Страви з грибами – пісні рецепти на кожен день з фото

Рецепти пісних страв з грибами на кожен день
14:55, сьогодні
Три смачні пісні страви, для смачного посту. Щоб розбавити пісний стіл Смачно 24 підготував для вас три страви легкі в приготуванні, які допоможуть вам завжди бути ситими та дотримуватися посту. Пісні страви це не тільки рис та картопля, а й корисні гриби, з яких можна приготувати безліч цікавих страв, тому гайда готувати!
Гриби, фаршировані рисом Басматі
(4 порції)
Гриби, фаршировані рисом Басматі
Інгредієнти:
– 50 г рису Басматі
– 600 г печериць
– сіль, перець за смаком
– рослинна олія для смаження
Відваріть рис в середній каструлі з невеликою кількістю підсоленої води, орієнтовно 30 хвилин. Після чого його треба промити в холодній воді.
Печериці помийте, за допомогою ножа або ложки вийміть у них ніжки, а капелюшки розкладіть на змащеному олією форму для запікання.
Цибулю дрібно наріжте кубиком і злегка обсмажити в олії, хвилини дві на середньому вогні. Поріжте вийняті ніжки грибів та додайте в сковорідку і продовжуйте смажити все разом до золотистого кольору.
Додайте в сковороду відварений рис, посоліть, поперчіть за смаком, ретельно перемішайте всі інгредієнти. Приготовану засмажку зніміть з плити та начиніть нею капелюшки якомога щільніше. Запікайте в духовці при 190 градусах близько 20 хвилин.
Картопляна запіканка з грибами та помідорами
(6 порцій)
Картопляна запіканка з грибами і помідорами
Інгредієнти:
– 700 г картоплі
– 300 г печериць
– 1 цибулина
– 1 помідор
– 2 ст. л. олії
– 2 ст. л. пісного майонезу
– сіль, перець за смаком
Почистіть цибулю та гриби. Цибулю наріжте маленьким кубиком, а гриби – тонкими скибочками. Обсмажте на середньому вогні 10 хвилин.
Почищену картоплю та помідор поріжте тонкими пластинами.
Форму для запікання змастіть олією. На дно викладіть частину картоплі, посоліть і поперчіть. Потім викладіть шар обсмажених грибів з цибулею. Поверх грибів викладіть другий шар картоплі, його знову посоліть та поперчіть. На нього викладіть шар помідорів. І останній третій шар картоплі, посоліть, змастіть невеликою кількістю олії, посоліть, поперчіть і тонким шаром змажте пісним майонезом.
Форму відправте в духовку на 40 хвилин при температурі 180 градусів до утворення рум'яної скоринки. Готову запіканку дістаньте з духовки та дайте постояти 10 хвилин.
Пісне овочеве рагу з грибами в горщику
(2 порції)
Пісне овочеве рагу
Інгредієнти:
– 2 середні моркви
– 2 картоплини
– 1 цибулина
– 1 болгарський перець
– 2 стебла селери
– 4 великі печериці
– 3 ст. л. томатної пасти
– 2 ст. л. олії
– 500 мл води
– сіль, перець за смаком
Почистіть цибулю та гриби. Цибулю наріжте маленьким кубиком, а гриби – середніми шматочками. Обсмажте в розігрітій сковорідці на середньому вогні 10 хвилин.
Помийте та почистіть овочі. Нарізаємо картоплю та моркву скибочками, а перець і селеру соломкою.
В горщик викладаємо шарами інгредієнти. Спочатку картоплю, моркву, потім засмажку з грибів та цибулі, зверху викладаємо перець та селеру.
В глибоку миску наливаємо воду, додаємо туди томатну пасту, добре перемішуємо та заливаємо в горщики. Солимо і перчимо за смаком. Запікаємо в розігрітій духовці одну годину при температурі 180 градусів.
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