Варіанти сніданків на День Валентина

Для приготування сніданків на День Валентина від Смачно 24 вам достатньо буде всього 15 хвилин!

Що такого особливого приготувати на сніданок, для коханої половинки в День Валентина, щоб не витрачати багато часу біля плити та щоб було смачно? Над цим питанням, мабуть, задумуються чи не всі, хто святкує цей романтичний день кохання. Смачно 24 підготував для вас корисну підбірку швидких варіантів сніданку на День Валентина.

Яєшня в грінці

(2 порції)

Рецепт яєшні в грінці

Інгредієнти для яєшні в хлібі:

– 2 скибочки хліба;

– оливкова олія для смаження;

– 2 яйця;

– 6 помідорів черрі;

– свіжий базилік;

– спеції.

Розігрійте сковорідку та налийте оливкової олії.

Візьміть скибочки хліба та виріжте в центрі м'якуш у формі серця. Вирізати сердечко ви можете ножем або спеціальною формою у вигляді сердечка.

Викладіть скибочку хліба на сковорідку, підсмажте його з обох сторін до золотистої скоринки.

Помийте яйце та вибийте його в центр грінки. Накрийте сковорідку кришкою, скрутіть вогонь до мінімального та смажте яйце 2-3 хвилини.

Обережно викладіть грінку з яйцем, за допомогою кухонної лопатки, на тарілку. Додайте спецій та трав до яйця. викладіть листочки базиліку.

Помийте помідори черрі та розріжте на половинки. Викладіть збоку на тарілку. Сніданок для коханої половинки готовий. Смачного!

Бельгійські вафлі з ягодами та фруктами

(2 порції)

Рецепт бельгійських вафель

Інгредієнти для бельгійських вафель:

– 2 склянки борошна;

– 4 ч.л розпушувача;

– ½ склянки цукру;

– дрібка солі;

– 2 яйця;

– 100 мл соняшникової олії;

– цукрова пудра;

– м’ята;

– ваніль за смаком.

Візьміть глибоку миску для приготування тіста на бельгійські вафлі. Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. З’єднайте в ній всі сухі інгредієнти та ретельно перемішайте ложкою.

Помийте яйця, розділіть жовток від білка. В невеличку глибоку тарілку вилийте жовтки та злегка збийте їх виделкою. Додайте до яєць молоко, олію та ваніль. Ще раз ретельно перемішайте суміш. Всипте сухі інгредієнти до яєчної суміші та обережно влийте білки. Ще раз перемішайте всі інгредієнти.

Змастіть вафельницю маслом або олією, налийте тіста та випікайте вафлі 5-10 хвилин до готовності.

Викладіть вафлі на тарілку, посипте цукровою пудрою, додайте ягід або порізаних фруктів. Яскравою та запашною ноткою стане м’ята в декорі бельгійських вафель. Смачного!

Чіа пудинг з манго

(2 порції)

Рецепт чіа пудингу з манго

Інгредієнти для чіа пудингу:

– 300 мл грецького йогурту;

– одне стигле манго;

– 3 ст. л. чіа;

– свіжа м’ята.