Що приготувати з вареної гречки: смачні рецепти

Смачно 24 підготував для вас надзвичайно смачну підбірку рецептів на кожен день з готової відвареної гречки. Гайда готувати разом!

Котлети з гречки та свинячого фаршу

(4 порції)

Як приготувати котлети з гречки

Інгредієнти:

– 100 г відвареної гречки;

– 400 г свинячого фаршу;

– 1 цибулина;

– 30 мл води;

– 1 яйце;

– 1 ст. л соєвого соусу;

– сіль, перець за смаком;

– 20 г сухарів для панірування;

– олія для смаження.

Заздалегідь відварену гречку пересипте до глибокої миски. Цибулю почистіть від лушпиння, розріжте на дві половини та дрібно наріжте – додайте до гречки.

Свинячий фарш додайте до гречки з цибулею та ретельно вимішайте. Щоб додати котлетам особливого смаку додайте до м’яса соєвий соус.

Трішки посоліть та поперчіть отриману масу за смаком та перемішайте.

Щоб фарш не був сухим додайте воду, вибийте яйце та ретельно перемішайте всі інгредієнти для котлет.

Сформуйте з фаршу котлети, обваляйте у сухарях та підсмажте у розігрітій сковорідці до золотистої скоринки. За бажанням запечіть котлети у духовці 25-30 хвилин, щоб вони були менш калорійні. Або смажте у сковорідці під кришкою до готовності. Смачного!

Пиріг з картоплі і гречки

(6 порцій)

Як приготувати пиріг з картоплі і гречки вдома

Інгредієнти:

– 300-400 г готового дріжджового тіста;

– 200 г відвареної гречки;

– 6 картоплин;

– олія для смаження;

– 4-5 зубчиків часнику.

Ретельно помийте та почистіть картоплю від шкірки, розріжте на половину та відваріть у підсоленій воді.

Охолодіть картоплю, потовчіть товкачкою та з’єднайте у глибокій мисці з гречкою.

Почистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та наріжте дрібним кубиком. На розігрітій сковорідці з олією підсмажте цибулю до золотистої скоринки та додайте до гречки і картоплі. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.

Додайте подрібнений часник та ретельно перемішайте начинку для пирога.

Розкачайте дріжджове тісто, викладіть в прямокутну форму для випікання пирога, додайте начинку та розрівняйте ложкою. Загорніть краї тіста, щоб вони вкрили всю начинку та защепіть краї пирога.

Випікайте гречаний пиріг в духовці розігрітій до 200 градусів 60-65 хвилин. Смачного!

Гречані оладки з грибами

(4 порції)

Як приготувати оладки з гречки

Інгредієнти:

– 400 г відвареної гречки;

– 200 г печериць;

– 1 цибулина;

– 1 яйце;

– олія для смаження;

– спеції за смаком.

Почистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та наріжте дрібним кубиком. Печериці помийте та почистіть від лушпиння, наріжте невеликими шматочками.

Розігрійте сковорідку з олією, підсмажте цибулю до золотистої скоринки, додайте гриби та смажте до готовності. Вкінці приготування засмажки додайте спецій за смаком. Найкраще з грибами смакує Пажитник, Естрагон та Майоран.

У мисці з’єднайте гречку, гриби, яйце та ретельно вимішайте всі інгредієнти. Додайте солі та перець за смаком.

За допомогою ложки сформуйте оладки та викладіть гречану масу на розігріту сковорідку з олією – таким чином у вас сформуються однакові за формою оладки.

Обсмажте оладки з гречки і грибів до готовності з обох сторін. Смачного!