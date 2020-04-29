Смачні рецепти з картоплі

Не знаєте, що приготувати з картоплі на обід чи вечерю? Смачно 24 підготував для вас корисну підбірку рецептів з картоплі, які будуть до смаку кожному. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Пюре з картоплі з молоком

(4 порції)

Як приготувати картопляне пюре вдома

Інгредієнти:

– 6-8 картоплин;

– 100 мл молока;

– 1 ст. л вершкового масла;

– сіль, перець за смаком;

– мускатний горіх за смаком.

Ретельно почистіть картоплю від шкірки, помийте холодною водою. Розріжте картоплю на дві половини та покладіть в каструлю з підсоленою водою.

Варіть картоплю до готовності 20-25 хвилин на маленькому вогні. Злийте воду з картоплі, додайте вершкового масла та злегка теплого молока.

Ретельно розімніть картоплю товкачкою або ручним блендером, додайте спецій за смаком та ще раз розімніть пюре. Смачного!

Печена картопля з салом

(4 порції)

Як приготувати картоплю з салом вдома

Інгредієнти:

– 6-8 картоплин;

– 100 г сала;

– 10-12 зубчиків часнику;

– оливкова олія за смаком;

– розмарин за смаком;

– 1 дрібка солі.

Ретельно почистіть картоплю від шкірки, помийте водою та просушіть паперовим рушником.

Розріжте картоплю на дві половини. Кожну з половинок розріжте ще на три шматочки: від середини і по діагоналі.

Сала наріжте тонкими пластинками. Почистіть часник від лушпиння, ми будемо використовувати в страві цілі зубчики.

У скляну форму для випікання або деко викладіть картоплю, полийте оливковою олією, посоліть за смаком. Перемішайте руками картоплю в деко.

Викладіть в деко зубчики часнику, сало та посипте розмарином.

Розігрійте духовку до 200 градусів, накрийте деко скляною кришкою або фольгою та випікайте картоплю 45-50 хвилин.

Зніміть кришку або фольгу, включіть режим “Духовка+конвекція” та випікайте картоплю ще 30 хвилин до золотистої скоринки. Смачного!

Рецепт молодої картоплі з кропом

(2 порції)

Як приготувати молоду картоплю

Інгредієнти:

– 400 г молодої картоплі;

– 200 мл сметани;

– 1 пучок свіжого кропу;

– 1 ст. л вершкового масла.

Ретельно помийте молоду картоплю водою, за бажанням можете потерти її щіточкою. Шкірка в картоплі дуже тоненька, тому зрізати її не потрібно.

Відваріть цілу картоплю в підсоленій воді до готовності. Злийте воду та додайте масла.

Ретельно помийте кріп, дрібно наріжте ножем та додайте до картоплі. Влийте до картоплі сметану та ретельно перемішайте ложкою. Смачного!