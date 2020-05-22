Як правильно карамелізувати грушу на сковорідці: рецепт

Як карамелізувати грушу

Смачно 24 розповість вам про тонкощі процесу карамелізації груш та поділиться рецептурою їхнього приготування. Гайда готувати разом!

Що таке карамелізація

Це процес, який часто застосовується у кулінарії. Головними інгредієнтами, які вступають у процес карамелізації є цукор та вершкове масло, додають також трохи води або лимонного соку.

Карамелізувати можна як різноманітні горішки, так і овочі й фрукти.

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Як правильно карамелізувати грушу

Готуємо грушу в карамелі

Інгредієнти:

– 2 груші;

– 40 г вершкового масла;

– 1 ст. л цукру;

– 1 склянка води.

Процес карамелізації груш займе у вас всього 20 хвилин, а чудовий смак ви запам’ятаєте ще на довго.

Для карамелізації груш вам підійде будь-який сорт фрукту. Ретельно помийте груші водою, висушіть паперовим рушником та розріжте на чотири частини.

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Пам’ятайте, чим менші шматочки груші ви карамелізуєте, тим менше часу вам потрібно на їхнє приготування.

Викладіть груші на сковорідку та додайте пів склянки води. Варіть груші на середньому вогні. По консистенції вони повинні бути злегка м’якими. Цей процес у вас займе 5-7 хвилин.

Як карамелізувати грушу

Додайте вершкове масло та злегка підсмажте шматочки груш. Рівномірно посипте груші цукром. Коли цукор повністю розтопиться, додайте в сковорідку воду, що залишилась – кип’яток.

Рецепт карамелізованих груш

Варіть груші в цукровому сиропі до готовності. Вкінці приготування злийте сироп у мисочку та ще трішки зарум'яньте груші на сковорідці. Отриманим сиропом можна полити готові груші на тарілці або у креманці.

Найкраще карамелізована груша смакує з кульками морозива.

За бажанням в процесі приготування карамелізованих груш ви можете додатково додати паличку кориці та бадьян. Зі спеціями груша насититься більш вираженим ароматом та смаком. Смачного!