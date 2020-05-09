Смачний торт без випікання до Дня Матері: рецепт
3 год
6 порцій
290 ккал
Як приготувати торт до Дня Матері/Смачно24
Зробіть своїй мамі та бабці смачний подарунок на свято – День Матері. Приготуйте власноруч смачний та легкий торт з фруктами за рецептом Смачно 24!
Інгредієнти
-
Банан
2 шт.
-
Вода
100 мл
-
Желатин
20 г
-
Йогурт
500 мл
-
Ківі
6 шт.
-
Лимонний сік
1 ст. л.
-
Мигдаль
40 г
-
Пісочне печиво
200 г
-
Цукор
70 г
-
Вершкове масло
100 г
Рецепт приготування
1
Ретельно подрібніть пісочне печиво у крихту, додайте до нього топлене вершкове масло та перемішайте в однорідну масу.
2
Застеліть кругле деко пергаментом для випікання та висипте пісочну масу. Втрамбуйте крихту у щільний шар та поставте в холодильник охолоджуватись на 30-40 хвилин.
3
Почистіть банани від шкірки, наріжте кільцями. Ківі ретельно помийте та почистіть від шкірки, наріжте тоненькими шматочками.
4
Дістаньте деко з коржем для торта, викладіть на нього шар з бананів.
5
Шматочки ківі викладіть у каструлю, додайте цукру, лимонного соку та прогріваємо до розчинення цукру на середньому вогні кілька хвилин. Охолодіть ківі та з’єднайте з грецьким йогуртом.
6
Розчиніть желатин у воді, дайте йому набухнути та додайте до йогурту. Ретельно перемішайте начинку для торта та залийте нею деко з бананами.
7
Розрівняйте поверхню торту та покладіть його в холодильник на 6-8 годин.
8
Задекоруйте готовий торт шматочками фруктів та горішками. Смачного!
Поради щодо приготування
Рецепт торту без випікання – відео:
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