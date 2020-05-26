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Рецепти смачної випічки з ревеню: смачно, як у дитинстві

10:09, сьогодні

Випічка з ревеню: пиріг, шарлотка, пляцок – рецепти

Рецепти смачної випічки з ревеню

Не знаєте, що приготувати з ревеню? Смачно 24 підготував для вас підбірку надзвичайно смачної випічки з ревеню. Всі рецепти прості у приготуванні, а смак солодких десертів – витончений та вмить нагадає вам дитинство. Гайда готувати разом!

Пиріг з ревеню: рецепт

(6 порцій)

Як приготувати пиріг з ревеню

Інгредієнти для тіста:
 – 250 г борошна;
 – 200 г вершкового масла; 
 – 200 г цукру;
 – 1 ч. л ванільного цукру; 
 – 3 жовтки.

Інгредієнти для начинки:
 – 300 г ревеню; 
 – 2 ст. л води;
 – 100 г цукру;
 – 3 ст. л крохмалю;

Інгредієнти для безе:
 – 3 білки;
 – 2 ч. л цукру.

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, з’єднайте з м’яким вершковим маслом – розітріть руками. Додайте до інгредієнтів цукор, ванільний цукор та жовтки. Замісіть еластичне та однорідне тісто та покладіть його на пів години в морозилку.

Ревінь помийте, почистіть від шкірки та наріжте невеликими шматочками. Викладіть ревінь в каструлю, додайте воду та цукор. Варіть ревінь на маленькому вогні 8-10 хвилин, додайте крохмаль та ретельно вимішайте. Зніміть ревінь з вогню та охолодіть.

Розкачайте тісто, викладіть у форму змащену маслом та сформуйте бортики. Викладіть на тісто масу з ревеню, розрівняйте лопаткою.

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте пиріг 20-25 хвилин.

Білки збийте з цукром у густу піну, вилийте на пиріг та ще раз запечіть 20 хвилин при температурі 160 градусів.

Готовий пиріг з ревеню охолодіть та подавайте до столу. Смачного!

Шарлотка з ревеню: рецепт

(6 порцій)

Смачний рецепт шарлотки з ревеню

Інгредієнти:
 – 5 курячих яєць;
 – 150 г цукру (додатково декілька ложок для ревеню)
 – 150 г борошна;
 – 300 г ревеню;
 – ванілін за смаком;
 – дрібка солі;
 – 2 ч. л меленої кориці.

Ретельно помийте ревінь, почистіть його від шкірки та наріжте невеликими шматочками.

Посипте ревінь цукром, перемішайте та залиште на 15-20 хвилин. Злийте зайвий сік з ревеню.

Розділіть яйця на жовтки та білки. Жовтки збийте з цукром та ваніліном, а білки збийте з дрібкою солі в густу піну.

Третину білку з’єднайте з жовтками, додайте просіяне борошно та ревінь – перемішайте.

Додайте решту білків та обережно перемішайте легкими рухами знизу догори.

Викладіть тісто в деко змащене маслом, за бажанням, додатково, можна присипати панірувальними сухарями.

Посипте тісто меленою корицею. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте шарлотку з ревеню 30-40 хвилин до готовності. 

Охолодіть шарлотку у духовці та подавайте до столу. Смачного!

Пляцок з ревеню: рецепт

(4 порції)

Як приготувати домашній пляцок з ревеню

Інгредієнти:
 – 750 г ревеню;
 – 250 г борошна;
 – 4 яйця;
 – 250 г вершкового масла;
 – 250 г цукру;
 – 75 г крохмалю;
 – 8 г ванільного цукру;
 – 2 ч. л розпушувачу тіста;
 – 3 ст. л цукрової пудри;
 – дрібка солі.

Ретельно помийте ревінь, почистіть від шкірки та наріжте брусочками 5-6 см.

М’яке вершкове масло з цукром збийте міксером, додайте дрібку солі та ванільний цукор – ще раз збийте. У збиту масляну масу додавайте яйця по одному, кожне яйце збивайте близько 1 хвилини.

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, додайте розпушувач та крохмаль. Невеликими порціями додавайте суміш борошна до маси з яєць та масла – добре збивайте міксером.

Застеліть деко для випікання пергаментом для випікання, вилийте тісто та розрівняйте. На тісто викладіть брусочки ревеню та злегка втоплюйте їх у тісто.

Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте пляцок 35-40 хвилин. Охолодіть готовий пляцок в деко, посипте цукровою пудрою та подавайте до столу. Смачного!

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