Салати з мікрогріном: рецепти салатів з пророщених зерен

Рецепти з мікрогріном

Пророщене насіння соняшника, зерен редиски, гороху, сочевиці й інший мікрогрін надзвичайно корисний для організму та травлення людини. Смачно 24 підготував для вас підбірку смачних салатів з мікрогріном. Гайда готувати разом!

Салат з мікрогріном гороху:рецепт

(2 порції)

Як приготувати салат з мікрогріном вдома

Інгредієнти:

– 20 г мікрогріну гороху;

– 30 г листя шпинату;

– 30 г листя ромену;

– 40 г в'ялених томатів;

– 3 шт. маринованої сливи;

– 20 г волоських горіхів;

– бринза за смаком;

– сир Чедер за смаком

– 1 ст. л меду;

– 1 ч. л гострої гірчиці;

– 1 ч. л лимонного соку.

У окремій мисці змішайте інгредієнти для заправки салату: мед, гірчицю та лимонний сік.

Викладіть на тарілку ретельно вимиті листочки свіжого салату, шпинат, додайте дрібно нарізані в’ялені томати та цілі сливи.

Покладіть в салат мікрогрін, сир Челер та бринзу, посипте волоськими горішками та полийте заправкою. Ретельно вимішайте салат та подавайте до столу. Смачного!

Салат з мікрогріном редиски

(4 порції)

Рецепт салату з мікрогріном

Інгредієнти:

– 200 г пророщеної редиски (мікрогрін)

– 200 г сиру Фета;

– 50 г цибулі;

– 50 г редиски;

– 50 г зеленого горошку;

– 4 ст. л олії;

– 20 г насіння гарбуза;

– 20 г насіння соняшника;

– 1 велика червона редька.

Половину пророщеної редиски змішайте з сиром Фета, додайте олію та ще раз перемішайте до однорідної маси.

Редьку помийте, просушіть паперовим рушником та тоненько наріжте кружечками.

Насіння соняшника та гарбуза підсмажте на сухій сковорідці до золотистої скоринки.

Викладіть шарами на тарілки кружечок редиски, зверху пасту з сиру та мікрогрін редиски. Знову кружечок редиски, сирну масу та мікрогрін.

Посипте салат насінням соняшника та гарбуза, збризніть олією та подавайте до столу. Смачного!

Салат з мікрогріном соняшника

(2 порції)

Салат з пророщеним насінням соняшника

Інгредієнти:

– 2 огірки;

– 2 помідори;

– 3 великих листи салату Лола;

– 3 ст. л кус-кусу;

– 3 ст. л пророщеного насіння соняшнику;

– 2 шматочки сиру тофу;

– оливкова олія за смаком;

– соєвий соус за смаком.

Огірки, помідори та зелень салату ретельно миємо водою, просушуємо паперовим рушником. Помідори та огірки наріжте тоненькою соломкою, листя салату порвіть руками на шматочки.

Заправте овочі оливковою олією та перемішайте у салатниці. За бажанням підсмажте сир Тофу, наріжте кубиками та викладіть в салат.

Відварений кус-кус викладіть зверху на салат, присипте мікрогріном соняшника та полийте соєвим соусом. Злегка перемішайте вітамінний салат та подавайте до столу – Смачного!