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Смачно 24 Рецепти корисних сніданків

Рецепти корисних сніданків

13:33, сьогодні

Що приготувати на сніданок – рецепти корисних сніданків

Полезные рецепты для завтрака

Смачно 24 підготував для вас підбірку корисних рецептів для сніданку. Дієтична вівсянка з яблуком, сирники без цукру в духовці та вітамінний омлет смакуватиме кожному члену вашої родини. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Рецепт вівсянки з яблуком на воді

(2 порції)

рецепт вівсянки з яблуком

Як приготувати корисний сніданок

Інгредієнти:
 – 80 г плющеної вівсянки;
 – 1 яблуко;
 – 1 склянка води.

У невелику каструлю налийте склянку води, додайте вівсянку та відваріть її 7-10 хвилин під кришкою.

Помийте та почистіть яблуко від шкірки, видаліть зернятка. Натріть яблуком на грубій тертці.

Готову відварену вівсянку на воді викладіть у мисочку, додайте тертого яблучка та подавайте на сніданок. 

Такий варіант корисного і низькокалорійного сніданку чудово підійде для тих, хто пильно стежить за своєю фігурою або худне. Смачного!

Корисні сирники в духовці

(2 порції)

рецепт корисних сирників на сніданок

Як приготувати корисні сирники

Інгредієнти:
 – 300 г домашнього сиру;
 – 2 жовтки;
 – ваніль за смаком;
 – 1 великий банан
 – 2 ст. л манної крупи.

Ретельно розімніть домашній сир виделкою, додайте ванілі, манної крупи та яєчних жовтків – перемішайте всі інгредієнти.

Розімніть банан виделкою, додайте його до сирної маси та ще раз вимішайте масу для сирників.

Сформуйте сирники, викладіть їх на пергамент для випікання. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте домашні корисні сирники 20-25 хвилин до готовності. Смачного!

Омлет зі шпинатом: рецепт корисного сніданку

(2 порції)

рецепт омлету з шпинатом

Як приготувати корисний омлет

Інгредієнти:
 – 4 курячих яйця;
 – свіжі листочки шпинату за смаком;
 – 60 мл молока;
 – сіль, перець за смаком.

Ретельно помийте курячі яйця, вибийте їх у миску, додайте молока та перемішайте до однорідності. Посоліть та поперчіть яєчну масу.

Помийте листочки шпинату водою, просушіть паперовим рушником.

Розігрійте сковорідку, додайте трішки олії за бажанням, вилийте яєчну масу. Зверху викладіть листочки шпинату та накрийте кришкою. Через 5-7 хвилин омлет готовий – смачного!

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