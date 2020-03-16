Швидкі страви з простих продуктів – рецепти корисних страв

Якщо у вас не має багато часу на приготування їжі, Смачно 24 підготував для вас швидкі, а головне корисні рецепти страв на будь-який смак.

Лаваш з куркою чудово підійде на сніданок, а ще його зручно брати з собою на роботу. Достатньо загорнути його в фольгу та покласти в харчовий контейнер. Печені яблука з домашнім сиром низькокалорійні та поживні для діток. Крем-суп з броколі на воді або овочевому бульйоні смакуватиме всій родині під час посту. А гречаники без м'яса чудовий варіант обіду, якщо ви не їсте м'яса або на дієті. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Лаваш з овочами та куркою

(2 порції)

Як приготувати лаваш з куркою вдома

Інгредієнти:

– 2 листи лавашу;

– 300 г курячого філе;

– 1 болгарський перець;

– 2 помідори;

– листя салату за смаком;

– 100 г сиру Фета;

– гірчиця в зернах за смаком;

– білий йогурт за смаком;

– соєвий соус за смаком.

Куряче філе замаринуйте в спеціях та залиште на 10-15 хвилин. Наріжте м’ясо скибочками та підсмажте на розігрітій сковорідці з олією до готовності.

Для соусу змішайте в невеликій мисці гірчицю, йогурт та соєвий соус до однорідної маси.

Розкладіть листи лавашу на столі або великій дошці для нарізання. Змажте лаваш соусом, викладіть попередньо помиті та висушені листки салату.

Болгарський перець та помідори помийте водою, висушіть паперовим рушником та наріжте невеликими шматочками. Викладіть овочі на листя салату, зверху покладіть шматочки сиру та курки.

Обережно загорніть краї лавашу та скручуйте його трубочкою. Щоб лаваш був хрустким, підсмажте його на сковорідці з обох сторін до золотої скоринки.

Домашні гречаники без м’яса

(4 порції)

Рецепт гречаників без м’яса

Інгредієнти:

– 100 г гречки;

– 100 г сочевиці;

– 1 яйце;

– 1 цибулина;

– 1 середня морква;

– 2 зубчики часнику;

– 2 ст. л борошна;

– панірувальні сухарі для паніровки;

– олія для смаження;

– сметана для подачі;

– сіль і перець за смаком.

Гречку і сочевицю попередньо замочуємо на кілька годин. Якщо ви обрали для страви червону сочевицю, її достатньо замочити на 20-30 хвилин. Якщо зелену – 8-12 годин. Після замочування ретельно промийте сочевицю і гречку. Відваріть гречку і сочевицю в окремих каструлях до готовності в підсоленій воді.

Почистіть цибулю від лушпиння та наріжте кубиками, моркву помийте та почистіть від шкіри, натріть на грубій тертці.

Часник почистіть від лушпиння та дрібно наріжте ножем.

Розігрійте сковорідку з олією та підсмажте овочі до золотистої скоринки, додайте спецій за смаком.

Відварену гречку і сочевицю подрібніть блендером до однорідної маси та змішайте з підсмаженими овочами. Перемішайте масу, вибийте яйце та ще раз перемішайте. Посоліть та поперчіть за смаком.

Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок та додайте до маси. Перемішайте всі інгредієнти.

За допомогою ложки сформуйте гречаники та запаніруйте їх з обох сторін.

Розігрійте сковорідку з олією та обсмажуйте гречаники до готовності.

Печені яблука з сиром

(2 порції)

Як приготувати печені яблука

Інгредієнти:

– 4 яблука;

– 200 г домашнього сиру;

– 2 ст. л меду;

– лимонний сік за смаком;

– родзинки за смаком;

– волоські горіхи за смаком.

Помийте яблука, обережно виріжте серединки та видаліть насіння. Чайною ложкою вийміть з середини яблук м’якоть та збризніть її лимонним соком.

За допомогою блендера подрібніть м’якоть з яблук, домашній сир та мед.

Заповніть яблука начинкою, на верхівку викладіть родзинки та волоський горіх.

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте яблука 20-30 хвилин до готовності. Подавайте печені яблука гарячими.

Крем-суп з броколі

(4 порції)

Домашній рецепт крем-супу з броколі

Інгредієнти:

– 2 головки броколі;

– 1 цибулина;

– 1 л курячого або овочевого бульйону;

– 100 мл 20% вершків;

– 3 зубчики часнику;

– 1 ст. л олії;

– сіль, перець за смаком.