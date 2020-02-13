24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Напої Гарячі напої Готуємо смачний безалкогольний глінтвейн: легкий рецепт

Готуємо смачний безалкогольний глінтвейн: легкий рецепт

30 хв

1 порція

58 ккал

5 / 5

Домашній безалкогольний глінтвейн/Смачно24

Рецепт безалкогольного глінтвейну швидкий у приготуванні та надзвичайно корисний. Прянощі наповнять глінтвейн неймовірним смаком та ароматом, а мед додасть гарячому напою солодкуватий присмак.

Безалкогольний глінтвейн чудово підійде для вас. якщо ви не вживаєте алкоголь, або ви за кермом чи просто ведете здоровий спосіб життя. Також, такий глінтвейн можна готувати дітям. Гайда готувати безалкогольний глінтвейн разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для глінтвейну

Рецепт приготування

1

безалкогольний глінтвейн з фотоДля приготування безалкогольного глінтвейну, підготуйте келих в якому ви будете подавати запашний напій. У келих для глінтвейну викладіть мед, палички кориці, гвоздику. Для глінтвейну краще обрати рідкий мед, щоб вам зручніше було його додавати в келих. 

2

рецепт безалкогольного глінтвейнуРетельно помийте лимон та апельсин, підсушіть паперовим рушником. Наріжте цитрусові скибочками та викладіть в келих до спецій та меду.

3

глінтвейн без винаРозігрійте виноградний сік, але не доведіть до кипіння, щоб не зіпсувати його. Налийте гарячий виноградний сік в келих для глінтвейну та дайте настоятись 5-6 хвилин. Смачного!

Гарячі напої Напої

Схожі рецепти

Як приготувати смачне какао з молоком Рецепт приготування смачного молочного какао вдома: покрокова інструкція

15 хв

2 порції

Какао
Як приготувати какао з маршмелоу Покроковий рецепт приготування запашного какао з маршмелоу

15 хв

6 порцій

Какао
Як приготувати смачний молочний коктейль: простий рецепт Влітку дуже хочеться вживати прохолодні та смачні напої. Для цього ідеально підходить молочний коктейль, який тонізує та освіжає, а ще є дуже корисним.

15 хв

2 порції

Напої
Рецепт класичного лимонаду: покрокова інструкція Швидкий рецепт приготування лимонаду в дома

10 хв

4 порції

Американська

Новини кулінарії

Популярні шеф-кухарі презентували десерти на китайський Новий Рік 2020
Шеф-кухарі
Ектор Хіменес-Браво вперше показав своє оголене спортивне тіло: фото 18+
Ектор Хіменес-Браво
Поль Бокюз: друга річниця смерті відомого шеф-кухара
Шеф-кухарі
50 найкращих ресторанів світу: список
Шеф-кухарі
Ектору Хіменесу-Браво 48: біографія шеф-кухара
Ектор Хіменес-Браво
Le Cordon Bleu 125 років: що відомо про кулінарну школу
Шеф-кухарі

Останні рецепти

Як приготувати яйця Бенедикт: рецепт Євгена Клопотенко Швидкий рецепт вишуканого сніданку з покроковою інструкцією

15 хв

2 порції

Французька
Як приготувати жульєн з грибами та куркою: простий рецепт Жульєн з грибами та куркою – ароматна і вишукана страва французького походження та проста у приготуванні.

1 год

6 порцій

Французька
Як приготувати домашній хліб в хлібопічці: легкий рецепт Покрокове приготування домашнього хліба в хлібопічці

1 год

5 порцій

Хліб