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Як приготувати Азу по-татарськи: простий рецепт

1 год 20 хв

4 порції

155 ккал

Простий рецепт Азу по-татарськи/Смачно24

Азу – це традиційна татарська страва з тушкованого м’яса та овочів. У класичній страві використовують м’ясо баранини або конини, та з часом Азу почали готувати й зі свинини, телятини та курятини. Головним секретом Азу є солоні огірки, які надають страві неповторного смаку.

Смачно 24 підготував для вас класичний рецепт Азу по-татарськи. Готуймо разом!

 

Інгредієнти

для страви

Рецепт приготування

1

Помийте баранину водою, наріжте середніми шматочками та підсмажте на розігрітій сковорідці з соняшниковою олією до золотистої скоринки. Підготуйте велику каструлю. в якій ви будете готувати Азу, перекладіть в неї підсмажене м'ясо.

2

Підготуємо овочі для страви: ретельно помийте картоплю, моркву, очистьте від лушпиння цибулю. Картоплю почистьте від шкірки, наріжте невеличкими брусочками. Зріжте ножем шкірку з моркви, розріжте на двоє та наріжте її півкільцями. Цибулю наріжте кубиком, а огірки соломкою.

3

До м’яса додайте нарізану моркву та цибулю, полийте олією та ретельно перемішайте, поставте на плиту. Додайте до м’яса з овочами томатної пасти, перемішайте та обсмажуйте на малому вогні кілька хвилин. Влийте в каструлю чистої води, щоб вона накрила овочі та тушкуйте пів години.

4

Розігрійте сковорідку, змастіть її олією та підсмажте порізану картоплю до золотистої скоринки. В окремій невеличкій каструлі відваріть огірки з невеликою кількістю води приблизно три хвилини. Злийте воду з огірків, додайте їх та картоплю в каструлю до Азу. 

5

Тушкуйте Азу 15-20 хвилин, додайте спецій та перемішайте. Подрібніть часник, висипте його до страви, додайте лаврові листки та тушкуйте Азу на повільному вогні під кришкою 10-15 хвилин. Страва готова, смачного!

Другі страви М'ясні страви

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