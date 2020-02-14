У День Валентина навіть повітря сповнене романтикою та коханням. Що може бути кращим подарунком для коханої половинки, ніж страва приготована власними руками, з любов'ю та ніжністю. Смачно 24 підготував для вас підбірку вишуканих страв ресторанного зразка, які ви з легкістю можете приготувати вдома.

Каре телятини з вишневим соусом та полуницею

(2 порції)

Рецепт каре телятини з вишневим соусом та полуницею

Інгредієнти для приготування:

– 4 каре телятини;

– 200 грамів свіжої або мороженої вишні;

– 50 мл коньяку;

– 1 ст. л. вершкового масла;

– 100 грамів сиру “Баварія Блу”;

– 1 ст. л. цукру;

– свіжий розмарин;

– сіль;

– перець;

– полуниця для декору.

Помийте каре телятини, просушіть паперовими рушниками. Гострим ножем розділіть каре на порційні шматочки, зачистіть кісточки. Для маринаду візьміть свіжий розмарин, олію та перець. Зробіть м’ясу легкий масаж пальцями, щоб спеції краще його замаринували.

Розігрійте сковорідку та обсмажте на ній каре по 5 хвилин з кожної сторони. Для повної готовності м’яса доведіть його в духовці ще 10 хвилин при температурі 180 градусів.

Для соусу нам потрібно розігріти сковорідку, додайте вершкового масла та вишні – тушкуйте їх 4-5 хвилин. Влийте коньяк в сковорідку до вишень, посипте цукром та підпаліть. Вишні фламбе будуть надзвичайно ароматні та карамелізуються.

Викладіть соус з вишень півмісяцем за допомогою силіконової кісточки, почергово розмістіть нарізаний шматочками сир, карамелізовані вишні та свіжу полуницю.

Каре телятини схрещуємо та декоруємо розрізаною полуницею, викладаючи половинки у вигляді двох сердець. Свіжа гілочка розмарину додасть страві приємного аромату. Смачного!

Італійська лазанья у формі серця

(2 порції)

Рецепт лазаньї з м’ясом у формі серця на День Валентина

Інгредієнти для приготування:

– готові листи тіста для лазаньї;

– 300 грамів яловичого фаршу;

– 1 морква;

– ½ цибулі;

– 2 ст. л. томатної пасти;

– сіль;

– перець;

– паприка.

Для соусу:

– 200 грамів борошна;

– 100 грамів масла;

– 1 л молока;

– сіль;

– білий перець;

– мускатний горіх.

Розігрійте сковорідку, розтопіть вершкове масло та висипте борошно.Ретельно перемішуємо Ру вінчиком або ложкою. Влийте молоко та за допомогою вінчика швидко перемішуємо соус до утворення однорідної маси. Солимо та перчимо за смаком. Натираємо на терці мускатний горіх та ще раз перемішуємо соус Бешамель.

Помийте цибулю та моркву, почистіть та наріжте кубиками.На розігрітій сковорідці з олією тушкуйте овочі до золотавої скоринки. Додайте до моркви та цибулі яловичий фарш та томатну пасту. Ретельно перемішуємо начинку, солимо та перчимо за смаком. Додаємо паприку для більш вираженого смаку.

У велику каструлю налийте воду, посоліть та доведіть до кипіння. Відваріть листи тіста для лазаньї 1 хвилину. Підготуйте деко у формі серця, змастіть його олією та викладіть перший шар тіста з листів. Полийте соусом Бешамель, додайте м’ясний Болоньєз. Знову викладіть відварені листи тіста шаром, далі Бешамель і Болоньєз.

Останній шар лазаньї не накриваєте тіста, а залиште відкритим. Випікайте лазанью в розігрітій духовці 40 хвилин при температурі 180 градусів. Для декору готової страви візьміть свіжі листочки базиліку. Смачного!



Лосось на подушці з авокадо та сальсою

(2 порції)

Рецепт легкої вечері з лососем на День Валентина

Інгредієнти для страви:

– 200 грамів копченого лосося;

– 1 великий спілий авокадо;

– лимонний сік;

– соєвий соус;

– ½ свіжого перцю чилі;

– ½ червоної цибулі;

– 1 спіле манго;

– мікрозелень;

– їстівні квіти.