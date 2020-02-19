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Як приготувати пухкий бісквіт в духовці: рецепт

1 год 30 хв

4 порції

297 ккал

Рецепт приготування пухкого бісквіта вдома/Смачно24

З бісквітної випічки вправні господині створюють справжні кондитерські шедеври, перемащують коржі вершковим кремом з різноманітними фруктовими начинками, прикрашають торти свіжими ягодами та навіть покривають мастикою. Та всього цього не можливо зробити, якщо ваш бісквіт не виросте. Смачно 24 підготував для вас рецепт смачного домашнього бісквіта, який обов’язково випечеться пухким та високим. 

 

Інгредієнти

для бісквіту

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте яйця, вибийте їх у глибоку миску та збийте вінчиком до легкої білої пінки 3-4 хвилини. 

2

В окремій мисці змішайте ванільний цукор та звичайний. Пересипте цукор до яєць та збивайте міксером 10-15 хвилин до пишної, стійкої однорідної маси. 

3

Розпушувач та крохмаль змішайте в окремій мисці та додайте до яєчної маси. Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок та невеликими порціями всипайте до яєчної суміші. Повільно та обережно вимішуйте тісто, легкими рухами зверху вниз, щоб тісто не осіло. До вимішеного тіста налийте олії та молока кімнатної температури. Цей процес надважливий у приготуванні бісквіта, тому наливаєте інгредієнти по стінках миски. Ще раз ретельно перемішайте, щоб тісто збагачувалось киснем.

4

Розігрійте духовку до 180 градусів та підготуйте форму для випікання бісквіта діаметром 22 см. Вилийте тісто в форму та випікайте впродовж 30-35 хвилин до готовності. Перевірте готовий бісквіт шпажкою або зубочисткою, вона повинна бути сухою та чистою. Під час випікання не відкривайте дверцята духовки, щоб бісквіт не осів.

5

Викладіть бісквіт охолоджуватись на решітку приблизно на 10-15 хвилин. Потім зніміть форму з випічки та повністю охолодіть бісквіт. Смачного!

Поради щодо приготування

Як приготувати домашній пухкий бісквіт вдома: рецепт з відео

 

Солодка випічка Бісквіт Випічка Десерти

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