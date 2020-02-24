Варіантів загортання млинців є дуже багато. Смачно 24 підготував для вас цікаву підбірку варіацій загортання млинців від класичних до фуршетних варіантів.

Як правильно загорнути млинець

Над цим питанням, мабуть, задумується кожна господиня. Насправді, варіантів загортання млинців є безліч і всі вони правильні. Традиційно млинці загортають закритою трубочкою. Щоб вміло закрутити млинці цим способом, покладіть начинку всередину млинця, розрівняйте силіконовою лопаткою та спочатку накриваємо ближнім краєм, потім правим і лівим, а потім загортаємо в решту млинця.

Традиційні закриті млинці трубочкою

Варіант з відкритою трубочкою надзвичайно простий, вам потрібно закрутити млинець від ближнього краю та до кінця.

Відкритий млинець загорнутий трубочкою

Найпростіший і найвідоміший варіант скласти млинці після обсмажування – це викласти готові смаколики стопкою на тарілку, промащуючи шари вершковим маслом, щоб вони не склеювались між собою. Кожен охочий сам може покласти млинець на тарілку та полити запашним домашнім варенням або згущеним молоком.

Млинці складені стопкою з вершковим маслом

Складіть млинці навпіл, один біля одного, рясно полийте шоколадним ганашем або збитою сметаною з цукровою пудрою – десерт готовий. Щоб зробити традиційні млинці яскравими та апетитними для дітей – додайте до тіста кольорові харчові барвники або ж вичавіть сік з яскраво забарвлених овочів (буряк, шпинат, синя капуста, куркума).

Млинці складені навпіл

Млинці куточками доволі незвичний спосіб для господинь, але погодьтесь, якщо ви подасте із начинкою назовні – кожен ваш гість буде в захваті від такої презентації.

Млинці із начинкою назовні

Млинці конвертиком можна складати як з начинкою, такі без. По черзі загорніть краї млинця до середини на однакову відстань та обережно переверніть і викладіть на тарілку.

Млинці конвертиком

Роли з млинців виглядають надзвичайно красиво та святково. Все що вам потрібно зробити, щоб і вас на столі красувалися такі ефектні смаколики – це підвернути один край млинця і загорнути його рулетиком. За бажанням млинці можна начинити збитими вершками, крем-сиром або карамельним соусом.

Ефектні роли з млинців

Млинці у вигляді ріжків з щедрою начинкою всередині швидкі у приготуванні, кілька простих рухів і млинець наче з ресторану. Викладіть на млинець багато фруктової начинки з домашнім сиром або морозивом та загорніть краї млинця до середини. Задекорувати млинець можна натертим на грубу тертку шоколадом, какао або цукровою пудрою.

Млинці-ріжки

Презентацію в мішечках частою подають у ресторанах, адже вигляд у таких млинців надзвичайно вишуканий та красивий. Викладіть начинку по центру млинця, обережно зберіть краї воєдино та скріпіть пером зеленої цибулі. Начинками для таких млинців можуть бути різноманітні м’ясні делікатеси з соусом, риба та солений домашній сир з прянощами.

Млинці в мішечках з начинкою