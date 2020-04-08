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Як зафарбувати яйця на Великдень: цікаві ідеї

19:53, сьогодні

Як зафарбувати яйця на Великдень 2020 – цікаві ідеї з фото

Смачно 24 підготував для вас яскраву підбірку з цікавими ідеями до Великодня. А саме, різноманітні варіанти розфарбовування яєць. Не забудьте залучити дітей до цієї захопливої забави!

Великодні яйця розфарбовані фломастерами

За допомогою звичайного олівчика накресліть вибраний вами візерунок на шкарлупі яйця та поступово розфарбовуйте його, дотримуючись контуру.

писанки

Яйця на Великдень

Стриманий дизайн пасхальних яєць гелевою ручкою або маркером

великодні яйця

Великоднє яйце

Розфарбовані яйця штучними барвниками

яйця на великдень

Кольорові яйця на Великдень

Великодні яйця з візерунком

Щоб у вас вийшли такі оригінальні пасхальні яйця заготуйте заздалегідь листочки та невеличкі квіти. Вони повинні бути гарної форми, далі їх прикріпляють до яйця перед варкою за допомогою марлі, ниток чи капрону. Після фарбування обережно зніміть капронку — виходить гарний візерунок.

писанки

Пасхальні яйця з візерунком

Зафарбовані яйця лушпинням цибулі

Достатньо відварити яйця у лушпинні з цибулі протягом 8 хвилин та залишити їх у відварі на кілька годин.

писанки

Оригінальні пасхальні яйця

Великодні яйця розфарбовані аквареллю

Цей спосіб розфарбовування пасхальних яєць особливо сподобається діткам.

писанки

Яйця на Великдень аквареллю

Розфарбоване фарбами яйце на Великдень

Крашанки розфарбовані фарбами, воском і писачком

Крашанки на Великдень

Сучасний дизайн пасхальних яєць фарбою та вкрапленнями

Щоб розфарбувати яйця у такий спосіб, пофарбуйте їх у сірий, бежевий, чорний та білий колір. Коли фарба висохне, за допомогою пружного пензлика зробіть хаотичні вкраплення на яйцях.

Ідеї для пасхальних яєць

Великодні яйця у кольоровій фользі

Для цього дизайну достатньо придбати кольорову фольгу, обережно порізати та обгорнути яйце. Швидко та красиво!

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