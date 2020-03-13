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Страви з гречки: легкі та небанальні рецепти

17:45, сьогодні

Смачні страви з гречки – що можна приготувати з гречки

Перший товар, який в Україні скуповується в магазинах під час будь-якої паніки – гречка. Ситуація після оголошення карантину через коронавірус не стала виключенням. Що робити з крупою, що заповнила всі вільні шухлядки на кухні, якщо від простої каші вже нудить? Смачно 24 підготував для вас рецепти небанальних страв з гречки.

Гранола з гречки

(8-10 порцій)

Гранола з гречки

Гранола з гречки

 

Інгредієнти: 
 – 150 г гречаної крупи;
 – 150 г суміші горіхів та насіння (за смаком: кеш'ю, фундук, ліщина, соняшникове, лляне насіння, тощо);
 – 150 г гарбузового насіння;
 – 50 мл рослинної олії;
 – 150 мл рідкого меду;
 – 50 г в'яленої журавлини;
 – сіль;
 – ванілін.

  • Для початку необхідно приготувати розсипчасту гречану кашу. Для цього варимо крупу у 300 мл води до готовності. 
  • Далі треба розігріти духовку до 150 градусів. До цього часу у великій мисці з'єднуємо відварену гречку, насіння та грубо порізані горіхи. Солимо та додаємо олію, ретельно перемішуючи. Окремо поєднуємо 75 мл води, мед та дрібку ваніліну. Цю суміш також вливаємо у загальну миску. Аби вона добре просякла  кашу, мішаємо дуже старанно.
  • Готову суміш викладаємо на деко, застелене пергаментом. Відправляємо до гарячої духовки на 50 хвилин. За цей час кілька разів перегортаємо ложкою нашу заготовку, а в середині випікання розвертаємо лист на 180 градусів. 
  • Гарячу гранолу охолоджуємо та додаємо до неї журавлину. Потім розкладаємо по банках, що щільно закриваються. Зберігати гранолу можна кілька тижнів.
  • У піст гранолу подають з соком, компотом, соєвим, вівсяним або мигдальним молоком. Для тих, хто його не дотримується, – зі звичайним коров'ячим. 

Гречка з фаршем у горщику

(4 порції)

Гречка з фаршем у горщику

Гречка з фаршем у горщику

 

Інгредієнти: 
 – 200 г гречаної крупи;
 – 400 г м'ясного фаршу;
 – 1 головка цибулі;
 – 150 г печериць;
 – 2 ст. л томатної пасти;
 – 1 морква;
 – 0,5 ч.л солі;
 – спеції за смаком;
 – зелень для подачі;
 – вершкове масло для смаження.

  • Цибулю з морквою очищуємо. Моркву натираємо, а цибулю дрібно нарізаємо. Вимиті гриби так само подрібнюємо шматочками. Далі на гарячу пательню з маслом першими відправляємо цибулю з морквою. Коли цибуля стане золотистою, додаємо печериці. Останнім до смаження йде фарш. За 10-15 хвилин приготування присмачуємо томатною пастою, сіллю, спеціями. Ретельно перемішуємо та лишаємо тушкуватися ще 5 хвилин. 
  • Невелику кількість готового фаршу викладаємо у горщик. Зверху 4 столових ложки промитої гречаної крупи. Її солимо та заливаємо водою. Горщик закриваємо кришкою та ставимо у духовку на 30-40 хвилин з температурою 170-180 градусів. Готову страву перемішати та посипати зеленню.
  • Кількість продуктів розрахована на 4 невеликих горщики. Можна готувати й в одному великому. 

Вегетаріанська гречка з овочами

(4 порції)

Вегетаріанська гречка у горщику

 

Інгредієнти: 
 – 300 г гречаної крупи;
 – 600 мл води;
 – 150 г адигейського сиру;
 – 1 морква;
 – 100 г цвітної капусти;
 – 1 ч.л вершкового масла;
 – рослинна олія для обсмаження;
 – по 0,5 ч.л чорного перцю та коріандру;
 – сіль.

  • Сир нарізати кубиками, обсмажити у рослинній олії на невеликому вогні до золотої скоринки. Викласти на тарілку.
  • Окремо обсмажити подрібнені овочі з сіллю та спеціями.
    Важливо: їх не можна поєднувати на пательні, тому що сир може розкришитись.
  • У каструлю з товстим дном викласти овочі, сир, всипати промиту крупу, залити водою. Готувати на невеликому вогні, помішуючи. Накрити кришкою на середині варки. У готову страву додати масло та дати настоятися 30-60 хвилин.
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