Рецепти домашніх наливок: з варення, ягід, апельсина, чорносливу

Як приготувати домашні наливки: смачні рецепти
15:20, сьогодні
Рецепты домашних наливок
Смачно 24 підготував для вас надзвичайно смачну підбірку з рецептами власних домашніх наливок. Гайда готувати разом!
Рецепт домашньої наливки з варення
Як приготувати домашню наливку
Інгредієнти:
– 1 л горілки;
– 500 мл варення за смаком.
Підготуйте для приготування домашньої наливки дволітрову банку, перекладіть у неї варення.
Влийте в банку до варення горілку і перемішайте до однорідної консистенції. За бажанням можете додати трохи чистої води.
Щільно закрийте банку кришкою та поставте в сонячне місце на 7 днів. Обов'язково раз на день струсіть банку.
Перенесіть банку в темне місце і залиште ще на 3 дні.
Процідіть наливку через марлю, відфільтруйте через вату до прозорості та за бажанням додайте ще цукру.
Розлийте наливку в пляшки та зберігайте їх герметично закритими.
Рецепт наливки з заморожених ягід
Як приготувати наливку з ягід
Інгредієнти:
– 500 г заморожених ягід (барбарис);
– 1 л горілки;
– цедра з двох апельсинів;
– середня паличка кориці;
– 5-6 шт. гвоздики;
– 500 г цукру;
– 200 мл води.
Всипте плоди барбарису, не розморожуючи, в скляну банку під пластикову кришку, додайте горілку.
Регулярно слід струшувати банку для кращого настоювання кожного дня.
Через місяць додайте спеції і продовжуйте струшувати банку раз у 2-3 дні.
Через 1 місяць, слід приготувати цукровий сироп і влити його в банку. Через пару днів рідину рекомендується процідити і розлити по пляшках для збереження.
Рецепт наливки з апельсинів
Наливка з апельсинів
Інгредієнти:
– 4 шт. апельсинів;
– 500 мл горілки;
– 150 г цукру.
Апельсини 3-4 обдайте кип'ятком, просушіть паперовим рушником. На дрібну тертку тремо цедру (тільки жовту частину). Апельсини без цедри загортаємо в харчову плівку та кладемо в холодильник.
Цедру апельсинів складаємо в банку, заливаємо горілкою, перемішуємо, закриваємо щільно кришкою та настоюємо 5-7 днів в теплому темному місці. 2-3 рази на добу вміст банки збовтуємо.
Готову апельсинову наливку проціджуємо через марлю, добре відтискаємо цедру.
Дістаємо апельсини з холодильника, очищуємо від білої шкірочки та вичавлюємо сік (300 мл).
Виливаємо сік в каструлю, додаємо цукор, прогріваємо на малому вогні до повного розчинення цукру (не кип’ятимо).
Проціджуємо сироп через марлю, додаємо до настоянки.
Готовий лікер переливаємо в скляну пляшку з темним склом. Ставимо в холодильник на 3-4 дні. Розлийте по банках та смакуйте.
Домашня наливка з чорносливу
Рецепт наливки з чорносливу
Інгредієнти:
– 1,6 л горілки;
– 120 г чорносливу;
– 2 ст. л цукру;
– 400 мл води.
Налийте горілку або самогон у чисту банку, додайте чорнослив та накрийте банку кришкою. Ретельно збовтайте банку та поставте у темне місце.
Якщо ви використовуєте самогон настоюйте наливку 10 днів, а якщо горілку – місяць.
Якщо ви використовували самогон (50%), додайте в настоянку 400 мл води. Горілки апріорі потрібно брати дві літри. Тому, в неї воду не додаємо.
Профільтруйте напій через марлю та розлийте по пляшках. Смачного!
Новини кулінарії
Останні рецепти
1 год
6 порцій
1 год 20 хв
12 порцій
25 хв
4 порції