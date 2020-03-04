Рецепти на 8 березня – що приготувати на сніданок – відео

Прості рецепти на 8 березня: швидкі сніданки
16:54, сьогодні
Як день почнеш, так його і проведеш. А якщо це ще й святковий день, тоді без сумнівів потрібно почати його зі смачного сніданку. Смачно 24 підготував для вас підбірку швидких та легких у приготуванні рецептів для сніданку на будь-який смак.
Сніданок з авокадо
(2 порції)
Сет з авокадо: рецепт корисного сніданку
Інгредієнти:
– 100 г цілозернового хліба;
– 30 г вершкового сиру;
– 5 г насіння кунжуту;
– 2 шт авокадо;
– 1 помідор;
– пучок свіжого базиліку;
– 1 варене яйце;
– 1 ч. л лимонного соку;
– 20 г сиру “Фета”;
– гранат за смаком.
- Ретельно помийте всі овочі та зелень, висушіть паперовим рушником. Розріжте авокадо на дві половини та вийміть кісточку. Скропіть авокадо соком лимона, щоб він не потемнів.
- Намастіть цілозерновий хліб вершковим сиром, половинку авокадо наріжте скибочками та викладіть на канапку. Посипте авокадо кунжутом.
- Другий бутерброд намастіть пастою з авокадо. Для її приготування, розімніть виделкою половинку авокадо, посоліть та перемішайте. Викладіть пасту з авокадо на хліб, нарізаний скибочками помідор, яйце та кілька листочків свіжого базиліку.
- На наступний бутерброд наріжте авокадо тоненькими скибками, зверху викладіть сир “Фета”, прикрасимо наш корисний бутерброд зернами граната. Смачного!
Рецепт як приготувати бутерброди з авокадо на сніданок з відео:
Сніданок в ліжко: хрумкі грінки з яйцем
(2 порції)
Рецепт романтичного сніданку в ліжко
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 2 сосиски;
– 100 г хліба для тостів;
– 15 г вершкового масла;
– олія для смаження;
– сіль, перець за смаком.
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Виріжте формочкою для печива в кожному шматочку хліба сердечко. Розігрійте сковорідку з олією на середньому вогні,
викладіть хліб та обсмажуйте з одного боку до хрусткої скоринки, перевертаємо на інший бік.
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Ретельно помийте яйце, розділіть на жовток і білок.
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В один шматок хліба ми виливаємо жовток, а в іншій — білок. Додайте сіль та перець за смаком. Накрийте сковорідку кришкою, зменште газ і смажте до готовності 3-4 хвилини.
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Щоб приготований вами сніданок, виглядав ще романтичніше, приготуйте сердечка з сосисок. Для цього потрібно відварити сосиски в киплячій воді 4 хвилини, охолодити та зняти шкірку. Розріжте кожну сосиску вздовж, не дорізаючи до краю приблизно 1,5 см. Формуємо з сосиски сердечко і скріплюємо кінчики за допомогою зубочистки.
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На розігріту сковорідку з олією, викладіть сосиски, в отвори вибийте яйце та смажте до готовності під кришкою 3-4 хвилини. Викладіть на тарілку грінки, сосиски. Прикрасити сніданок можна свіжою зеленню. Смачного!
Як приготувати романтичний сніданок в ліжко, рецепт з відео:
Рецепт сніданку за 5 хвилин
(1 порція)
Швидкий сніданок в мікрохвильовці за 5 хвилин
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 1 ст. л борошна;
– 1 ст. л молока;
– 50 г відвареного курячого філе;
– 40 г болгарського перцю;
– зелена цибулька за смаком;
– твердий сир за смаком;
– сіль, перець за смаком.
- Ретельно помийте овочі водою, просушіть паперовим рушником та видаліть серединки. Наріжте болгарський перець, зелену цибулю та курку дрібними кубиками.
- В чашці або спеціальній невеличкій формі змішайте яйця, молоко, борошно та спеції – ретельно перемішайте всі інгредієнти. Натріть на дрібній тертці твердий сир та додайте до яєчної маси, ще раз перемішайте.
- В кружку з яєчною масою додайте нарізані овочі та курку. Відправляємо страву в мікрохвильовку на 5 хвилин. Смачного!
Рецепт швидкого сніданку в мікрохвильовці відео:
Корисний сніданок з йогуртом
(1 порція)
Йогурт з ягодами на сніданок
Інгредієнти:
– 4 ст. л вівсяних пластівців;
– 250 мл фруктовий йогурт;
– 1 ч. л меду;
– свіжі ягоди за смаком (лохина, смородина);
– 15 г горіхів.
- Посуд для сніданку оберіть прозорий та високий. ідеально підійде склянка з подвійним дном. В прозору склянку насипте вівсяні пластівці, полийте їх медом за смаком. Якщо ви не вживаєте меду, замініть його джемом або варенням.
- Залийте пластівці фруктовим йогуртом та ретельно перемішайте суміш. Охолодіть сніданок 1-2 години в холодильнику.
- Додайте до сніданку свіжі ягоди, трохи горіхів та подавайте до столу. Смачного!
Рецепт приготування сніданку з йогуртом, відео:
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