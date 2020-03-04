Рецепти на 8 березня – що приготувати на сніданок – відео

Як день почнеш, так його і проведеш. А якщо це ще й святковий день, тоді без сумнівів потрібно почати його зі смачного сніданку. Смачно 24 підготував для вас підбірку швидких та легких у приготуванні рецептів для сніданку на будь-який смак.

Сніданок з авокадо

(2 порції)

Сет з авокадо: рецепт корисного сніданку

Інгредієнти:

– 100 г цілозернового хліба;

– 30 г вершкового сиру;

– 5 г насіння кунжуту;

– 2 шт авокадо;

– 1 помідор;

– пучок свіжого базиліку;

– 1 варене яйце;

– 1 ч. л лимонного соку;

– 20 г сиру “Фета”;

– гранат за смаком.

Ретельно помийте всі овочі та зелень, висушіть паперовим рушником. Розріжте авокадо на дві половини та вийміть кісточку. Скропіть авокадо соком лимона, щоб він не потемнів.

Намастіть цілозерновий хліб вершковим сиром, половинку авокадо наріжте скибочками та викладіть на канапку. Посипте авокадо кунжутом.

Другий бутерброд намастіть пастою з авокадо. Для її приготування, розімніть виделкою половинку авокадо, посоліть та перемішайте. Викладіть пасту з авокадо на хліб, нарізаний скибочками помідор, яйце та кілька листочків свіжого базиліку.

На наступний бутерброд наріжте авокадо тоненькими скибками, зверху викладіть сир “Фета”, прикрасимо наш корисний бутерброд зернами граната. Смачного!

Рецепт як приготувати бутерброди з авокадо на сніданок з відео:

Сніданок в ліжко: хрумкі грінки з яйцем

(2 порції)

Рецепт романтичного сніданку в ліжко

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 2 сосиски;

– 100 г хліба для тостів;

– 15 г вершкового масла;

– олія для смаження;

– сіль, перець за смаком.

Виріжте формочкою для печива в кожному шматочку хліба сердечко. Розігрійте сковорідку з олією на середньому вогні,

викладіть хліб та обсмажуйте з одного боку до хрусткої скоринки, перевертаємо на інший бік.

Ретельно помийте яйце, розділіть на жовток і білок.

В один шматок хліба ми виливаємо жовток, а в іншій — білок. Додайте сіль та перець за смаком. Накрийте сковорідку кришкою, зменште газ і смажте до готовності 3-4 хвилини.

Щоб приготований вами сніданок, виглядав ще романтичніше, приготуйте сердечка з сосисок. Для цього потрібно відварити сосиски в киплячій воді 4 хвилини, охолодити та зняти шкірку. Розріжте кожну сосиску вздовж, не дорізаючи до краю приблизно 1,5 см. Формуємо з сосиски сердечко і скріплюємо кінчики за допомогою зубочистки.

На розігріту сковорідку з олією, викладіть сосиски, в отвори вибийте яйце та смажте до готовності під кришкою 3-4 хвилини. Викладіть на тарілку грінки, сосиски. Прикрасити сніданок можна свіжою зеленню. Смачного!

Як приготувати романтичний сніданок в ліжко, рецепт з відео:

Рецепт сніданку за 5 хвилин

(1 порція)





Швидкий сніданок в мікрохвильовці за 5 хвилин

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 1 ст. л борошна;

– 1 ст. л молока;

– 50 г відвареного курячого філе;

– 40 г болгарського перцю;

– зелена цибулька за смаком;

– твердий сир за смаком;

– сіль, перець за смаком.

Ретельно помийте овочі водою, просушіть паперовим рушником та видаліть серединки. Наріжте болгарський перець, зелену цибулю та курку дрібними кубиками.

В чашці або спеціальній невеличкій формі змішайте яйця, молоко, борошно та спеції – ретельно перемішайте всі інгредієнти. Натріть на дрібній тертці твердий сир та додайте до яєчної маси, ще раз перемішайте.

В кружку з яєчною масою додайте нарізані овочі та курку. Відправляємо страву в мікрохвильовку на 5 хвилин. Смачного!

Рецепт швидкого сніданку в мікрохвильовці відео:

Корисний сніданок з йогуртом

(1 порція)

Йогурт з ягодами на сніданок

Інгредієнти:

– 4 ст. л вівсяних пластівців;

– 250 мл фруктовий йогурт;

– 1 ч. л меду;

– свіжі ягоди за смаком (лохина, смородина);

– 15 г горіхів.

Посуд для сніданку оберіть прозорий та високий. ідеально підійде склянка з подвійним дном. В прозору склянку насипте вівсяні пластівці, полийте їх медом за смаком. Якщо ви не вживаєте меду, замініть його джемом або варенням.

Залийте пластівці фруктовим йогуртом та ретельно перемішайте суміш. Охолодіть сніданок 1-2 години в холодильнику.

Додайте до сніданку свіжі ягоди, трохи горіхів та подавайте до столу. Смачного!

Рецепт приготування сніданку з йогуртом, відео: