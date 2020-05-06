24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Новини кулінарії Вітамінні салати Прості салати з зеленої цибулі: недорогі рецепти

Прості салати з зеленої цибулі: недорогі рецепти

16:17, сьогодні

Салати з зеленою цибулею: недорогі рецепти салатів з цибулі

Простые салаты из зеленого лука: недорогие рецепты

Сезон свіжої зеленої цибульки розпочато, а це означає, що прийшов час готувати смачні та легкі в приготуванні вітамінні рецепти. Смачно 24 підготував для вас швидкі рецепти салатів з зеленої цибулі з додаванням твердого сиру, яблук та яєць. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Рецепт салату з зеленої цибулі та яєць

(4 порції)

рецепт салату з зеленої цибулі

Як приготувати салат з зеленої цибулі вдома

Інгредієнти:
– 150 г зеленої цибулі;
 – 5 яєць;
 – 4 ст. л олії;
 – 1 ст. л гірчиці.

Відваріть курячі яйця в підсоленій воді 8 хвилин до готовності. Почистіть яйця від шкарлупи, наріжте кубиками. Один жовток залиште для приготування соусу для салату.

Помийте свіжу зелену цибулю водою, просушіть паперовим рушником та дрібно наріжте. 

В салатниці змішайте порізану цибулю з яйцями.

Для соусу з'єднайте жовток з гірчицею, добре перемішайте до однорідної маси. Не припиняйте розтирати масу та вливайте олію, посоліть та поперчіть за смаком.  

Заправте салат соусом та подавайте з грінками і помідорами. Смачного!

Рецепт салату з зеленої цибулі та твердого сиру

(4 порції)

рецепт салату з зеленої цибулі і сиру

Рецепт смачного салату з зеленою цибулею

Інгредієнти:
 – 1 пучок зеленої цибулі;
 – 3 яйця;
 – 100 г твердого сиру;
 – 3 ст. л сметани;
 – сіль, перець за смаком.

Ретельно помийте зелену цибульку водою, просушіть паперовим рушником та дрібно наріжте.

Відваріть курячі яйця у підсоленій воді 8 хвилин до готовності, почистіть від шкарлупи та розімніть виделкою.

Твердий сир натріть на дрібній тертці, додайте до яєць і цибулі  та вимішайте масу.

Посоліть та поперчіть інгредієнти, заправте салат сметаною та перемішайте до однорідності.

Подавайте салат з хрумкими грінками – смачного!

Швидкий рецепт салату з зеленої цибулі та яблук

(4 порції)

рецепт салату з яблуками і зеленої цибулі

Смачний весняний салат з зеленою цибулею

Інгредієнти:
 – 1 пучок зеленої цибулі;
 – 2 кисло-солодких яблука;
 – 1 яйце;
 – 100 г сметани;
 – 1 ст. л подрібненого кропу;
 – сіль, перець за смаком;
 – цукор за смаком.

Ретельно помийте цибулю водою, просушіть паперовим рушником та дрібно наріжте.

Яблука помийте, почистіть від шкірки та видаліть насіння. Натріть яблука на грубій тертці. Відваріть яйце в підсоленій воді до готовності, почистіть від шкарлупи та дрібно наріжте.

Перемішайте всі нарізані інгредієнти в салатниці, посоліть, поперчіть, додайте цукру та сметани. Посипте готовий салат зеленню кропу та подавайте до столу. Смачного!

Вітамінні салати Цікаві підбірки Новини кулінарії

Новини кулінарії

Рецепти смачних супів з грибами: прості рецепти
Рецептів з грибів
Як приготувати смачну каву без турки і кавоварки вдома: рецепт
Як правильно загортати млинці
Цікаві підбірки
Чотири корисні прянощі для ваших страв: поради дієтолога
Цікаві підбірки
Страви з гречки: легкі та небанальні рецепти
Цікаві підбірки
Найсмачніші маринади для шашлику: швидкі рецепти
Цікаві підбірки
{{lNews.title}}
{{category.name}}
БІЛЬШЕ НОВИН

Останні рецепти

Гуцульський бануш за давнім рецептом Ольги Франко Покрокове приготування банушу за давнім гуцульським рецптом

30 хв

2 порції

Українська
Як приготувати жульєн з грибами та куркою: простий рецепт Жульєн з грибами та куркою – ароматна і вишукана страва французького походження та проста у приготуванні.

1 год

6 порцій

Французька
Рецепт домашнього паштету в духовці з яловичої печінки Паштет з яловичої печінки в духовці покроково, який довго зберігається в холодильнику

1 год 5 хв

6 порцій

Другі страви