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Смачний торт без випікання до Дня Матері: рецепт

3 год

6 порцій

290 ккал

0 / 5
Торт без випікання до Дня Матері 2020: рецепт торта з відео

Як приготувати торт до Дня Матері/Смачно24

Зробіть своїй мамі та бабці смачний подарунок на свято – День Матері. Приготуйте власноруч смачний та легкий торт з фруктами за рецептом Смачно 24!

 

Інгредієнти

для торту

  • Банан

    2 шт.

  • Вода

    100 мл

  • Желатин

    20 г

  • Йогурт

    500 мл

  • Ківі

    6 шт.

  • Лимонний сік

    1 ст. л.

  • Мигдаль

    40 г

  • Пісочне печиво

    200 г

  • Цукор

    70 г

  • Вершкове масло

    100 г

Рецепт приготування

1

Ретельно подрібніть пісочне печиво у крихту, додайте до нього топлене вершкове масло та перемішайте в однорідну масу.

2

Застеліть кругле деко пергаментом для випікання та висипте пісочну масу. Втрамбуйте крихту у щільний шар та поставте в холодильник охолоджуватись на 30-40 хвилин.

3

Почистіть банани від шкірки, наріжте кільцями. Ківі ретельно помийте та почистіть від шкірки, наріжте тоненькими шматочками.

4

 Дістаньте деко з коржем для торта, викладіть на нього шар з бананів.

5

Шматочки ківі викладіть у каструлю, додайте цукру, лимонного соку та прогріваємо до розчинення цукру на середньому вогні кілька хвилин. Охолодіть ківі та з’єднайте з грецьким йогуртом.

6

Розчиніть желатин у воді, дайте йому набухнути та додайте до йогурту. Ретельно перемішайте начинку для торта та залийте нею деко з бананами.

7

Розрівняйте поверхню торту та покладіть його в холодильник на 6-8 годин.

8

Задекоруйте готовий торт шматочками фруктів та горішками. Смачного!

Поради щодо приготування

Рецепт торту без випікання – відео:

 

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