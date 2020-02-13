Готуємо смачний безалкогольний глінтвейн: легкий рецепт
30 хв
1 порція
58 ккал
Домашній безалкогольний глінтвейн/Смачно24
Рецепт безалкогольного глінтвейну швидкий у приготуванні та надзвичайно корисний. Прянощі наповнять глінтвейн неймовірним смаком та ароматом, а мед додасть гарячому напою солодкуватий присмак.
Безалкогольний глінтвейн чудово підійде для вас. якщо ви не вживаєте алкоголь, або ви за кермом чи просто ведете здоровий спосіб життя. Також, такий глінтвейн можна готувати дітям. Гайда готувати безалкогольний глінтвейн разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Апельсин
1 шт.
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Виноградний сік
200 мл
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Гвоздика
3 шт.
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Кориця (палички)
2 шт.
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Лимон
1 шт.
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Мед
50 мл
Рецепт приготування
1
Для приготування безалкогольного глінтвейну, підготуйте келих в якому ви будете подавати запашний напій. У келих для глінтвейну викладіть мед, палички кориці, гвоздику. Для глінтвейну краще обрати рідкий мед, щоб вам зручніше було його додавати в келих.
2
Ретельно помийте лимон та апельсин, підсушіть паперовим рушником. Наріжте цитрусові скибочками та викладіть в келих до спецій та меду.
3
Розігрійте виноградний сік, але не доведіть до кипіння, щоб не зіпсувати його. Налийте гарячий виноградний сік в келих для глінтвейну та дайте настоятись 5-6 хвилин. Смачного!
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