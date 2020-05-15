Ситні страви на швидку руку – рецепти в домашніх умовах

Ситні страви на швидку руку

Смачно 24 підготував для вас смачну підбірку ситних рецептів. Свіжий салат з крабових паличок, запашні тюфтелі з м'ясом і рисом та картопляні палюшки смакуватимуть вашій родині кожен день. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Тюфтельки з рисом і м'ясом

(4 порції)

Як приготувати домашні тюфтелі

Інгредієнти:

– 60 г рису;

– 500 г м’ясного фаршу;

– 1 яйце;

– 1 цибулина;

– 2-3 зубчики часнику;

– 100 мл сметани;

– 70 г борошна;

– 3 шт. томатів або томатної пасти за смаком;

– сіль, перець за смаком.

Ретельно промийте рис, відваріть його до готовності на слабкому вогні та залиште охолоджуватись.

Почистіть часник і цибулю, натріть на дрібній тертці або подрібніть у блендері.

З’єднайте охолоджений рис, фарш, цибулю з часником та яйце - ретельно вимішайте масу. Додайте спецій та перемішайте масу до однорідної консистенції.

Сформуйте кульки, обваляйте їх у борошні та смажте на розігрітій сковорідці з олією до золотої скоринки з обох сторін.

М’якоть помідорів або томатну пасту з’єднайте з сметаною, сіллю та влийте стакан води – перемішайте соус.

Залийте сметанно-томатним соусом тюфтелі та тушкуйте їх під кришкою 30-40 хвилин до готовності. Смачного!

Картопляні палюшки

(4 порції)

Як приготувати домашні палюшки

Інгредієнти:

– 1 кг картоплі;

– 2 яйця;

– 2-3 ст. л борошна;

– сіль, перець за смаком;

– мускатний горіх за смаком;

– сметана, шкварки або смажена цибуля за смаком.

Ретельно помийте картоплю, почистіть від шкірки та відваріть до готовності в підсоленій воді.

Готову картоплю розімніть товкачкою або подрібніть в блендері до стану пюре, додайте мускатного горіха та перцю за смаком.

Вибийте до картоплі курячі яйця, додайте борошна і замісіть тісто.

Насипте на стіл борошна, сформуйте з тіста ковбаски та ножем наріжте палюшки – форма пальчиків з мізинець.

Відваріть палюшки у киплячій підсоленій воді 2-3 хвилини та змастіть маслом.

До готових палюшків найкраще смакує сметана, шкварки або смажена цибуля. Смачного!

Салат з крабовими паличками та рисом

(4 порції)

Як приготувати крабовий салат вдома

Інгредієнти:

– 1 склянка готового пропареного рису;

– 250 г крабових паличок;

– 4 шт. відварених курячих яєць;

– 2 свіжих огірки;

– 300 г консервованої кукурудзи;

– майонез за смаком;

– сіль, перець за смаком.

Відварений до готовності рис викладіть у салатницю. Відварені яйця почистіть від шкарлупи, розріжте на дві половини та наріжте кубиками. Додайте до рису.

Ретельно помийте огірки, за бажанням зріжте шкірку. Наріжте огірки середнім кубиком та додайте до рису та яєць.

Наріжте крабові палички шматочками та додайте до решти інгредієнтів.

Відкрийте банку з кукурудзою, злийте рідину та висипте кукурудзу в салатницю – перемішайте всі інгредієнти салату.

Заправте салат майонезом, посоліть та поперчіть салат за смаком. Перемішайте салат з крабовими паличками та подавайте до столу. Смачного!