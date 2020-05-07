Що приготувати з бананів: рецепти простих десертів з бананів

Рецепти з бананів

Обожнюєте банани, але не знаєте, що смачного можна з них приготувати? Смачно 24 підготував для вас підбірку рецептів з використанням бананів. Гайда готувати разом!

Рецепт бананового хліба

(1 порція)

Як приготувати банановий хліб

Інгредієнти:

– 140 г вершкового масла;

– 140 г цукру;

– 140 г борошна;

– 2 яйця;

– 7 г розпушувача;

– 3 шт. великих бананів.

Духовку розігрійте до 180 градусів. Для тіста візьміть розм'якшене вершкове масло та змішайте з цукром – збийте міксером. Додайте яйце і ще раз добре збийте.

Борошно змішайте з розпушувачем, додайте до рідкої суміші та замісіть тісто.

Банани поріжте дрібними кубиками та додайте в тісто, добре перемішайте.

Форму для запікання застеліть пергаментом і змастіть вершковим маслом. Викладіть тісто у форму та розрівняйте лопаткою. Запікайте в духовці протягом 30 хвилин. Дайте пирогу охолонути у формі, потім вийміть і поріжте на шматочки. Смачного!

Рецепт бананів в шоколаді

(2 порції)

Як приготувати десерт з бананів

Інгредієнти:

– 6 маленьких бананів;

– 200 г молочного шоколаду;

– 100 г вершкового масла;

– кондитерська посипка, кокосова стружка;

Помийте та почистьте банани від шкірки, розріжте банани на дві половини.

У невелику каструлю наберіть 200 мл води та поставте миску для парової бані. Шоколад поламайте руками на шматочки, додайте вершкового масла та покладіть в миску. Перемішуйте шоколад з масло силіконовою лопаткою до однорідної консистенції.

Встроміть палички в банани та занурте в шоколадну масу. Прикрасіть кондитерською посипкою або кокосовою стружкою та викладіть банани на пергамент.

Охолодіть готові банани холодильнику до застигання шоколаду та подавайте на стіл.

Тарт татен з бананами: французький рецепт

(4 порції)

Як приготувати тарт татен вдома

Інгредієнти для тіста:

– 30 мл холодної води;

– 200 г борошна;

– 100 г вершкового масла;

– 30 г цукру;

– дрібка солі.

Інгредієнти для начинки:

– 3 шт. бананів;

– 120 г цукру;

– 80 г вершкового масла.

З’єднайте борошно, цукор та сіль. Додайте шматочки холодного масла – перемішайте в крихту. Влийте холодної води та замісіть тісто.

Загорніть тісто в харчову плівку та поставте відпочити в холодильник на 3-40 хвилин.

У каструлі розтопіть вершкове масло, додайте цукру та приготуйте карамель. За бажанням влийте 1 ст. л води, якщо консистенція карамелі грудочками.

В широку форму для пирога виливаємо карамель, зверху викладаємо нарізані банани.

Тісто розкачайте у тонкий шар та накрийте ним банани. Краї тіста загорніть всередину, щоб вони підтримували краї начинки.

Розігрійте духовку до 190 градусів та випікайте банановий тарт татен 20 хвилин.

Готовий тарт переверніть за допомогою плоскої тарілки та дайте охолонути. Смачного!