Що приготувати на обід з картоплі: смачні рецепти
13:29, сьогодні
Смачні рецепти з картоплі
Не знаєте, що приготувати з картоплі на обід чи вечерю? Смачно 24 підготував для вас корисну підбірку рецептів з картоплі, які будуть до смаку кожному. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Пюре з картоплі з молоком
(4 порції)
Як приготувати картопляне пюре вдома
Інгредієнти:
– 6-8 картоплин;
– 100 мл молока;
– 1 ст. л вершкового масла;
– сіль, перець за смаком;
– мускатний горіх за смаком.
Ретельно почистіть картоплю від шкірки, помийте холодною водою. Розріжте картоплю на дві половини та покладіть в каструлю з підсоленою водою.
Варіть картоплю до готовності 20-25 хвилин на маленькому вогні. Злийте воду з картоплі, додайте вершкового масла та злегка теплого молока.
Ретельно розімніть картоплю товкачкою або ручним блендером, додайте спецій за смаком та ще раз розімніть пюре. Смачного!
Печена картопля з салом
(4 порції)
Як приготувати картоплю з салом вдома
Інгредієнти:
– 6-8 картоплин;
– 100 г сала;
– 10-12 зубчиків часнику;
– оливкова олія за смаком;
– розмарин за смаком;
– 1 дрібка солі.
Ретельно почистіть картоплю від шкірки, помийте водою та просушіть паперовим рушником.
Розріжте картоплю на дві половини. Кожну з половинок розріжте ще на три шматочки: від середини і по діагоналі.
Сала наріжте тонкими пластинками. Почистіть часник від лушпиння, ми будемо використовувати в страві цілі зубчики.
У скляну форму для випікання або деко викладіть картоплю, полийте оливковою олією, посоліть за смаком. Перемішайте руками картоплю в деко.
Викладіть в деко зубчики часнику, сало та посипте розмарином.
Розігрійте духовку до 200 градусів, накрийте деко скляною кришкою або фольгою та випікайте картоплю 45-50 хвилин.
Зніміть кришку або фольгу, включіть режим “Духовка+конвекція” та випікайте картоплю ще 30 хвилин до золотистої скоринки. Смачного!
Рецепт молодої картоплі з кропом
(2 порції)
Як приготувати молоду картоплю
Інгредієнти:
– 400 г молодої картоплі;
– 200 мл сметани;
– 1 пучок свіжого кропу;
– 1 ст. л вершкового масла.
Ретельно помийте молоду картоплю водою, за бажанням можете потерти її щіточкою. Шкірка в картоплі дуже тоненька, тому зрізати її не потрібно.
Відваріть цілу картоплю в підсоленій воді до готовності. Злийте воду та додайте масла.
Ретельно помийте кріп, дрібно наріжте ножем та додайте до картоплі. Влийте до картоплі сметану та ретельно перемішайте ложкою. Смачного!
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