Рецепти страв з простих продуктів – що приготувати на вечерю

Вечеря з простих продуктів

Не знаєте, що приготувати на вечерю, щоб було смачно, ситно та з використанням простих продуктів? Смачно 24 підготував для вас надзвичайно корисну підбірку рецептів з продуктів, які знайдуться на кухні кожної господині. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Печена картопля по-селянськи в духовці

(2 порції)

Як приготувати картоплю по-селянськи

Інгредієнти:

– 5-6 картоплин;

– 3 зубчики часнику;

– 1 ч.л паприки;

– 1 ч.л солі;

– 1 ч.л чорного перцю;

– олія за смаком;

– кріп за смаком.

Ретельно помийте картоплю, просушіть паперовим рушником та розріжте на дві половинки. Далі розріжте картоплю ще на половинки.

В окремій мисці змішайте спеції та олію, додайте картоплю та ретельно вимішайте її у спеціях.

Викладіть картоплю на деко встелене пергаментом для випікання. Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте картоплю 30 хвилин.

Почистіть часник від лушпиння, подрібніть його на маленькі шматочки та додайте до картоплі – випікайте ще 20 хвилин. Смачного!

Рис з яблуками в духовці

(4 порції)

Як приготувати рис з яблуками вдома

Інгредієнти:

– 1 склянка рису;

– 300 мл води;

– 500 мл молока;

– 2 кг яблук;

– 100 г вершкового масла;

– 500 г сметани;

– 2 ст. л манки;

– 1 ч. л меленої кориці;

– дрібка солі.

У каструлі закип'ятіть молоко з водою, всипте до нього рис, дрібку солі та 2 ст. л цукру. Варіть на слабкому вогні, доки рис не вбере в себе всю рідину.

Додайте до рису вершкове масло (70 г) і ретельно перемішайте.

Помийте та почистіть яблука від шкірки, видаліть серединки. Поріжте яблука на невеличкі шматочки. Розігрійте сковорідку, додайте 30 г вершкового масла, цукру та висипте яблука. Посипте яблука корицею і тушкуйте 5-6 хвилин на середньому вогні.

Підготуйте для випікання деко з високими бортиками або каструлю без пластикових деталей. Вистеліть деко пергаментом для випікання, змастіть маслом та посипте манкою.

На дно форми викладіть половину рису та розрівняйте ложкою. Змастіть шар рису 3 ст. л сметани та викладіть яблука. За бажанням можна знову посипати корицею.

Знову змастіть запіканку шаром сметани і викладіть решту рису. Злегка посипте рис цукром та поставте випікатись у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.

Дайте запіканці з рису і яблук охолонути та подавайте на стіл. Смачного!

Макарони по-флотськи

(4 порції)

Як приготувати макарони по-флотськи

Інгредієнти:

– 300 г макаронів;

– 500 г яловичого фаршу;

– 2 ст. л томатної пасти;

– 100 мл води;

– 2 ст. л олії для смаження;

– 1 цибулина;

– 3 зубчики часнику;

– сіль, перець за смаком.

Відваріть макарони у підсоленій воді до готовності.

Почистіть цибулю від лушпиння, наріжте дрібним кубиком та обсмажте на олії до золотистої скоринки. Дрібно наріжте часник та додайте до цибулі.

Додайте до овочів фарш, перемішайте та обсмажуйте 15 хвилин.

Вилийте до фаршу з цибулькою і часником томатну пасту, ретельно вимішайте масу та тушкуйте ще 3-4 хвилини.

Додайте до фаршу 100 мл води, посоліть та поперчіть за смаком та тушкуйте ще 5-6 хвилин.

Зцідіть воду з макаронів та висипте їх на сковорідку до фаршу. Ретельно перемішайте та готуйте ще 5 хвилин.

Перед подачею на стіл, за бажанням, можна посипати тертим сиром та свіжою зеленню. Смачного!