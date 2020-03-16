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Швидкі рецепти з простих продуктів: корисно та легко

13:37, сьогодні

Швидкі страви з простих продуктів – рецепти корисних страв

Якщо у вас не має багато часу на приготування їжі, Смачно 24 підготував для вас швидкі, а головне корисні рецепти страв на будь-який смак.

Лаваш з куркою чудово підійде на сніданок, а ще його зручно брати з собою на роботу. Достатньо загорнути його в фольгу та покласти в харчовий контейнер. Печені яблука з домашнім сиром низькокалорійні та поживні для діток. Крем-суп з броколі на воді або овочевому бульйоні смакуватиме всій родині під час посту. А гречаники без м'яса чудовий варіант обіду, якщо ви не їсте м'яса або на дієті. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Лаваш з овочами та куркою

(2 порції)

рецепт лавашу з куркою і овочами

Як приготувати лаваш з куркою вдома

Інгредієнти:
 – 2 листи лавашу;
 – 300 г курячого філе;
 – 1 болгарський перець;
 – 2 помідори;
 – листя салату за смаком;
 – 100 г сиру Фета;
 – гірчиця в зернах за смаком;
 – білий йогурт за смаком;
 – соєвий соус за смаком.

  • Куряче філе замаринуйте в спеціях та залиште на 10-15 хвилин. Наріжте м’ясо скибочками та підсмажте на розігрітій сковорідці з олією до готовності.
  • Для соусу змішайте в невеликій мисці гірчицю, йогурт та соєвий соус до однорідної маси.
  • Розкладіть листи лавашу на столі або великій дошці для нарізання. Змажте лаваш соусом, викладіть попередньо помиті та висушені листки салату.
  • Болгарський перець та помідори помийте водою, висушіть паперовим рушником та наріжте невеликими шматочками. Викладіть овочі на листя салату, зверху покладіть шматочки сиру та курки.
  • Обережно загорніть краї лавашу та скручуйте його трубочкою. Щоб лаваш був хрустким, підсмажте його на сковорідці з обох сторін до золотої скоринки.

Домашні гречаники без м’яса

(4 порції)

рецепт гречаників

Рецепт гречаників без м’яса

Інгредієнти:
 – 100 г гречки;
 – 100 г сочевиці;
 – 1 яйце;
 – 1 цибулина;
 – 1 середня морква;
 – 2 зубчики часнику;
 – 2 ст. л борошна;
 – панірувальні сухарі для паніровки;
 – олія для смаження;
 – сметана для подачі;
 – сіль і перець за смаком.

  • Гречку і сочевицю попередньо замочуємо на кілька годин. Якщо ви обрали для страви червону сочевицю, її достатньо замочити на 20-30 хвилин. Якщо зелену – 8-12 годин. Після замочування ретельно промийте сочевицю і гречку. Відваріть гречку і сочевицю в окремих каструлях до готовності в підсоленій воді.
  • Почистіть цибулю від лушпиння та наріжте кубиками, моркву помийте та почистіть від шкіри, натріть на грубій тертці.
  • Часник почистіть від лушпиння та дрібно наріжте ножем.
  • Розігрійте сковорідку з олією та підсмажте овочі до золотистої скоринки, додайте спецій за смаком.
  • Відварену гречку і сочевицю подрібніть блендером до однорідної маси та змішайте з підсмаженими овочами. Перемішайте масу, вибийте яйце та ще раз перемішайте. Посоліть та поперчіть за смаком.
  • Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок та додайте до маси. Перемішайте всі інгредієнти.
  • За допомогою ложки сформуйте гречаники та запаніруйте їх з обох сторін.
  • Розігрійте сковорідку з олією та обсмажуйте гречаники до готовності. 

Печені яблука з сиром

(2 порції)

рецепт печених яблук

Як приготувати печені яблука

Інгредієнти:
 – 4 яблука;
 – 200 г домашнього сиру;
 – 2 ст. л меду;
 – лимонний сік за смаком;
 – родзинки за смаком;
 – волоські горіхи за смаком.

  • Помийте яблука, обережно виріжте серединки та видаліть насіння. Чайною ложкою вийміть з середини яблук м’якоть та збризніть її лимонним соком.
  • За допомогою блендера подрібніть м’якоть з яблук, домашній сир та мед. 
  • Заповніть яблука начинкою, на верхівку викладіть родзинки та волоський горіх.
  • Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте яблука 20-30 хвилин до готовності. Подавайте печені яблука гарячими.

Крем-суп з броколі 

(4 порції)

крем-суп з броколі

Домашній рецепт крем-супу з броколі

Інгредієнти:
 – 2 головки броколі;
 – 1 цибулина;
 – 1 л курячого або овочевого бульйону;
 – 100 мл 20% вершків;
 – 3 зубчики часнику;
 – 1 ст. л олії;
 – сіль, перець за смаком.

  • Почистіть цибулю і часник від лушпиння, наріжте дрібним кубиком та обсмажте на розігрітій сковрідці з олією до золотистої скоринки.
  • Замочіть броколі в підсоленій воді на 10-15 хвилин, злийте воду та відділіть його від стебла ножем. 
  • Налийте бульйон в каструлю, додайте до нього броколі, сіль, перець та відваріть 10 хвилин. Додайте до бульйону засмажку з овочів та на маленькому вогні доведіть суп до кипіння. Зніміть суп з вогню та подрібніть блендером до однорідної маси. Знову поставте крем-суп на маленький вогонь, влийте вершки та перемішайте.
  • Крем-суп прогрійте, але не доводьте до кипіння. Смачного!
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