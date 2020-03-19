Айнтопф з сочевицею: легкий рецепт супу
3 год
4 порції
87 ккал
Рецепт супу Айнтопф/Смачно24
Якщо ви полюбляєте густі супи – цей рецепт для вас! Німецький суп Айнтопф складається із великої кількості інгредієнтів, а сама назва в перекладі означає приготування в “одному горщику”. Айнтопф з легкістю замінить одразу першу і другу страву на вашому столі.
Інгредієнти
-
Варено-копчена ковбаска
4 шт.
-
Свинна шия
400 г
-
Гірчиця
2 ст. л.
-
Зелена цибуля
1 пучок
-
Корінь селери
150 г
-
Червона сочевиця
100 г
-
Цибуля порей
1 шт.
-
Цибуля ріпчаста
2 шт.
-
Олія соняшникова
3 ст. л.
-
Мелений чорний перець
за смаком
-
Морква
3 шт.
-
Петрушка (зелень)
1 пучок
-
Сіль
за смаком
-
Оцет
3 ст. л.
Рецепт приготування
1
Червону сочевицю слід заздалегідь замочити на 12 годин у воді, щоб вона стала більш м’якою. Перед приготуванням злийте воду, налийте свіжої та варіть протягом 30 хвилин. Відцідіть сочевицю на сито та охолодіть водою.
2
Промийте свинину та наріжте невеликими кубиками. Посоліть та поперчіть м’ясо.
3
Цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву – кружечками. Цибулю порей та зелену цибулю наріжте кружечками.
4
Корінь селери добре помийте, зніміть шкірку та поріжте кубиками.
5
Обсмажте м’ясо на олії, додайте нарізані овочі та пасеруйте протягом 5 хвилин.
6
Налийте 1,5 л води до м’яса з овочами, додайте сочевицю та варіть суп при слабкому кипінні пів години.
7
Ковбасу проколоти вилкою у кількох місцях та додати до супу і варити ще 40 хвилин.
8
Змішайте оцет та гірчицю, додайте спецій і вилийте в суп. Перемішайте Айнтопф.
9
Готовий суп посипте дрібно нарізаним листям петрушки. Смачного!
Поради щодо приготування
Свинину в Айнтопфі можна замінити на яловичину.
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