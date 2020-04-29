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Що приготувати на обід з картоплі: смачні рецепти

13:29, сьогодні

Що приготувати з картоплі: прості рецепти страв з картоплі

Смачні рецепти з картоплі

Не знаєте, що приготувати з картоплі на обід чи вечерю? Смачно 24 підготував для вас корисну підбірку рецептів з картоплі, які будуть до смаку кожному. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Пюре з картоплі з молоком

(4 порції)

картопляне пюре

Як приготувати картопляне пюре вдома

Інгредієнти:
 – 6-8 картоплин;
 – 100 мл молока;
 – 1 ст. л вершкового масла;
 – сіль, перець за смаком;
 – мускатний горіх за смаком.

Ретельно почистіть картоплю від шкірки, помийте холодною водою. Розріжте картоплю на дві половини та покладіть в каструлю з підсоленою водою.

Варіть картоплю до готовності 20-25 хвилин на маленькому вогні. Злийте воду з картоплі, додайте вершкового масла та злегка теплого молока.

Ретельно розімніть картоплю товкачкою або ручним блендером, додайте спецій за смаком та ще раз розімніть пюре. Смачного!

Печена картопля з салом

(4 порції)

запечена картопля

Як приготувати картоплю з салом вдома

Інгредієнти:
 – 6-8 картоплин;
 – 100 г сала;
 – 10-12 зубчиків часнику;
 – оливкова олія за смаком;
 – розмарин за смаком;
 – 1 дрібка солі.

Ретельно почистіть картоплю від шкірки, помийте водою та просушіть паперовим рушником.

Розріжте картоплю на дві половини. Кожну з половинок розріжте ще на три шматочки: від середини і по діагоналі. 

Сала наріжте тонкими пластинками. Почистіть часник від лушпиння, ми будемо використовувати в страві цілі зубчики.

У скляну форму для випікання або деко викладіть картоплю, полийте оливковою олією, посоліть за смаком. Перемішайте руками картоплю в деко.

Викладіть в деко зубчики часнику, сало та посипте розмарином.

Розігрійте духовку до 200 градусів, накрийте деко скляною кришкою або фольгою та випікайте картоплю 45-50 хвилин.

Зніміть кришку або фольгу, включіть режим “Духовка+конвекція” та випікайте картоплю ще 30 хвилин до золотистої скоринки. Смачного!

Рецепт молодої картоплі з кропом

(2 порції)

картопля з кропом і сметаною

Як приготувати молоду картоплю

Інгредієнти:
 – 400 г молодої картоплі;
 – 200 мл сметани;
 – 1 пучок свіжого кропу;
 – 1 ст. л вершкового масла.

Ретельно помийте молоду картоплю водою, за бажанням можете потерти її щіточкою. Шкірка в картоплі дуже тоненька, тому зрізати її не потрібно.

Відваріть цілу картоплю в підсоленій воді до готовності. Злийте воду та додайте масла. 

Ретельно помийте кріп, дрібно наріжте ножем та додайте до картоплі. Влийте до картоплі сметану та ретельно перемішайте ложкою. Смачного!

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