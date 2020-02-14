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Смачно 24 Випічка Чізкейки Чізкейк з гарбуза: покроковий рецепт десерту

Чізкейк з гарбуза: покроковий рецепт десерту

3 год

7 порцій

205 ккал

Спочатку створимо за класичним рецептом корж для чізкейка й приступимо до начинки. Для її створення візьмемо не лише класичні компоненти, а  й гарбузове пюре. Це додасть десерту родзинку та він вийде надзвичайно яскравим та апетитним. 

Інгредієнти

Для чізкейку

Рецепт приготування

1

Спочатку підготуйте основу для чізкейку – печиво подрібніть в крихту, а горіхи перебийте в блендері.

2

Змішайте печиво та горіхи, додайте вершкове масло (попередньо його можна розігріти, щоб краще перемішувалось). Перемішайте до однорідної маси та викладіть у форму для випікання.

3

Гарбуз очистіть від шкірки, насіння та серцевини. Запечіть його до м'якості та перебийте його в пюре. До гарбузового пюре додайте яйця, вершки, цукор, корицю, мускатний горіх та ванілін. Ретельно перемішайте.

4

Змішайте вершковий сир та домашній. Домашній сир найкраще перед змішуванням перебити у блендері до однорідності. В цю масу додайте частинами гарбузове пюре та вимішайте до однорідності.

5

Викладіть начинку на основу з печива. Випікайте чізкейк 50 хвилин при температурі 130 градусів, потім вимкніть духовку, відкрийте дверцята, але не діставайте чізкейк, поки він повністю не охолоне. 

Поради щодо приготування

Щоб чізкейк не потріскав при випіканні, на низ духовки поставте деко з гарячою водою.

Зберігайте чізкейк в холодильнику, перед подачею дайте постояти при кімнатній температурі 20-30 хвилин.

Чізкейки Випічка

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