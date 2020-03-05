Що приготувати на 8 березня недорого – домашні рецепти з фото

Здивуйте кохану половинку смачним обідом з трьох страв. Смачно 24 підготував для вас підбірку простих та недорогих страв, приготувати які може кожен!

Сирні тарталетки на закуску

(4 порції)

Сирна закуска на 8 березня

Інгредієнти:

– 2 плавлених сирочки або 200 г твердого сиру;

– пісочні тарталетки

– 4 яйця;

– 1 зубчик часнику;

– майонез за смаком.

Відваріть яйця в підсоленій воді 7-8 хвилин, охолодіть та почистіть від шкарлупи.

В глибоку салатницю натріть плавлені сирочки та яйця на грубій тертці. Вичавіть часник та заправте майонезом.

Ретельно перемішайте сирну закуску та викладіть ложкою в тарталетки. Задекорувати тарталетки можна помідорами чері та оливками.

Як приготувати сирні тарталетки рецепт з відео:

Легкий салат овочевий салат з моцарелою

(2 порції)

Салат на 8 березня

Інгредієнти:

– мікс свіжого салату;

– 100 г сиру “Моцарела”;

– 6 шт помідорів чері;

– оливкова олія за смаком;

– бальзамічний оцет за смаком;

– орегано та сіль за смаком.

Заздалегідь підготуйте тарілки в яких ви будете подавати страву. Ретельно помийте зелень, висушіть паперовим рушником та порвіть листя руками. Викладіть салат в тарілку та злегка розправте.

Сир наріжте шматочками, викладіть на листя салату. Помийте помідори, розріжте на половинки та викладіть на салат.

Посипте салат сіллю та сушеним орегано, полийте оливковою олією і бальзаміком. Салат готовий!

Як приготувати салат з моцарелою рецепт з відео:

Фруктовий салат з вершками

(2 порції)

Фруктовий десерт на 8 березня

Інгредієнти:

– 1 яблуко;

– 1 груша;

– 1 банан;

– 2 мандаринки;

– 2 ківі;

– 100 г винограду;

– 300 мл. вершків;

– 5 ст. л цукрової пудри;

– 1 ч. л цукру.

Ретельно помийте всі фрукти водою, просушіть паперовим рушником та почистіть від шкірки і насіння. Яблуко та грушу наріжте невеликими кубиками, ківі півкільцями, банан кружечками. Почищену мандаринку розділіть на часточки та кожну з них розріжте навпіл.

Відділіть виноград від гілочки та розріжте на дві половинки.

Для крему збийте міксером у глибокій мисці жирні вершки з цукровою пудрою та цукром. Вершки при збиванні повинні збільшитись у 3-4 рази.

Для подачі страви візьміть красиві салатниці або спеціальний десертний посуд. Першим шаром викладіть порізану грушу, далі яблука та шматочки мандаринів. Красиво викладіть шматочки бананів та ківі. Викладіть кілька ложок крему та продублюйте шар з яблук та груші. Красиво викладіть виноград без кісточок та за допомогою кондитерського мішка задекоруйте десерт солодким кремом. Смачного!

Рецепт фруктового салату на 8 березня з відео: