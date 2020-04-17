Пасхальные блюда Западной Украины

Смачно 24 підготував для вас цікаву підбірку рецептів на Великдень, які традиційно готують на Заході України. Гайда готувати смачні пасхальні страви разом!

Львівський сирник

(6 порцій)

Як приготувати сирник

Інгредієнти:

– 500 г домашнього сиру;

– 100 г вершкового масла;

– 5 шт. курячих яєць;

– 150 г цукру;

– 1 лимон;

– 1 ст. л манної крупи;

– 100 г родзинок;

– ванілін на кінчику ножа.

Для глазурі:

– 50 г вершкового масла;

– 3 ст. л сметани;

– 2 ст. л какао;

– 2 ст. л цукру.

Подрібніть сир в блендері або пропустіть його через м’ясорубку, щоб не було грудочок.

Заздалегідь дістаньте масло з холодильника, щоб воно було м'яке. Додайте вершкове масло до сиру та ретельно вимішайте масу ложкою.

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Помийте яйця, відокремте жовтки від білків. Розітріть жовтки з цукром в густу піну. Зніміть цедру з лимона та додайте до жовтків – перемішайте.

Ретельно промийте родзинки в теплій воді, просушіть паперовим рушником.

У сирну масу додайте манку, влийте жовтки з цукром та родзинки – перемішайте.

Збийте білки з дрібкою солі та обережно введіть в сирну масу – перемішайте.

Змастіть форму для запікання сирника вершковим маслом і трішки притрусіть борошном. Викладіть сирну масу – вона не повинна діставати до країв.

Розігрійте духовку до 170 градусів. В окреме глибоке деко наберіть гарячу воду та поставте на низ духовки. Пара, що буде виділятись не дасть сирнику потріскатись.

Випікайте сирник 50-60 хвилин до готовності. Після випікання залишіть сирник в духовці до повного охолодження.

Поставте сирник в холодильник на кілька годин “відпочити”.

Для шоколадної глазурі змішайте какао з цукром, додайте сметану, масло і варіть на малому вогні постійно помішуючи.

Не доводьте глазур до кипіння. Полийте готовою глазур'ю холодний сирник. Смачного!

Паска медова

(3 порції)

Як приготувати медову паску

Інгредієнти для опари:

– 60 мл теплого молока;

– 20 г свіжих дріжджів;

– 1 ст. л меду;

– 50 г борошна.

Для тіста:

– опара;

– 6 яєць;

– 120 г меду;

– 100 г вершкового масла кімнатної температури;

– 1 ст. л цедри лимона;

– 450 г борошна;

– дрібка солі;

– 150 г родзинок;

– 100 г медового вина.

Для медової глазурі:

– 20 г яєчного білка;

– 150 г цукрової пудри;

– 1 ст. л меду;

– жовтий барвник або 1 ч. л морквяного соку.

Для приготування опари розчиніть у невеликій посудині дріжджі в теплому молоці, додайте мед. Всипте просіяне борошно та перемішайте суміш до однорідної консистенції.

Накрийте опару харчовою плівкою та поставте в теплому місці на годинку, що вона підійшла.

Родзинки помийте водою, просушіть паперовим рушником та залийте в мисці медовим вином.

Коли опара підійшла, злийте родзинки та просушіть паперовим рушником. Додайте до родзинок 1 ст. л борошна та вимішайте в ньому родзинки.

У миску середнього розміру вибийте яйця, розмішайте вінчиком. Додайте до яєць мед, масло, сіль – перемішайте.

Всипте просіяне борошно та лимонну цедру – замісіть тісто. Щоб тісто гарно вимісилося, до однорідної і гладкої маси, вам потрібно замішувати його не менше 30-40 хвилин руками або за допомогою кухонного комбайна на низькій швидкості.

Накрийте готове вимішане тісто рушником і поставте в тепле місце на 2 години. Обімніть його та залиште ще на годину підходити.

Додайте до тіста родзинки та ретельно вимішайте тісто на медову паску.

Змастіть форми для випікання вершковим маслом, накладіть в них тісто та залиште підрости ще на годину в теплому місці.

Змастіть паски жовтком та випікайте в розігрітій духовці до 200 градусів 20-25 хвилин.

Для приготування глазурі розмішайте білок з цукровою пудрою та медом, збийте міксером до густої маси. За бажанням додайте барвник.

Ще теплі паски покрийте глазур’ю і посипте за бажанням пилком або іншим декором. Смачного!

Великодній баранчик із горіхами та маком

(1 порція)

Як приготувати баранця на Великдень

Інгредієнти:

– 500 г борошна;

– 1 пакетик сухих дріжджів;

– 1 ч. л цукрової пудри;

– 2 ч. л солі;

– 2 збитих яйця;

– 50 г розтопленого вершкового масла;

– подрібнені горіхи за смаком;

– мак за смаком;

– ягоди смородини за смаком.

У великій мисці з’єднайте борошно з дріжджами, додайте цукрову пудру, сіль та 1,5 яйця. Влийте розтоплене масло і 250 мл теплої води – замішуйте тісто протягом 5-7 хвилин. Накрийте його харчовою плівкою та поставте в тепле місце на годину півтори.

Як тільки ваше тісто підросло у 2-3 рази, викладіть його на кухонну дощечку, додайте горішків та вимішуйте до однорідного стану.

З четвертої частини тіста зробіть голову баранця, вуха і ноги. У решту розкачаного тіста додайте мак, закрутіть у рулет, розріжте на рівні частини та на змащеному маслом деко сформуйте тіло баранця.

З’єднайте з тулубом голову, вуха і ноги та дайте йому постояти в теплому місці, доки об’єм не збільшиться у 2 рази.

Намажте баранця жовтком, з ягід зробіть очі.

Розігрійте духовку до 200-220 градусів та випікайте пасхального баранця протягом 25 хвилин до готовності. Смачного!

Холодець зі свинини

(2 порції)

Як приготувати холодець зі свинини

Інгредієнти:

– 1,3 кг свинячих ніг;

– 500 г яловичини;

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– 3 шт. лаврових листків;

– 1 ч. л чорного перцю горошком;

– 2 зубчики часнику;

– сіль, перець чорний за смаком;

– зелень петрушки за смаком.

Ретельно промиваємо свинячі ніжки і яловичину водою. У великій каструлі доводимо до кипіння свинячі ніжки і м’ясо, знімаємо шуму.

Варимо бульйон для холодцю мінімум 5 годин під закритою кришкою, вогонь мінімальний.

Після 5 годин варіння додаємо до бульйону очищені овочі, лавровий лист та перець. За смаком посоліть бульйон та продовжуйте варити бульйон ще годину на слабкому вогні.

Вийміть з бульйону овочі та лавровий лист. Охолодіть бульйон та вийміть м’ясо.

Процідіть бульйон через дрібне сито. М’ясо переберіть та відділіть від шкірки – розірвіть на шматочки або наріжте ножем.

Зніміть ложкою жир з поверхні бульйону, адже він може зіпсувати смак холодцю.

Потім повертаємо м'ясо в бульйон, доводимо до кипіння й одразу знімаємо з вогню. Можна досолити та поперчити за смаком, додати пропущений через прес часник.

У тарілки викладаємо прикраси і заливаємо бульйон з м'ясом. Даємо охолонути холодцю до кімнатної температури та прибираємо в холод на ніч. Смачного!