Арахісове печиво – рецепт легкий в домашніх умовах

1

Підсмажте арахіс на сухій сковорідці, зніміть лушпиння та подрібніть у блендері.

2

Масло збийте блендером разом із яйцем і цукром. Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. Додайте до нього розпушувач, сіль і соду. Невеликими частинами додайте суміш борошна до маслянистої маси, додайте арахісову крихту та замішайте тісто.

3

Відщипуйте тісто, сформуйте печиво та викладайте деко, попередньо встелене пергаментом для випікання.

4

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте печиво 15 хвилин до готовності. Смачного!