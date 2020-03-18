Арахісове печиво – рецепт легкий в домашніх умовах

Легкий рецепт арахісового печива вдома
1 год
10 порцій
570 ккал
Як приготувати печиво з арахісом вдома/Смачно24
Арахісове печиво чудово смакує з молоком та ідеально підійде для сніданку. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
-
Арахіс
180 г
-
Борошно пшеничне
300 г
-
Розпушувач
1/2 ч. л.
-
Цукор
140 г
-
Вершкове масло
165 г
-
Сода
1/4 ч. л.
-
Сіль
1/4 ч. л.
-
Яйце
60 г
Рецепт приготування
1
Підсмажте арахіс на сухій сковорідці, зніміть лушпиння та подрібніть у блендері.
2
Масло збийте блендером разом із яйцем і цукром. Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. Додайте до нього розпушувач, сіль і соду. Невеликими частинами додайте суміш борошна до маслянистої маси, додайте арахісову крихту та замішайте тісто.
3
Відщипуйте тісто, сформуйте печиво та викладайте деко, попередньо встелене пергаментом для випікання.
4
Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте печиво 15 хвилин до готовності. Смачного!
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