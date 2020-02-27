Пісні страви з рису – рецепти приготування – Великий піст 2020

Смачно 24 підготував для вас корисну підбірку пісних страв з рису, які ви з легкістю зможете приготувати у Великий піст. Хто сказав, що пісні страви не смачні? Рецепти пісних страв з рису, які здивують вас неймовірним смаком.

Пісний рис з морепродуктами

(2 порції)

Пісний рис з морепродуктами

Інгредієнти для пісного рису:

– 1,5 склянки рису Басматі;

– 400 г суміші морепродуктів;

– 200 г оливок;

– 200 мл овочевого бульйону;

– 3 помідори;

– 1 цибуля;

– 1 ст. л оливкової олії;

– 1 щіпка шафрану;

– 2 зубчики часнику;

– 1 пучок зелені петрушки.

Почистіть цибулю і часник від лушпиння, дрібно наріжте та підсмажте в розігрітій сковорідці до золотистої скоринки. Бланшуйте помідор, зніміть з нього шкірку і видаліть насіння. Філе помідора наріжте дрібними шматочками й додайте до засмажки. Смажте овочі 4-5 хвилини.

Промийте рис поки вода не стане чистою. Рис та морепродукти додайте до овочів, перемішайте і влийте бульйон. Посоліть та додайте спецій, шафран, доведіть до кипіння і готуйте під кришкою до готовності рису.

Додайте до страви оливки та потушіть ще 2-3 хвилини, потім зніміть з вогню. Подавайте рис з морепродуктами з подрібненою свіжою зеленню та скибочками лимону.

Пісний плов без м’яса

(6 порцій)

Пісний плов з курагою

Інгредієнти для плову:

– 1 склянка рису;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 50 г родзинок;

– 60 г кураги;

– спеції за смаком.

Ретельно промийте рис водою і залийте кип’яченою водою.

Почистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та дрібно наріжте. Розігрійте сковорідку з олією та підсмажте на ній цибулю до золотистої скоринки. Помийте моркву, зніміть шкірку та натріть на грубій тертці – додайте до цибулі. Ретельно перемішайте овочі та всипте курагу і родзинки. За бажанням можна додати в страву чорнослив.

Залийте всі інгредієнти водою, накрийте кришкою та тушкуйте 20 хвилин. Смачного!

Роли з чукою

(2 порції)

Роли з чукою – пісна страва

Інгредієнти для ролів:

– листи норі;

– горіховий соус за смаком;

– 250 г рису для суші;

– 30 мл рисового оцту;

– 150 г салату чука;

– 1-2 шт свіжого огірка;