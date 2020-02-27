Пісні страви з рису – рецепти приготування – Великий піст 2020

Пісні страви з рису: домашні рецепти
17:58, сьогодні
Смачно 24 підготував для вас корисну підбірку пісних страв з рису, які ви з легкістю зможете приготувати у Великий піст. Хто сказав, що пісні страви не смачні? Рецепти пісних страв з рису, які здивують вас неймовірним смаком.
Пісний рис з морепродуктами
(2 порції)
Пісний рис з морепродуктами
Інгредієнти для пісного рису:
– 1,5 склянки рису Басматі;
– 400 г суміші морепродуктів;
– 200 г оливок;
– 200 мл овочевого бульйону;
– 3 помідори;
– 1 цибуля;
– 1 ст. л оливкової олії;
– 1 щіпка шафрану;
– 2 зубчики часнику;
– 1 пучок зелені петрушки.
- Почистіть цибулю і часник від лушпиння, дрібно наріжте та підсмажте в розігрітій сковорідці до золотистої скоринки. Бланшуйте помідор, зніміть з нього шкірку і видаліть насіння. Філе помідора наріжте дрібними шматочками й додайте до засмажки. Смажте овочі 4-5 хвилини.
- Промийте рис поки вода не стане чистою. Рис та морепродукти додайте до овочів, перемішайте і влийте бульйон. Посоліть та додайте спецій, шафран, доведіть до кипіння і готуйте під кришкою до готовності рису.
- Додайте до страви оливки та потушіть ще 2-3 хвилини, потім зніміть з вогню. Подавайте рис з морепродуктами з подрібненою свіжою зеленню та скибочками лимону.
Пісний плов без м’яса
(6 порцій)
Пісний плов з курагою
Інгредієнти для плову:
– 1 склянка рису;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 50 г родзинок;
– 60 г кураги;
– спеції за смаком.
- Ретельно промийте рис водою і залийте кип’яченою водою.
- Почистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та дрібно наріжте. Розігрійте сковорідку з олією та підсмажте на ній цибулю до золотистої скоринки. Помийте моркву, зніміть шкірку та натріть на грубій тертці – додайте до цибулі. Ретельно перемішайте овочі та всипте курагу і родзинки. За бажанням можна додати в страву чорнослив.
- Залийте всі інгредієнти водою, накрийте кришкою та тушкуйте 20 хвилин. Смачного!
Роли з чукою
(2 порції)
Роли з чукою – пісна страва
Інгредієнти для ролів:
– листи норі;
– горіховий соус за смаком;
– 250 г рису для суші;
– 30 мл рисового оцту;
– 150 г салату чука;
– 1-2 шт свіжого огірка;
- Промийте рис водою, відваріть до готовності та злегка охолодіть. Додайте до рису оцет та ретельно перемішайте.
- Помийте огірки, зніміть з них шкірку та наріжте тоненькою соломкою.
- Підготуйте коврик для закручування ролів, викладіть ½ листа норі блискучою стороною вниз. Викладіть рис на норі, але не забудьте відступити від краю норі на 2 см. Заповніть весь лист норі рисом та трішки притисніть рукою. Щоб рис не прилипав до рук, змочіть їх водою.
- Викладіть на край рису салат чука, огірок нарізаний соломкою та щільно закручуйте рол. Наріжте рол на шматочки та подавайте з горіховим соусом, імбиром та васабі. Смачного!
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