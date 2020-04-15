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Як пофарбувати яйця в цибулевому лушпинні на Великдень

11:00, сьогодні

Як фарбувати яйця в цибулинні на Великдень 2020 – відео онлайн

Підготовка до Великодня вже розпочалась, всі господині складають списки святкового меню, готуються до випікання паски та фарбування крашанок. Смачно 24 пропонує вам спробувати екологічний та натуральний спосіб фарбування крашанок на Великдень з цибулевого лушпиння з візерунком та без.

Крашанки – один з головних символів Великодня, який цього року відзначатимуть 19 квітня.

Смачно 24 пропонує вам пофарбувати пасхальні яйця в цибулевому лушпинні, адже це просто, доступно, а головне екологічно.

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Як пофарбувати яйця цибулевим лушпинням

Щоб пофарбувати пасхальні яйця цибулевим лушпинням, підготуйте велику каструлю, налийте в неї води. Зніміть лушпиння з 10-15 цибулин, киньте у воду і додайте трохи солі.

Помістіть курячі яйця у каструлю з лушпинням, вони повинні бути повністю покриті водою.

Доведіть яйця в лушпинні до кипіння та варіть 10-15 хвилин.

Залиште яйця у цибулевому відварі на 20-30 хвилин, щоб вони краще зафарбувалися.

Потім вийміть крашанки з каструлі, перекладіть на серветку та дайте охолонути.

Готові крашанки можна змазати олією до блиску.

Як пофарбувати яйця в лушпинні цибулі з візерунком

Щоб ваші крашанки були не тільки красивими, а ще й оригінальними, Смачно 24 розповість вам, як пофарбувати їх з візерунком.

Перед початком приготування ретельно помийте яйця, можна содою.

У каструлю наберіть води, додайте цибулеве лушпиння та влийте за бажанням трішки оцту. Поставте каструлю на вогонь та доведіть відвар до кипіння.

Заздалегідь підготуйте невеличкі листочки (кропу, петрушки) для візерунка. Покладіть на кожне яйце по обраному вами листочку, розправте і зафіксуйте капроном або марлею.

У киплячий відвар з цибулі занурте пасхальні яйця та варіть протягом 15-20 хвилин на маленькому вогні. 

Вийміть готові крашанки з каструлі, покладіть в холодну воду і тільки після охолодження яєць знімайте марлю та листочки.

Як пофарбувати яйця в лушпинні цибулі – відео:

 

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