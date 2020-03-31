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Страви-обманки на 1 квітня: рецепти

17:38, сьогодні

Страви-обманки на 1 квітня: прикольні рецепти в домашніх умовах

Смачно 24 підготував для вас цікаву підбірку рецептів першоквітневих страв, які допоможуть вам розіграти рідних та друзів.

Солодка “яєчня”

(2 порції)

солодка яєчня

Як приготувати солодку “яєчню”

Інгредієнти:
 – 200 мл йогурту;
 – 4 половинки консервованого персика;
 – 1 спіла груша.

  • Щоб приготувати солодку “яєчню” та задекорувати її на тарілці, як справжню візьміть обережно налийте йогурт, щоб він імітував яєчний білок.
  • Викладіть в центр половинку консервованого персика.
  • Наріжте заздалегідь помиту та почищену грушу соломкою, щоб вона нагадувала картоплю фрі. Викладіть грушу на тарілку біля “яєчні” та подавайте їстівну страву-обманку до столу.

Картопляне морозиво в стаканчику

(2 порції)

морозиво на 1 квітня

Страва-обманка на 1 квітня з картоплі

Інгредієнти:
 – 5 картоплин;
 – 4 вафельні стаканчики;
 – 100 мл м’ясної підливи;
 – помідори чері.

  • Ретельно помийте картоплю, зріжте шкірку та відваріть в підсоленій воді. Зцідіть з картоплі воду, додайте масла або молока і розімніть до консистенції пюре.
  • Викладіть охолоджене картопляне пюре у вафельні стаканчики, полийте м’ясною підливою, що імітуватиме карамельний соус.
  • Помідори чері буду “вишенькою” на страві. Викладіть його у кожну порцію страви.

“Компот” з желе

(2 порції)

страви обманки на 1 квітня

Як приготувати желейний “компот”

Інгредієнти:
 – 2 шт полуничного желе;
 – 600 мл чистої води.

  • Приготуйте солодке желе згідно з інструкцією на упаковці. Якщо при приготуванні у вас сформувалась піна – зніміть її ложкою.
  • Охолодіть желе та розлийте його по стаканах, вставте трубочки та поставте “компот” в холодильник до повного застигання.
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