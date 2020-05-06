Прості салати з зеленої цибулі: недорогі рецепти
16:17, сьогодні
Простые салаты из зеленого лука: недорогие рецепты
Сезон свіжої зеленої цибульки розпочато, а це означає, що прийшов час готувати смачні та легкі в приготуванні вітамінні рецепти. Смачно 24 підготував для вас швидкі рецепти салатів з зеленої цибулі з додаванням твердого сиру, яблук та яєць. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Рецепт салату з зеленої цибулі та яєць
(4 порції)
Як приготувати салат з зеленої цибулі вдома
Інгредієнти:
– 150 г зеленої цибулі;
– 5 яєць;
– 4 ст. л олії;
– 1 ст. л гірчиці.
Відваріть курячі яйця в підсоленій воді 8 хвилин до готовності. Почистіть яйця від шкарлупи, наріжте кубиками. Один жовток залиште для приготування соусу для салату.
Помийте свіжу зелену цибулю водою, просушіть паперовим рушником та дрібно наріжте.
В салатниці змішайте порізану цибулю з яйцями.
Для соусу з'єднайте жовток з гірчицею, добре перемішайте до однорідної маси. Не припиняйте розтирати масу та вливайте олію, посоліть та поперчіть за смаком.
Заправте салат соусом та подавайте з грінками і помідорами. Смачного!
Рецепт салату з зеленої цибулі та твердого сиру
(4 порції)
Рецепт смачного салату з зеленою цибулею
Інгредієнти:
– 1 пучок зеленої цибулі;
– 3 яйця;
– 100 г твердого сиру;
– 3 ст. л сметани;
– сіль, перець за смаком.
Ретельно помийте зелену цибульку водою, просушіть паперовим рушником та дрібно наріжте.
Відваріть курячі яйця у підсоленій воді 8 хвилин до готовності, почистіть від шкарлупи та розімніть виделкою.
Твердий сир натріть на дрібній тертці, додайте до яєць і цибулі та вимішайте масу.
Посоліть та поперчіть інгредієнти, заправте салат сметаною та перемішайте до однорідності.
Подавайте салат з хрумкими грінками – смачного!
Швидкий рецепт салату з зеленої цибулі та яблук
(4 порції)
Смачний весняний салат з зеленою цибулею
Інгредієнти:
– 1 пучок зеленої цибулі;
– 2 кисло-солодких яблука;
– 1 яйце;
– 100 г сметани;
– 1 ст. л подрібненого кропу;
– сіль, перець за смаком;
– цукор за смаком.
Ретельно помийте цибулю водою, просушіть паперовим рушником та дрібно наріжте.
Яблука помийте, почистіть від шкірки та видаліть насіння. Натріть яблука на грубій тертці. Відваріть яйце в підсоленій воді до готовності, почистіть від шкарлупи та дрібно наріжте.
Перемішайте всі нарізані інгредієнти в салатниці, посоліть, поперчіть, додайте цукру та сметани. Посипте готовий салат зеленню кропу та подавайте до столу. Смачного!
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