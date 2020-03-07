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Смачно 24 Новини кулінарії Цікаві підбірки Як прикрасити страви на 8 березня: цікава підбірка з фото

Як прикрасити страви на 8 березня: цікава підбірка з фото

15:04, сьогодні

Як прикрасити страви на 8 березня ▷ фото з оформленням страв

До весняного свята залишається все менше часу, а ви ще не знаєте як будете дивувати своїх коханих половинок? Смачно 24 підготував для вас підбірку готових ідей, як тематично прикрасити готову страву до 8 березня. Торти у вигляді вісімки, яєчня в серці та солодощі з квітами.

Серця

креветки для романтичної вечері

Салат з креветок у вигляді серця

піца серце

Ароматна піца у вигляді серця

яєчня в серці

Яєчня в формі серця

яєчня з сосисками

Яєчня з сосисками на 8 березня

романтичне печиво

Романтичне печиво

 

Квітковий декор

страва з квітами

Пончики з квітковим декором

капкейки

Капкейки з вершками

чізкейк

Чізкейк з ягодами

квіткові льоди

Домашнє морозиво з соком

Тематична випічка на 8 березня

торт вісімка

Шоколадний торт

торт

Торт цифра

торт

Кремовий торт на 8 березня

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