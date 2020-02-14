Шеф-кухарі привітали шанувальників з Днем святого Валентина у соцмережах

Привітання українських шеф-кухарів з Днем Валентина/Смачно24

У День святого Валентина відомі шеф-кухарі щиро привітали своїх шанувальників із цим романтичним святом. Гуру кулінарії не скупились на слова та записували відеопривітання для українців. Смачно 24 приєднується до всіх привітань кухарів та бажають, щоб Амурчик не барився до вас та кожному приніс його кохану половинку.

Успішний ресторатор, талановитий шеф-кухар та незмінний суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво привітав з Днем святого Валентина своїх шанувальників у соцмережах. Ектор Хіменес-Браво побажав всім багато кохання та надіслав повітряний поцілунок свої фанам. Відомий шеф-кухар закликав провести цей День Валентина як ви собі запланували, а ще випромінювати та дарувати любов ближнім.

До привітань зі святом коханням також приєдналась Єлизавета Глінська – український кондитер, суддя 9 сезону “Мастер Шеф”. Ліза Глінська зауважила, що сьогодні зранку надзвичайно гарно співали пташки та, що весна вже поряд. Дівчина закликала всіх, хто ще не знайшов свого кохання – швидко закохуватись!

Не оминув своїми привітаннями українців і Євген Клопотенко. Хлопець поділився своїми роздумами, щодо свята Валентина та побажав кохати один одного кожного дня, незалежно від дати чи дня тижня.

Тетяна Литвинова опублікувала відеопривітання зі свого власного архіву, на якому талановита кондитерка танцює під місяцем насолоджуючись піснею Je t'aime у виконанні Лари Фабіан. Українська кулінарна діва написала на своїй сторінці в інстаграм, що цей танець присвячує всім її шанувальникам.