Борщ з квасолею і м'ясом – покроковий рецепт приготування

Борщ з квасолею та м'ясом: рецепт
1 год 20 хв
12 порцій
44 ккал
Як приготувати борщ вдома/Смачно24
Борщ – це страва, якою пишаються українці, хоча вона й зустрічається в кухнях різних народів. Але однакового борщу ви ніколи не зустрінете, в кожної господині свої секрети приготування та підхід. Ми пропонуємо вам традиційний рецепт борщу з квасолею та м’ясом.
Квасолю беремо як консервовану, так і свіжу. Буряк додаємо один великий або два-три маленьких.
Інгредієнти
-
Білокачана капуста
1/2 шт.
-
Вода
за смаком
-
Зелень (улюблена)
за смаком
-
Картопля
5 шт.
-
Мелений чорний перець
за смаком
-
Морква
1 шт.
-
Буряк
1 шт.
-
Свинина
400 г
-
Сіль
за смаком
-
Томатна паста
2 ст. л.
-
Квасоля
200 г
Рецепт приготування
1
Якщо ви використовуєте свіжу квасолю, то попередньо її потрібно замочити на 6-8 годин. При цьому воду потрібно періодично змінювати.
2
Наріжте свинину на шматочки та викладіть у каструлю з водою. Туди ж додайте квасолю та поставте варитись. Пінку, яка буде утворюватись, потрібно постійно знімати.
3
Картоплю поріжте на невеликі шматочки. Капусту дрібно нашинкуйте. Коли м'ясо та квасоля зваряться, додайте туди картоплю та капусту.
4
Цибулю наріжте кубиком, буряк та моркву натріть на тертці. Викладіть на сковороду та обсмажте на олії до готовності. Додайте томатну пасту та протушіть ще кілька хвилин.
5
Коли картопля та капуста зваряться, додайте в каструлю томатну заправку та варіть ще 10-15 хвилин. Додайте сіль, перець та зелень за смаком.
Поради щодо приготування
Найкраще подавати борщ не одразу, а після 2-3 годин. Так борщ буде ще більш насиченим. Подавайте борщ зі сметаною та посипавши зеленню.
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