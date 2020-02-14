1

Спочатку підготуйте основу для чізкейку – печиво подрібніть в крихту, а горіхи перебийте в блендері.

2

Змішайте печиво та горіхи, додайте вершкове масло (попередньо його можна розігріти, щоб краще перемішувалось). Перемішайте до однорідної маси та викладіть у форму для випікання.

3

Гарбуз очистіть від шкірки, насіння та серцевини. Запечіть його до м'якості та перебийте його в пюре. До гарбузового пюре додайте яйця, вершки, цукор, корицю, мускатний горіх та ванілін. Ретельно перемішайте.

4

Змішайте вершковий сир та домашній. Домашній сир найкраще перед змішуванням перебити у блендері до однорідності. В цю масу додайте частинами гарбузове пюре та вимішайте до однорідності.

5

Викладіть начинку на основу з печива. Випікайте чізкейк 50 хвилин при температурі 130 градусів, потім вимкніть духовку, відкрийте дверцята, але не діставайте чізкейк, поки він повністю не охолоне.