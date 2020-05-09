1

Ретельно подрібніть пісочне печиво у крихту, додайте до нього топлене вершкове масло та перемішайте в однорідну масу.

2

Застеліть кругле деко пергаментом для випікання та висипте пісочну масу. Втрамбуйте крихту у щільний шар та поставте в холодильник охолоджуватись на 30-40 хвилин.

3

Почистіть банани від шкірки, наріжте кільцями. Ківі ретельно помийте та почистіть від шкірки, наріжте тоненькими шматочками.

4

Дістаньте деко з коржем для торта, викладіть на нього шар з бананів.

5

Шматочки ківі викладіть у каструлю, додайте цукру, лимонного соку та прогріваємо до розчинення цукру на середньому вогні кілька хвилин. Охолодіть ківі та з’єднайте з грецьким йогуртом.

6

Розчиніть желатин у воді, дайте йому набухнути та додайте до йогурту. Ретельно перемішайте начинку для торта та залийте нею деко з бананами.

7

Розрівняйте поверхню торту та покладіть його в холодильник на 6-8 годин.

8

Задекоруйте готовий торт шматочками фруктів та горішками. Смачного!