Що можна приготувати з домашнього сиру – прості рецепти

Смачно 24 підготував для вас підбірку корисних рецептів з домашнього сиру. Ситний салат з сиру та овочів чудово підійде для сніданку, ароматні кекси випечені до золотистої скоринки в духовці ідеально підійдуть для дітей. Рецепт плавленого сиру, який ви легко приготуєте вдома для своєї родини сподобається кожному. Гайда готувати прості та смачні рецепти з домашнього сиру разом зі Смачно 24!

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Салат з домашнього сиру та овочів

(2 порції)

Як приготувати смачний салат з домашнього сиру

Інгредієнти:

– 400 г домашнього сиру;

– 2 помідори;

– 1 огірок;

– 3 ст. л сметани;

– паприка;

– сіль, перець за смаком.

Розімніть домашній сир зі сметаною до однорідної маси. Додайте спецій та ретельно перемішайте, щоб маса була без грудочок.

Помийте огірок і помідори, просушіть паперовим рушником та наріжте невеликими шматочками. Додайте овочі до сиру та перемішайте салат.

За бажанням до салату з домашнього сиру модна додати свіжої зелені та часнику для пікантного смаку.

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Плавлений домашній сир

(2 порції)

Як приготувати плавлений сир з домашнього сиру

Інгредієнти:

– 800 г домашнього сиру;

– 160 г вершкового масла;

– 1 ч. л соди;

– 1 ч. л солі;

– 2 курячих яйця.

Викладіть домашній сиру глибоку каструлю та перебийте його в однорідну масу блендером або перетріть через дрібне сито, щоб не було грудочок. Для приготування домашнього плавленого сиру краще обрати домашній сир 5-9% жирності.

Додайте до сиру сіль, соду, яйця та вершкове масло кімнатної температури. Вимішайте масу ложкою до однорідної консистенції та поставте каструлю на маленький вогонь. Не забувайте, що заготовку на домашній плавлений сир потрібно постійно помішувати ложкою, краще дерев’яною. Варимо сирну масу 12-15 хвилин, доки вона не стане тягучою та розплавиться.

За бажанням до плавленого сиру можна додати дрібно нарізаний кріп, гриби, бекон або мариновані огірки.

Розкладіть готовий плавлений сир по чистих стерилізованих банках і дайте йому застигнути в прохолодному місці.

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Кекси з домашнім сиром в духовці

(4 порції)

Як приготувати сирні кекси в духовці

Інгредієнти:

– 500 г домашнього сиру;

– 200 г цукру;

– 3 курячих яйця;

– 150 г вершкового масла;

– 1 ч. л розпушувача;

– 180 г борошна;

– ванільний цукор;

У глибокій мисці збийте яйця з цукром міксером до однорідної маси.

Розімніть домашній сир виделкою або блендером. Вершкове масло розтопіть на паровій бані та влийте до сиру – перемішайте. Додайте ванільний цукор, розпушувач, яєчно-цукрову масу та ще раз ретельно перемішайте.

Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Невеликими порціями додавайте борошно до сиру та вимішуйте тісто для кексів.

Ретельно змастіть формочки для випікання вершковим маслом, наповніть їх тістом на 2/3.

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте сирні кекси 30-40 хвилин до готовності.

Не виймайте кекси з форм поки вони повністю не охолонуть. Смачного!