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Борщ з квасолею та м'ясом: рецепт

1 год 20 хв

12 порцій

44 ккал

Борщ з квасолею і м'ясом – покроковий рецепт приготування

Як приготувати борщ вдома/Смачно24

Борщ – це страва, якою пишаються українці, хоча вона й зустрічається в кухнях різних народів. Але однакового борщу ви ніколи не зустрінете, в кожної господині свої секрети приготування та підхід. Ми пропонуємо вам традиційний рецепт борщу з квасолею та м’ясом.

Квасолю беремо як консервовану, так і свіжу. Буряк додаємо один великий або два-три маленьких.

Інгредієнти

для борщу

  • Білокачана капуста

    1/2 шт.

  • Вода

    за смаком

  • Зелень (улюблена)

    за смаком

  • Картопля

    5 шт.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Морква

    1 шт.

  • Буряк

    1 шт.

  • Свинина

    400 г

  • Сіль

    за смаком

  • Томатна паста

    2 ст. л.

  • Квасоля

    200 г

Рецепт приготування

1

Якщо ви використовуєте свіжу квасолю, то попередньо її потрібно замочити на 6-8 годин. При цьому воду потрібно періодично змінювати.

2

Наріжте свинину на шматочки та викладіть у каструлю з водою. Туди ж додайте квасолю та поставте варитись. Пінку, яка буде утворюватись, потрібно постійно знімати.

3

Картоплю поріжте на невеликі шматочки. Капусту дрібно нашинкуйте. Коли м'ясо та квасоля зваряться, додайте туди картоплю та капусту.

4

Цибулю наріжте кубиком, буряк та моркву натріть на тертці. Викладіть на сковороду та обсмажте на олії до готовності. Додайте томатну пасту та протушіть ще кілька хвилин.

5

Коли картопля та капуста зваряться, додайте в каструлю томатну заправку та варіть ще 10-15 хвилин. Додайте сіль, перець та зелень за смаком. 

Поради щодо приготування

Найкраще подавати борщ не одразу, а після 2-3 годин. Так борщ буде ще більш насиченим. Подавайте борщ зі сметаною та посипавши зеленню.

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