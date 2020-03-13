Смачні страви з гречки – що можна приготувати з гречки

Страви з гречки: легкі та небанальні рецепти
17:45, сьогодні
Перший товар, який в Україні скуповується в магазинах під час будь-якої паніки – гречка. Ситуація після оголошення карантину через коронавірус не стала виключенням. Що робити з крупою, що заповнила всі вільні шухлядки на кухні, якщо від простої каші вже нудить? Смачно 24 підготував для вас рецепти небанальних страв з гречки.
Гранола з гречки
(8-10 порцій)
Гранола з гречки
Інгредієнти:
– 150 г гречаної крупи;
– 150 г суміші горіхів та насіння (за смаком: кеш'ю, фундук, ліщина, соняшникове, лляне насіння, тощо);
– 150 г гарбузового насіння;
– 50 мл рослинної олії;
– 150 мл рідкого меду;
– 50 г в'яленої журавлини;
– сіль;
– ванілін.
- Для початку необхідно приготувати розсипчасту гречану кашу. Для цього варимо крупу у 300 мл води до готовності.
- Далі треба розігріти духовку до 150 градусів. До цього часу у великій мисці з'єднуємо відварену гречку, насіння та грубо порізані горіхи. Солимо та додаємо олію, ретельно перемішуючи. Окремо поєднуємо 75 мл води, мед та дрібку ваніліну. Цю суміш також вливаємо у загальну миску. Аби вона добре просякла кашу, мішаємо дуже старанно.
- Готову суміш викладаємо на деко, застелене пергаментом. Відправляємо до гарячої духовки на 50 хвилин. За цей час кілька разів перегортаємо ложкою нашу заготовку, а в середині випікання розвертаємо лист на 180 градусів.
- Гарячу гранолу охолоджуємо та додаємо до неї журавлину. Потім розкладаємо по банках, що щільно закриваються. Зберігати гранолу можна кілька тижнів.
- У піст гранолу подають з соком, компотом, соєвим, вівсяним або мигдальним молоком. Для тих, хто його не дотримується, – зі звичайним коров'ячим.
Гречка з фаршем у горщику
(4 порції)
Гречка з фаршем у горщику
Інгредієнти:
– 200 г гречаної крупи;
– 400 г м'ясного фаршу;
– 1 головка цибулі;
– 150 г печериць;
– 2 ст. л томатної пасти;
– 1 морква;
– 0,5 ч.л солі;
– спеції за смаком;
– зелень для подачі;
– вершкове масло для смаження.
- Цибулю з морквою очищуємо. Моркву натираємо, а цибулю дрібно нарізаємо. Вимиті гриби так само подрібнюємо шматочками. Далі на гарячу пательню з маслом першими відправляємо цибулю з морквою. Коли цибуля стане золотистою, додаємо печериці. Останнім до смаження йде фарш. За 10-15 хвилин приготування присмачуємо томатною пастою, сіллю, спеціями. Ретельно перемішуємо та лишаємо тушкуватися ще 5 хвилин.
- Невелику кількість готового фаршу викладаємо у горщик. Зверху 4 столових ложки промитої гречаної крупи. Її солимо та заливаємо водою. Горщик закриваємо кришкою та ставимо у духовку на 30-40 хвилин з температурою 170-180 градусів. Готову страву перемішати та посипати зеленню.
- Кількість продуктів розрахована на 4 невеликих горщики. Можна готувати й в одному великому.
Вегетаріанська гречка з овочами
(4 порції)
Вегетаріанська гречка у горщику
Інгредієнти:
– 300 г гречаної крупи;
– 600 мл води;
– 150 г адигейського сиру;
– 1 морква;
– 100 г цвітної капусти;
– 1 ч.л вершкового масла;
– рослинна олія для обсмаження;
– по 0,5 ч.л чорного перцю та коріандру;
– сіль.
- Сир нарізати кубиками, обсмажити у рослинній олії на невеликому вогні до золотої скоринки. Викласти на тарілку.
- Окремо обсмажити подрібнені овочі з сіллю та спеціями.
Важливо: їх не можна поєднувати на пательні, тому що сир може розкришитись.
- У каструлю з товстим дном викласти овочі, сир, всипати промиту крупу, залити водою. Готувати на невеликому вогні, помішуючи. Накрити кришкою на середині варки. У готову страву додати масло та дати настоятися 30-60 хвилин.
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