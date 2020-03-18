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Легкий рецепт арахісового печива вдома

1 год

10 порцій

570 ккал

0 / 5
Арахісове печиво – рецепт легкий в домашніх умовах

Як приготувати печиво з арахісом вдома/Смачно24

Арахісове печиво чудово смакує з молоком та ідеально підійде для сніданку. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для печива

  • Арахіс

    180 г

  • Борошно пшеничне

    300 г

  • Розпушувач

    1/2 ч. л.

  • Цукор

    140 г

  • Вершкове масло

    165 г

  • Сода

    1/4 ч. л.

  • Сіль

    1/4 ч. л.

  • Яйце

    60 г

Рецепт приготування

1

Підсмажте арахіс на сухій сковорідці, зніміть лушпиння та подрібніть у блендері.

2

Масло збийте блендером разом із яйцем і цукром. Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. Додайте до нього розпушувач, сіль і соду. Невеликими частинами додайте суміш борошна до маслянистої маси, додайте арахісову крихту та замішайте тісто.

3

Відщипуйте тісто, сформуйте печиво та викладайте деко, попередньо встелене пергаментом для випікання.

4

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте печиво 15 хвилин до готовності. Смачного!

Солодка випічка Десерти

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