Великдень 2020 – як прикрасити паску в домашніх умовах, фото

Варианты оформления кулича на Пасху

Смачно 24 підготував для вас підбірку декору для паски на Великдень із найрізноманітнішими варіантами оздоблення святкової випічки. Ми впевнені, щоб вам буде з чого обрати!

Задекорувати паску на Великдень можна багатьма способами: мереживом з айсінгу, макарунами, класичною меренгою, різноманітними посипками, пряниками та топінгами, або шоколадними смаколиками. Не варто забувати й про декор для пасок з живих квітів та сублімованих ягід. Смачно 24 пропонує вам обрати ту, яка найбільше до вподоби!

Декор паски на Великдень з шоколадними цукерками та маршмелоу

Для оздоблення такої красивої пасочки вам знадобляться різноманітні батончики, дрібний маршмелоу, кілька макарунів та різнокольорова посипка.

Паска з шоколадними смаколиками

Декор паски на Великдень зі швейцарської меренги та шоколадних яєць

Оздоблення паски шоколадними яйцями – це зажди чудова ідея! Все що вам потрібно для такого декору на паску: шоколадні яйця, сушені квіти, шоколадна стружка та трішки перламутрової посипки.

Також паску можна задекорувати глазурованими цукерками у вигляді половинок яєць.

Паска з шоколадними яйцями

Паска з мармуровими яйцями

Цукерки у вигляді яєць на Великдень

Паска зі смаженими горішками

Якщо ви полюбляєте більш природний вигляд паски на Великдень, радимо оздобити святкову випічку смаженими горішками та мигдальними пластівцями.

Паска з горішками

Паска з безе

Різнокольорові фігурні безе чудово дивитимуться на пасочці. Щоб Великодня паска виглядала ще яскравіше – приготуйте безе-веселку.

Паска з безе

Паска з їстівними квітами

Їстівні квіти стали справжнім трендом, чимало ресторанів прикрашають свої страви квітами та мікрогріном. Смачно 24 пропонує вам оздобити пасочку на Великдень ніжними квіточками, які можна придбати у будь-якому великому супермаркеті. Ми гарантуємо, що ваша паска буде найгарнішою!

Паска з квітами

Паска з їстівною розою

Декор на паску з квітів

Паска з шоколадною глазур’ю

Швидко, просто та смачно – саме так можна схарактеризувати декор на паску з шоколадної глазурі.

Декор на паску з глазурі

Паска з пряниками на Великдень

Все більш популярним декором на Великдень, стає оздоблення паски різноманітними пряниками у вигляді яєць, зайчиків, курочок та символічних літер для свята.

Паска з пряниками

Паска з фігурними пряниками

Паска оздоблена макарунами на Великдень

Макаруни з кожним роком стають все більш популярними в Україні. Ці невеличкі різнокольорові смаколики з начинками чудово дивитимуться на пасочці. Для більшого вау-ефекту притрусіть їх кандурином (харчове золото).

Паска з макарунами на Великдень

Паска з цукровими квітами на Великдень

Ніжна мереживна стрічка з айсінгу, цукрові квіти та символічне курчатко – всі ці елементи декору на паску ви можете придбати у кондитерському магазині. Повірте, така пасочка буде однієї із найяскравіших та найсолодших.

Паска з мереживом

Паска з меренгою на Великдень

Найкраще для декору паски на Великдень підходить швейцарська меренга, вона швидка у приготуванні, не кришиться та не липне. А палички кориці нададуть їй особливого аромату та вигляду.

Паска з корицею на Великдень

Паска зі свіжими ягодами на Великдень

Свіжі ягоди на шоколадній глазурі – це не тільки красиво, а й дуже смачно. Додатково ягоди можна покрити прозорим кондитерським гелем.

Паска зі свіжими ягодами

Паска з мигдальними пластівцями на Великдень

Хрусткі мигдальні пластівці надають випічці приємного аромату та стриманого і виваженого декору.

Паска з мигдалем на Великдень

Класична паска на Великдень з білковою глазур’ю

До оздоблення паски легко можна долучити дітей та перетворити процес на веселу гру. Обв'яжіть паску на Великдень мереживною стрічкою та додайте гілочку лаванди або іншу запашну квітку.

Впевнені, що ви знайшли саме ваш особливий декор на пасочку, який прикрасить святковий кошик на Великдень!