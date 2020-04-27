Рецепти домашніх наливок: з варення, ягід, апельсина, чорносливу

Рецепты домашних наливок

Смачно 24 підготував для вас надзвичайно смачну підбірку з рецептами власних домашніх наливок. Гайда готувати разом!

Рецепт домашньої наливки з варення

Як приготувати домашню наливку

Інгредієнти:

– 1 л горілки;

– 500 мл варення за смаком.

Підготуйте для приготування домашньої наливки дволітрову банку, перекладіть у неї варення.

Влийте в банку до варення горілку і перемішайте до однорідної консистенції. За бажанням можете додати трохи чистої води.

Щільно закрийте банку кришкою та поставте в сонячне місце на 7 днів. Обов'язково раз на день струсіть банку.

Перенесіть банку в темне місце і залиште ще на 3 дні.

Процідіть наливку через марлю, відфільтруйте через вату до прозорості та за бажанням додайте ще цукру.

Розлийте наливку в пляшки та зберігайте їх герметично закритими.

Рецепт наливки з заморожених ягід

Як приготувати наливку з ягід

Інгредієнти:

– 500 г заморожених ягід (барбарис);

– 1 л горілки;

– цедра з двох апельсинів;

– середня паличка кориці;

– 5-6 шт. гвоздики;

– 500 г цукру;

– 200 мл води.

Всипте плоди барбарису, не розморожуючи, в скляну банку під пластикову кришку, додайте горілку.

Регулярно слід струшувати банку для кращого настоювання кожного дня.

Через місяць додайте спеції і продовжуйте струшувати банку раз у 2-3 дні.

Через 1 місяць, слід приготувати цукровий сироп і влити його в банку. Через пару днів рідину рекомендується процідити і розлити по пляшках для збереження.

Рецепт наливки з апельсинів

Наливка з апельсинів

Інгредієнти:

– 4 шт. апельсинів;

– 500 мл горілки;

– 150 г цукру.

Апельсини 3-4 обдайте кип'ятком, просушіть паперовим рушником. На дрібну тертку тремо цедру (тільки жовту частину). Апельсини без цедри загортаємо в харчову плівку та кладемо в холодильник.

Цедру апельсинів складаємо в банку, заливаємо горілкою, перемішуємо, закриваємо щільно кришкою та настоюємо 5-7 днів в теплому темному місці. 2-3 рази на добу вміст банки збовтуємо.

Готову апельсинову наливку проціджуємо через марлю, добре відтискаємо цедру.

Дістаємо апельсини з холодильника, очищуємо від білої шкірочки та вичавлюємо сік (300 мл).

Виливаємо сік в каструлю, додаємо цукор, прогріваємо на малому вогні до повного розчинення цукру (не кип’ятимо).

Проціджуємо сироп через марлю, додаємо до настоянки.

Готовий лікер переливаємо в скляну пляшку з темним склом. Ставимо в холодильник на 3-4 дні. Розлийте по банках та смакуйте.

Домашня наливка з чорносливу

Рецепт наливки з чорносливу

Інгредієнти:

– 1,6 л горілки;

– 120 г чорносливу;

– 2 ст. л цукру;

– 400 мл води.

Налийте горілку або самогон у чисту банку, додайте чорнослив та накрийте банку кришкою. Ретельно збовтайте банку та поставте у темне місце.

Якщо ви використовуєте самогон настоюйте наливку 10 днів, а якщо горілку – місяць.

Якщо ви використовували самогон (50%), додайте в настоянку 400 мл води. Горілки апріорі потрібно брати дві літри. Тому, в неї воду не додаємо.

Профільтруйте напій через марлю та розлийте по пляшках. Смачного!