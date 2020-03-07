Як прикрасити страви на 8 березня ▷ фото з оформленням страв

До весняного свята залишається все менше часу, а ви ще не знаєте як будете дивувати своїх коханих половинок? Смачно 24 підготував для вас підбірку готових ідей, як тематично прикрасити готову страву до 8 березня. Торти у вигляді вісімки, яєчня в серці та солодощі з квітами.

Серця

Салат з креветок у вигляді серця

Ароматна піца у вигляді серця

Яєчня в формі серця

Яєчня з сосисками на 8 березня

Романтичне печиво

Квітковий декор

Пончики з квітковим декором

Капкейки з вершками

Чізкейк з ягодами

Домашнє морозиво з соком

Тематична випічка на 8 березня

Шоколадний торт

Торт цифра

Кремовий торт на 8 березня