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Рецепти пісних страв з грибами на кожен день

14:55, сьогодні

Страви з грибами – пісні рецепти на кожен день з фото

Три смачні пісні страви, для смачного посту. Щоб розбавити пісний стіл Смачно 24 підготував для вас три страви легкі в приготуванні, які допоможуть вам завжди бути ситими та дотримуватися посту. Пісні страви це не тільки рис та картопля, а й корисні гриби, з яких можна приготувати безліч цікавих страв, тому гайда готувати!

Гриби, фаршировані рисом Басматі

(4 порції)

гриби рецепт

Гриби, фаршировані рисом Басматі

 Інгредієнти:
 – 50 г рису Басматі
 – 600 г печериць
 – сіль, перець за смаком
 – рослинна олія для смаження

Відваріть рис в середній каструлі з невеликою кількістю підсоленої води, орієнтовно 30 хвилин. Після чого його треба промити в холодній воді.

Печериці помийте, за допомогою ножа або ложки вийміть у них ніжки, а капелюшки розкладіть на змащеному олією форму для запікання.

Цибулю дрібно наріжте кубиком і злегка обсмажити в олії, хвилини дві на середньому вогні. Поріжте вийняті ніжки грибів та додайте в сковорідку і продовжуйте смажити все разом до золотистого кольору.

Додайте в сковороду відварений рис, посоліть, поперчіть за смаком, ретельно перемішайте всі інгредієнти. Приготовану засмажку зніміть з плити та начиніть нею капелюшки якомога щільніше. Запікайте в духовці при 190 градусах близько 20 хвилин.

Картопляна запіканка з грибами та помідорами

(6 порцій)

Картопляна запіканка з грибами і помідорами

Інгредієнти: 
– 700 г картоплі
 – 300 г печериць
 – 1 цибулина
 – 1 помідор
 – 2 ст. л. олії
 – 2 ст. л. пісного майонезу
 – сіль, перець за смаком

Почистіть цибулю та гриби. Цибулю наріжте маленьким кубиком, а гриби – тонкими скибочками. Обсмажте на середньому вогні 10 хвилин. 

Почищену картоплю та помідор поріжте тонкими пластинами.
Форму для запікання змастіть олією. На дно викладіть частину картоплі, посоліть і поперчіть. Потім викладіть шар обсмажених грибів з цибулею. Поверх грибів викладіть другий шар картоплі, його знову посоліть та поперчіть. На нього викладіть шар помідорів. І останній третій шар картоплі, посоліть, змастіть невеликою кількістю олії, посоліть, поперчіть і тонким шаром змажте пісним майонезом.

Форму відправте в духовку на 40 хвилин при температурі 180 градусів до утворення рум'яної скоринки. Готову запіканку дістаньте з духовки та дайте постояти 10 хвилин.

Пісне овочеве рагу з грибами в горщику

(2 порції)

Пісне овочеве рагу

Інгредієнти: 
 – 2 середні моркви
 – 2 картоплини
 – 1 цибулина
 – 1 болгарський перець
 – 2 стебла селери
 – 4 великі печериці
 – 3 ст. л. томатної пасти
 – 2 ст. л. олії
 – 500 мл води
 – сіль, перець за смаком

Почистіть цибулю та гриби. Цибулю наріжте маленьким кубиком, а гриби – середніми шматочками. Обсмажте в розігрітій сковорідці на середньому вогні 10 хвилин. 

Помийте та почистіть овочі. Нарізаємо картоплю та моркву скибочками, а перець і селеру соломкою.
В горщик викладаємо шарами інгредієнти. Спочатку картоплю, моркву, потім засмажку з грибів та цибулі, зверху викладаємо перець та селеру.

В глибоку миску наливаємо воду, додаємо туди томатну пасту, добре перемішуємо та заливаємо в горщики. Солимо і перчимо за смаком. Запікаємо в розігрітій духовці одну годину при температурі 180 градусів.

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