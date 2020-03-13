Смачні страви з гречки – що можна приготувати з гречки

Перший товар, який в Україні скуповується в магазинах під час будь-якої паніки – гречка. Ситуація після оголошення карантину через коронавірус не стала виключенням. Що робити з крупою, що заповнила всі вільні шухлядки на кухні, якщо від простої каші вже нудить? Смачно 24 підготував для вас рецепти небанальних страв з гречки.

Гранола з гречки

(8-10 порцій)

Гранола з гречки

Інгредієнти:

– 150 г гречаної крупи;

– 150 г суміші горіхів та насіння (за смаком: кеш'ю, фундук, ліщина, соняшникове, лляне насіння, тощо);

– 150 г гарбузового насіння;

– 50 мл рослинної олії;

– 150 мл рідкого меду;

– 50 г в'яленої журавлини;

– сіль;

– ванілін.

Для початку необхідно приготувати розсипчасту гречану кашу. Для цього варимо крупу у 300 мл води до готовності.

Далі треба розігріти духовку до 150 градусів. До цього часу у великій мисці з'єднуємо відварену гречку, насіння та грубо порізані горіхи. Солимо та додаємо олію, ретельно перемішуючи. Окремо поєднуємо 75 мл води, мед та дрібку ваніліну. Цю суміш також вливаємо у загальну миску. Аби вона добре просякла кашу, мішаємо дуже старанно.

Готову суміш викладаємо на деко, застелене пергаментом. Відправляємо до гарячої духовки на 50 хвилин. За цей час кілька разів перегортаємо ложкою нашу заготовку, а в середині випікання розвертаємо лист на 180 градусів.

Гарячу гранолу охолоджуємо та додаємо до неї журавлину. Потім розкладаємо по банках, що щільно закриваються. Зберігати гранолу можна кілька тижнів.

У піст гранолу подають з соком, компотом, соєвим, вівсяним або мигдальним молоком. Для тих, хто його не дотримується, – зі звичайним коров'ячим.

Гречка з фаршем у горщику

(4 порції)

Гречка з фаршем у горщику

Інгредієнти:

– 200 г гречаної крупи;

– 400 г м'ясного фаршу;

– 1 головка цибулі;

– 150 г печериць;

– 2 ст. л томатної пасти;

– 1 морква;

– 0,5 ч.л солі;

– спеції за смаком;

– зелень для подачі;

– вершкове масло для смаження.

Цибулю з морквою очищуємо. Моркву натираємо, а цибулю дрібно нарізаємо. Вимиті гриби так само подрібнюємо шматочками. Далі на гарячу пательню з маслом першими відправляємо цибулю з морквою. Коли цибуля стане золотистою, додаємо печериці. Останнім до смаження йде фарш. За 10-15 хвилин приготування присмачуємо томатною пастою, сіллю, спеціями. Ретельно перемішуємо та лишаємо тушкуватися ще 5 хвилин.

Невелику кількість готового фаршу викладаємо у горщик. Зверху 4 столових ложки промитої гречаної крупи. Її солимо та заливаємо водою. Горщик закриваємо кришкою та ставимо у духовку на 30-40 хвилин з температурою 170-180 градусів. Готову страву перемішати та посипати зеленню.

Кількість продуктів розрахована на 4 невеликих горщики. Можна готувати й в одному великому.

Вегетаріанська гречка з овочами

(4 порції)

Вегетаріанська гречка у горщику

Інгредієнти:

– 300 г гречаної крупи;

– 600 мл води;

– 150 г адигейського сиру;

– 1 морква;

– 100 г цвітної капусти;

– 1 ч.л вершкового масла;

– рослинна олія для обсмаження;

– по 0,5 ч.л чорного перцю та коріандру;

– сіль.