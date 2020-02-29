Борщ з квасолею і м'ясом – покроковий рецепт приготування

1

Якщо ви використовуєте свіжу квасолю, то попередньо її потрібно замочити на 6-8 годин. При цьому воду потрібно періодично змінювати.

2

Наріжте свинину на шматочки та викладіть у каструлю з водою. Туди ж додайте квасолю та поставте варитись. Пінку, яка буде утворюватись, потрібно постійно знімати.

3

Картоплю поріжте на невеликі шматочки. Капусту дрібно нашинкуйте. Коли м'ясо та квасоля зваряться, додайте туди картоплю та капусту.

4

Цибулю наріжте кубиком, буряк та моркву натріть на тертці. Викладіть на сковороду та обсмажте на олії до готовності. Додайте томатну пасту та протушіть ще кілька хвилин.

5

Коли картопля та капуста зваряться, додайте в каструлю томатну заправку та варіть ще 10-15 хвилин. Додайте сіль, перець та зелень за смаком.