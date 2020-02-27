Відтепер всі мої пости будуть українською, – гучна заява Ектора Хіменеса-Браво

Незмінний суддя кулінарного проєкту "Мастер Шеф" – Ектор Хіменес-Браво, зробив гучну заяву, щодо української мови. Талановитий шоумен та ресторатор, опублікував звернення на своїй сторінці у соцмережі фейсбук, в якому попросив підтримки у своїх шанувальників. Ектор Хіменес-Браво вивчатиме українську мову та всі його публікації у соцмережах відтепер будуть тільки українською мовою!

Популярний шоумен та ресторатор – Ектор Хіменес-Браво, зізнався, що довгий час вивчав російську, адже все його оточення розмовляє цією мовою. Але в душі, Ектор Хіменес-Браво, завжди мріяв вивчити українську. Нагадаємо вам, що талановитий канадський шеф-кухар колумбійського походження вже понад 10 років проживає в Україні. Ектор Хіменес-Браво відкрив у Києві кілька своїх закладів: у 2016 році — ресторан сучасної китайської кухні “BAO”, у 2017 — кондитерську “Bo. Pastry”, у 2018 — ресторан сучасної в’єтнамської кухні “NAM”.

Ресторатор зізнався, що завжди мріяв вивчити українську мову, однак, все його оточення розмовляє російською. Ектор Хіменес-Браво попросив підтримки у своєму починанні та закликав своїх шанувальників виправляти його помилки.

До слова, вже у цю суботу стартуватиме новий 10 сезон кулінарного проєкту “Мастер Шеф. Професіонали”, суддею якого є улюбленець українців – Ектор Хіменес-Браво.