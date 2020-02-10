Як приготувати Азу по-татарськи: простий рецепт
1 год 20 хв
4 порції
155 ккал
Простий рецепт Азу по-татарськи/Смачно24
Азу – це традиційна татарська страва з тушкованого м’яса та овочів. У класичній страві використовують м’ясо баранини або конини, та з часом Азу почали готувати й зі свинини, телятини та курятини. Головним секретом Азу є солоні огірки, які надають страві неповторного смаку.
Смачно 24 підготував для вас класичний рецепт Азу по-татарськи. Готуймо разом!
Інгредієнти
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Баранина
700 г
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Картопля
1 кг
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Цибуля ріпчаста
2 шт.
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Олія соняшникова
для смаження
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Мелений чорний перець
1 ст. л.
-
Морква
3 шт.
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Квашений огірок
6 шт.
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Сіль
2 ст. л.
-
Томатна паста
4 ст. л.
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Часник
3 зубчики
Рецепт приготування
1
Помийте баранину водою, наріжте середніми шматочками та підсмажте на розігрітій сковорідці з соняшниковою олією до золотистої скоринки. Підготуйте велику каструлю. в якій ви будете готувати Азу, перекладіть в неї підсмажене м'ясо.
2
Підготуємо овочі для страви: ретельно помийте картоплю, моркву, очистьте від лушпиння цибулю. Картоплю почистьте від шкірки, наріжте невеличкими брусочками. Зріжте ножем шкірку з моркви, розріжте на двоє та наріжте її півкільцями. Цибулю наріжте кубиком, а огірки соломкою.
3
До м’яса додайте нарізану моркву та цибулю, полийте олією та ретельно перемішайте, поставте на плиту. Додайте до м’яса з овочами томатної пасти, перемішайте та обсмажуйте на малому вогні кілька хвилин. Влийте в каструлю чистої води, щоб вона накрила овочі та тушкуйте пів години.
4
Розігрійте сковорідку, змастіть її олією та підсмажте порізану картоплю до золотистої скоринки. В окремій невеличкій каструлі відваріть огірки з невеликою кількістю води приблизно три хвилини. Злийте воду з огірків, додайте їх та картоплю в каструлю до Азу.
5
Тушкуйте Азу 15-20 хвилин, додайте спецій та перемішайте. Подрібніть часник, висипте його до страви, додайте лаврові листки та тушкуйте Азу на повільному вогні під кришкою 10-15 хвилин. Страва готова, смачного!
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