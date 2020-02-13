1

Для приготування безалкогольного глінтвейну, підготуйте келих в якому ви будете подавати запашний напій. У келих для глінтвейну викладіть мед, палички кориці, гвоздику. Для глінтвейну краще обрати рідкий мед, щоб вам зручніше було його додавати в келих.

2

Ретельно помийте лимон та апельсин, підсушіть паперовим рушником. Наріжте цитрусові скибочками та викладіть в келих до спецій та меду.

3

Розігрійте виноградний сік, але не доведіть до кипіння, щоб не зіпсувати його. Налийте гарячий виноградний сік в келих для глінтвейну та дайте настоятись 5-6 хвилин. Смачного!