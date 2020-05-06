Рецепти супу з грибами

Смачно 24 підготував для вас смачну підбірку супів з грибами на кожен день. Рецепти з шампіньйонами та білими грибами будуть до смаку кожному. Гайда готувати разом!

Крем-суп з шампіньйонами

(4 порції)

Як приготувати крем-суп з грибів

Інгредієнти:

– 500 г шампіньйонів;

– 100 мл вершків 30%;

– 1 цибулина;

– 1 л курячого бульйону;

– спеції за смаком.

Ретельно помийте гриби, почистіть від шкірки та наріжте шматочками. У великій каструлі розігрійте курячий бульйон, додайте до нього грибів та варіть 20 хвилин.

Почистіть цибулю від лушпиння, наріжте невеликими кубиками та підсмажте на сковорідці до золотистої скоринки.

Додайте цибулю до грибного супу, посоліть та поперчіть за смаком. Зніміть готовий суп з вогню, подрібніть його ручним блендером в однорідну масу. Поставте крем-суп на вогонь, влийте вершків та доведіть до легкого кипіння. Грибний крем-суп готовий – смачного!

Суп з білих грибів

(4 порції)

Як приготувати суп з білих грибів

Інгредієнти:

– 100 г сушених білих грибів;

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– 5 картоплин;

– 1 ст. л борошна;

– 2 ст. л олії;

– сіль, перець за смаком.

Заздалегідь замочіть сушені гриби у воді на кілька годин. Промийте їх водою та викладіть на паперовий рушник.

Воду з грибів процідіть через марлю кілька разів, щоб позбутись піску та залишків сміття. У 4-х літрову каструлю налийте очищену грибну воду та долийте чисту воду, щоб вийшло 3 літри.

Гриби наріжте шматочками, покладіть у грибну воду і доведіть до кипіння.

Зменште вогонь під каструлькою і варіть гриби приблизно 40-50 хвилин. Як тільки гриби опустились на дно баняка – вони готові.

Почистіть овочі, моркву натріть на грубій тертці, картоплю наріжте кубиками, а цибулю поріжте та підсмажте на сковорідці. Додайте до цибулі моркву та спасеруйте кілька хвилин. Всипте до засмажки борошно, перемішайте і обсмажте 1-2 хвилини.

Додайте в суп картоплю, проваріть 10 хвилин. Додайте засмажку в суп, посоліть та поперчіть – варіть 10-12 хвилин.

Готовий грибний суп має настоятись під кришкою 20-30 хвилин. Посипте грибний суп свіжою зеленню за бажанням та подавайте зі сметаною. Смачного!

Грибний суп з фрикадельками

(4 порції)

Як приготувати суп з грибами

Інгредієнти:

– 5 картоплин;

– 2 л води;

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– 1 зелений солодкий перець;

– 200 г грибів;

– 250 г фаршу;

– пучок свіжої зелені;

– олія для смаження;

– сіль, перець за смаком.

– лавровий лист за смаком.

Ретельно почистіть картоплю від шкірки, помийте та наріжте середніми кубиками. Залийте картоплю водою та відваріть в підсоленій воді.

Почистіть та наріжте всі овочі. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте нарізані овочі до золотистої скоринки. Додайте овочеву засмажку до картоплі та варіть на середньому вогні 15 хвилин.

Додайте до супу спецій та перемішайте.

Готовий фарш посоліть та поперчіть, за бажанням можна додати трішки відвареного рису.

Сформуйте з фаршу кульки та додайте до супу – варіть 8-10 хвилин до готовності.

Дрібно наріжте зелень, додайте до готового супу та накрийте кришкою. Смачного!