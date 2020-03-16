Швидкі страви з простих продуктів – рецепти корисних страв

Швидкі рецепти з простих продуктів: корисно та легко
13:37, сьогодні
Якщо у вас не має багато часу на приготування їжі, Смачно 24 підготував для вас швидкі, а головне корисні рецепти страв на будь-який смак.
Лаваш з куркою чудово підійде на сніданок, а ще його зручно брати з собою на роботу. Достатньо загорнути його в фольгу та покласти в харчовий контейнер. Печені яблука з домашнім сиром низькокалорійні та поживні для діток. Крем-суп з броколі на воді або овочевому бульйоні смакуватиме всій родині під час посту. А гречаники без м'яса чудовий варіант обіду, якщо ви не їсте м'яса або на дієті. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Лаваш з овочами та куркою
(2 порції)
Як приготувати лаваш з куркою вдома
Інгредієнти:
– 2 листи лавашу;
– 300 г курячого філе;
– 1 болгарський перець;
– 2 помідори;
– листя салату за смаком;
– 100 г сиру Фета;
– гірчиця в зернах за смаком;
– білий йогурт за смаком;
– соєвий соус за смаком.
- Куряче філе замаринуйте в спеціях та залиште на 10-15 хвилин. Наріжте м’ясо скибочками та підсмажте на розігрітій сковорідці з олією до готовності.
- Для соусу змішайте в невеликій мисці гірчицю, йогурт та соєвий соус до однорідної маси.
- Розкладіть листи лавашу на столі або великій дошці для нарізання. Змажте лаваш соусом, викладіть попередньо помиті та висушені листки салату.
- Болгарський перець та помідори помийте водою, висушіть паперовим рушником та наріжте невеликими шматочками. Викладіть овочі на листя салату, зверху покладіть шматочки сиру та курки.
- Обережно загорніть краї лавашу та скручуйте його трубочкою. Щоб лаваш був хрустким, підсмажте його на сковорідці з обох сторін до золотої скоринки.
Домашні гречаники без м’яса
(4 порції)
Рецепт гречаників без м’яса
Інгредієнти:
– 100 г гречки;
– 100 г сочевиці;
– 1 яйце;
– 1 цибулина;
– 1 середня морква;
– 2 зубчики часнику;
– 2 ст. л борошна;
– панірувальні сухарі для паніровки;
– олія для смаження;
– сметана для подачі;
– сіль і перець за смаком.
- Гречку і сочевицю попередньо замочуємо на кілька годин. Якщо ви обрали для страви червону сочевицю, її достатньо замочити на 20-30 хвилин. Якщо зелену – 8-12 годин. Після замочування ретельно промийте сочевицю і гречку. Відваріть гречку і сочевицю в окремих каструлях до готовності в підсоленій воді.
- Почистіть цибулю від лушпиння та наріжте кубиками, моркву помийте та почистіть від шкіри, натріть на грубій тертці.
- Часник почистіть від лушпиння та дрібно наріжте ножем.
- Розігрійте сковорідку з олією та підсмажте овочі до золотистої скоринки, додайте спецій за смаком.
- Відварену гречку і сочевицю подрібніть блендером до однорідної маси та змішайте з підсмаженими овочами. Перемішайте масу, вибийте яйце та ще раз перемішайте. Посоліть та поперчіть за смаком.
- Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок та додайте до маси. Перемішайте всі інгредієнти.
- За допомогою ложки сформуйте гречаники та запаніруйте їх з обох сторін.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажуйте гречаники до готовності.
Печені яблука з сиром
(2 порції)
Як приготувати печені яблука
Інгредієнти:
– 4 яблука;
– 200 г домашнього сиру;
– 2 ст. л меду;
– лимонний сік за смаком;
– родзинки за смаком;
– волоські горіхи за смаком.
- Помийте яблука, обережно виріжте серединки та видаліть насіння. Чайною ложкою вийміть з середини яблук м’якоть та збризніть її лимонним соком.
- За допомогою блендера подрібніть м’якоть з яблук, домашній сир та мед.
- Заповніть яблука начинкою, на верхівку викладіть родзинки та волоський горіх.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте яблука 20-30 хвилин до готовності. Подавайте печені яблука гарячими.
Крем-суп з броколі
(4 порції)
Домашній рецепт крем-супу з броколі
Інгредієнти:
– 2 головки броколі;
– 1 цибулина;
– 1 л курячого або овочевого бульйону;
– 100 мл 20% вершків;
– 3 зубчики часнику;
– 1 ст. л олії;
– сіль, перець за смаком.
- Почистіть цибулю і часник від лушпиння, наріжте дрібним кубиком та обсмажте на розігрітій сковрідці з олією до золотистої скоринки.
- Замочіть броколі в підсоленій воді на 10-15 хвилин, злийте воду та відділіть його від стебла ножем.
- Налийте бульйон в каструлю, додайте до нього броколі, сіль, перець та відваріть 10 хвилин. Додайте до бульйону засмажку з овочів та на маленькому вогні доведіть суп до кипіння. Зніміть суп з вогню та подрібніть блендером до однорідної маси. Знову поставте крем-суп на маленький вогонь, влийте вершки та перемішайте.
- Крем-суп прогрійте, але не доводьте до кипіння. Смачного!
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