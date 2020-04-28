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Скільки варити буряк: поради по приготуванню

15:01, сьогодні

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Смачно 24 розповість вам, як правильно варити буряк, скільки часу потрібно, щоб він не втратив свої корисні властивості та залишився смачним.

Скільки часу варити буряк на вінегрет

Щоб буряк смакував у салаті вінегрет (салаті шуба, з чорносливом) його потрібно варити цілим 50-60 хвилин у каструлі з великою кількістю води.

Перед початком приготування ретельно помийте буряк водою. Після варіння дайте буряку охолодитися та легенько зніміть шкірку ножем.

як варити буряк

Як зварити буряк

Для салату вінегрет буряк нарізають середнім кубиком, а для салату з оселедцем або чорносливом – натріть його на грубій тертці.

Скільки часу варити буряк на борщ

Буряк є джерелом заліза, клітковини, пектину, вітамінів і мінеральних речовин. Він лікує печінку, недокрів’я, гіпертонію, спазми судин, безсоння, нервові захворювання і навіть ракові пухлини. Але, щоб буряк не втратив своїх корисних властивостей його потрібно правильно зварити.

Для борщу буряк відварюють у великій кількості води 30-40 хвилин. Солити воду не потрібно.

Як тільки вода закипить, зменште вогонь під каструлею та накрийте кришкою.

як зварити буряк на борщ

Як зварити буряк в мундирі

Мити сирий буряк, перед початком приготування, потрібно тільки у холодній воді. Робіть це дуже обережно, щоб не пошкодити ніжну шкірку буряка, інакше в процесі термообробки він віддасть всі корисні речовини воді.

Важливо: буряк не можна розрізати на шматочки та варити, адже він повністю втратить свої корисні та лікувальні властивості.

Як приготувати буряк в мультиварці

Для приготування буряку в мультиварці слід ретельно очистити від залишків землі, промити водою, обсушити паперовим рушником. Покладіть буряк на решітку мультиварки, влийте склянку води.

Якщо у вашій мультиварці не має спеціально решітки, тоді просто покладіть овоч в чашу приладу. Включіть режим “Приготування на пару", виставте таймер на 30 хвилин, якщо буряк великого розміру – на 45 хвилин. Готуйте буряк до готовності.

варимо буряк в мультиварці

Як зварити буряк швидко

Щоб буряк зберіг свій колір і соковитість, не зрізайте верхівку і хвостик овочу.

Якщо ви не впевнені, що правильно встановили час приготування буряку в мультиварці, завжди перевіряйте його готовність зубочисткою. Достатньо просто проколоти його, якщо зубочистка входить легко – буряк готовий.

Як швидко зварити буряк в мікрохвильовці

Щоб зекономити час і ресурси, можна зварити буряк у мікрохвильовій печі. 

Підготуйте скляну миску з кришкою для запікання у мікрохвильовці. Налийте 100 грамів води, покладіть вимитий буряк і закрийте миску кришкою. Поставте миску з буряком і водою до мікрохвильовки, встановіть максимальний режим і почекайте 10 хвилин. Перевірте буряк на готовність, дайте йому охолонути та зніміть шкірку.

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