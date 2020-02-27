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Пісні страви з рису: домашні рецепти

17:58, сьогодні

Пісні страви з рису – рецепти приготування – Великий піст 2020

Смачно 24 підготував для вас корисну підбірку пісних страв з рису, які ви з легкістю зможете приготувати у Великий піст. Хто сказав, що пісні страви не смачні? Рецепти пісних страв з рису, які здивують вас неймовірним смаком. 

Пісний рис з морепродуктами

(2 порції)

 Пісний рис з морепродуктами

Інгредієнти для пісного рису:
 – 1,5 склянки рису Басматі;
 – 400 г суміші морепродуктів;
 – 200 г оливок;
 – 200 мл овочевого бульйону;
 – 3 помідори;
 – 1 цибуля;
 – 1 ст. л оливкової олії;
 – 1 щіпка шафрану;
 – 2 зубчики часнику;
 – 1 пучок зелені петрушки.

  • Почистіть цибулю і часник від лушпиння, дрібно наріжте та підсмажте в розігрітій сковорідці до золотистої скоринки. Бланшуйте помідор, зніміть з нього шкірку і видаліть насіння. Філе помідора наріжте дрібними шматочками й додайте до засмажки. Смажте овочі 4-5 хвилини.
  • Промийте рис поки вода не стане чистою. Рис та морепродукти додайте до овочів, перемішайте і влийте бульйон. Посоліть та додайте спецій, шафран, доведіть до кипіння і готуйте під кришкою до готовності рису. 
  • Додайте до страви оливки та потушіть ще 2-3 хвилини, потім зніміть з вогню. Подавайте рис з морепродуктами з подрібненою свіжою зеленню та скибочками лимону.

Пісний плов без м’яса

(6 порцій)

плов з курагою

Пісний плов з курагою

Інгредієнти для плову:
 – 1 склянка рису;
 – 1 цибуля;
 – 1 морква;
 – 50 г родзинок;
 – 60 г кураги;
 – спеції за смаком.

  • Ретельно промийте рис водою і залийте кип’яченою водою. 
  • Почистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та дрібно наріжте. Розігрійте сковорідку з олією та підсмажте на ній цибулю до золотистої скоринки. Помийте моркву, зніміть шкірку та натріть на грубій тертці – додайте до цибулі. Ретельно перемішайте овочі та всипте курагу і родзинки. За бажанням можна додати в страву чорнослив.
  • Залийте всі інгредієнти водою, накрийте кришкою та тушкуйте 20 хвилин. Смачного!

Роли з чукою

(2 порції)

роли з чукою

Роли з чукою – пісна страва

Інгредієнти для ролів:
 – листи норі;
 – горіховий соус за смаком;
 – 250 г рису для суші;
 – 30 мл рисового оцту;
 – 150 г салату чука;
 – 1-2 шт свіжого огірка;

  • Промийте рис водою, відваріть до готовності та злегка охолодіть. Додайте до рису оцет та ретельно перемішайте.
  • Помийте огірки, зніміть з них шкірку та наріжте тоненькою соломкою.
  • Підготуйте коврик для закручування ролів, викладіть ½ листа норі блискучою стороною вниз. Викладіть рис на норі, але не забудьте відступити від краю норі на 2 см. Заповніть весь лист норі рисом та трішки притисніть рукою. Щоб рис не прилипав до рук, змочіть їх водою.
  • Викладіть на край рису салат чука, огірок нарізаний соломкою та щільно закручуйте рол. Наріжте рол на шматочки та подавайте з горіховим соусом, імбиром та васабі. Смачного!
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