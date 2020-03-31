Страви-обманки на 1 квітня: прикольні рецепти в домашніх умовах

Страви-обманки на 1 квітня: рецепти
17:38, сьогодні
Смачно 24 підготував для вас цікаву підбірку рецептів першоквітневих страв, які допоможуть вам розіграти рідних та друзів.
Солодка “яєчня”
(2 порції)
Як приготувати солодку “яєчню”
Інгредієнти:
– 200 мл йогурту;
– 4 половинки консервованого персика;
– 1 спіла груша.
- Щоб приготувати солодку “яєчню” та задекорувати її на тарілці, як справжню візьміть обережно налийте йогурт, щоб він імітував яєчний білок.
- Викладіть в центр половинку консервованого персика.
- Наріжте заздалегідь помиту та почищену грушу соломкою, щоб вона нагадувала картоплю фрі. Викладіть грушу на тарілку біля “яєчні” та подавайте їстівну страву-обманку до столу.
Картопляне морозиво в стаканчику
(2 порції)
Страва-обманка на 1 квітня з картоплі
Інгредієнти:
– 5 картоплин;
– 4 вафельні стаканчики;
– 100 мл м’ясної підливи;
– помідори чері.
- Ретельно помийте картоплю, зріжте шкірку та відваріть в підсоленій воді. Зцідіть з картоплі воду, додайте масла або молока і розімніть до консистенції пюре.
- Викладіть охолоджене картопляне пюре у вафельні стаканчики, полийте м’ясною підливою, що імітуватиме карамельний соус.
- Помідори чері буду “вишенькою” на страві. Викладіть його у кожну порцію страви.
“Компот” з желе
(2 порції)
Як приготувати желейний “компот”
Інгредієнти:
– 2 шт полуничного желе;
– 600 мл чистої води.
- Приготуйте солодке желе згідно з інструкцією на упаковці. Якщо при приготуванні у вас сформувалась піна – зніміть її ложкою.
- Охолодіть желе та розлийте його по стаканах, вставте трубочки та поставте “компот” в холодильник до повного застигання.
Новини кулінарії
Останні рецепти
Рецепт смачного салату на Великдень з простих продуктів Покрокове приготування святкового салату з простих продуктів на Великдень
35 хв
6 порцій
Як приготувати пухкий бісквіт в духовці: рецепт Покрокове приготування пухкого бісквіта вдома
1 год 30 хв
4 порції
Рецепт шарлотки з яблуками Покроковий рецепт приготування легкого рецепту вдома
50 хв
6 порцій