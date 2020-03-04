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Прості рецепти на 8 березня: швидкі сніданки

16:54, сьогодні

Рецепти на 8 березня – що приготувати на сніданок – відео

Як день почнеш, так його і проведеш. А якщо це ще й святковий день, тоді без сумнівів потрібно почати його зі смачного сніданку. Смачно 24 підготував для вас підбірку швидких та легких у приготуванні рецептів для сніданку на будь-який смак.

 

Сніданок з авокадо

(2 порції)

сніданок з авокадо

Сет з авокадо: рецепт корисного сніданку

Інгредієнти:
 – 100 г цілозернового хліба;
 – 30 г вершкового сиру;
 – 5 г насіння кунжуту;
 – 2 шт авокадо;
 – 1 помідор;
 – пучок свіжого базиліку;
 – 1 варене яйце;
 – 1 ч. л лимонного соку;
 – 20 г сиру “Фета”;
 – гранат за смаком.

  • Ретельно помийте всі овочі та зелень, висушіть паперовим рушником. Розріжте авокадо на дві половини та вийміть кісточку. Скропіть авокадо соком лимона, щоб він не потемнів.
  • Намастіть цілозерновий хліб вершковим сиром, половинку авокадо наріжте скибочками та викладіть на канапку. Посипте авокадо кунжутом.
  • Другий бутерброд намастіть пастою з авокадо. Для її приготування, розімніть виделкою половинку авокадо, посоліть та перемішайте. Викладіть пасту з авокадо на хліб, нарізаний скибочками помідор, яйце та кілька листочків свіжого базиліку.
  • На наступний бутерброд наріжте авокадо тоненькими скибками, зверху викладіть сир “Фета”, прикрасимо наш корисний бутерброд зернами граната. Смачного!

Рецепт як приготувати бутерброди з авокадо на сніданок з відео:

 

Сніданок в ліжко: хрумкі грінки з яйцем

(2 порції)

рецепт романтичного сніданку

Рецепт романтичного сніданку в ліжко

Інгредієнти:
 – 3 яйця;
 – 2 сосиски;
 – 100 г хліба для тостів;
 – 15 г вершкового масла;
 – олія для смаження;
 – сіль, перець за смаком.

  • Виріжте формочкою для печива в кожному шматочку хліба сердечко. Розігрійте сковорідку з олією на середньому вогні,
    викладіть хліб та обсмажуйте з одного боку до хрусткої скоринки, перевертаємо на інший бік.

  • Ретельно помийте яйце, розділіть на жовток і білок.

  • В один шматок хліба ми виливаємо жовток, а в іншій — білок. Додайте сіль та перець за смаком. Накрийте сковорідку кришкою, зменште газ і смажте до готовності 3-4 хвилини.

  • Щоб приготований вами сніданок, виглядав ще романтичніше, приготуйте сердечка з сосисок. Для цього потрібно відварити сосиски в киплячій воді 4 хвилини, охолодити та зняти шкірку. Розріжте кожну сосиску вздовж, не дорізаючи до краю приблизно 1,5 см. Формуємо з сосиски сердечко і скріплюємо кінчики за допомогою зубочистки. 

  • На розігріту сковорідку з олією, викладіть сосиски, в отвори вибийте яйце та смажте до готовності під кришкою 3-4 хвилини. Викладіть на тарілку грінки, сосиски. Прикрасити сніданок можна свіжою зеленню. Смачного!

Як приготувати романтичний сніданок в ліжко, рецепт з відео:

 

Рецепт сніданку за 5 хвилин

(1 порція)

сніданок в мікрохвильовці

Швидкий сніданок в мікрохвильовці за 5 хвилин

Інгредієнти:
 – 2 яйця;
 – 1 ст. л борошна;
 – 1 ст. л молока;
 – 50 г відвареного курячого філе;
 – 40 г болгарського перцю;
 – зелена цибулька за смаком;
 – твердий сир за смаком;
 – сіль, перець за смаком.

  • Ретельно помийте овочі водою, просушіть паперовим рушником та видаліть серединки. Наріжте болгарський перець, зелену цибулю та курку дрібними кубиками.
  • В чашці або спеціальній невеличкій формі змішайте яйця, молоко, борошно та спеції – ретельно перемішайте всі інгредієнти. Натріть на дрібній тертці твердий сир та додайте до яєчної маси, ще раз перемішайте.
  • В кружку з яєчною масою додайте нарізані овочі та курку. Відправляємо страву в мікрохвильовку на 5 хвилин. Смачного!

Рецепт швидкого сніданку в мікрохвильовці відео:

 

Корисний сніданок з йогуртом

(1 порція)

йогурт на сніданок в склянці

Йогурт з ягодами на сніданок

Інгредієнти:
 – 4 ст. л вівсяних пластівців;
 – 250 мл фруктовий йогурт;
 – 1 ч. л меду;
 – свіжі ягоди за смаком (лохина, смородина);
 – 15 г горіхів.

  • Посуд для сніданку оберіть прозорий та високий. ідеально підійде склянка з подвійним дном. В прозору склянку насипте вівсяні пластівці, полийте їх медом за смаком. Якщо ви не вживаєте меду, замініть його джемом або варенням.
  • Залийте пластівці фруктовим йогуртом та ретельно перемішайте суміш. Охолодіть сніданок 1-2 години в холодильнику. 
  • Додайте до сніданку свіжі ягоди, трохи горіхів та подавайте до столу. Смачного!

Рецепт приготування сніданку з йогуртом, відео:

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