Десерт "Три шоколада" рецепт від Лізи Глінської
5 год
6 порцій
401 ккал
“Три шоколада” десерт від Глінської/Смачно24
Десерт “Три шоколада” за рецептом Лізи Глінської закохає вас з першого шматочка. Ніжні та ароматні шари з крему Баваруа на трьох шоколадних основах просто тануть в роті. Смачно 24 рекомендує десерт “Три шоколада”!
Інгредієнти
-
Білий шоколад
50 г
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Вода
50 мл
-
Желатин
10 г
-
Какао
5 г
-
Молочний шоколад
50 г
-
Цукор
60 г
-
Вершки
300 мл
-
Вершки 33%
300 мл
-
Чорний шоколад
50 г
-
Яєчний жовток
80 г
Рецепт приготування
1
Залийте желатин водою та залиште на кілька хвилин, щоб він набух.
2
Візьміть невелику каструлю, налийте в неї вершки (10% жирності) та поставте на середній вогонь. Вершки прогрівайте, доки не почнуть парувати.
3
В невеликій мисці розітріть вінчиком цукор з жовтками до однорідної маси. Влийте до жовтків гарячі вершки та перемішайте вінчиком. Перелийте масу знову в каструлю та поставте на вогонь. Постійно помішуйте крем силіконовою лопаткою та проваріть його до 84 градусів – крем повинен трішки загустіти. Перевірте крем на готовність: проведіть пальцем по силіконовій лопатці, якщо лінія стійка крем готовий.
4
Як тільки крем приготується, зніміть його з плити та додайте до нього набухлий желатин. Перемішайте крем до однорідності та розділіть його на три рівні частини. В кожну миску з кремом додайте шоколад – чорний, молочний та білий. Ретельно вимішайте шоколад з кремом до однорідної консистенції.
5
В окремій глибокій мисці збийте вершки (30-33% жирності). Додайте збиті вершки в кожну тарілку з кремом по 100 грамів та перемішайте.
Важливо: вершки додаються до крему тільки тоді, коли крем охолодиться до температури 35 градусів.
6
Приготуйте стаканчики для формування десерту. Розлийте крем з чорним шоколадом однаковими порціями в стакани та поставте в холодильник до повного застигання. Далі налийте крем з молочним шоколадом, знову поставте в холодильник. Останній світлий крем з білого шоколаду теж налийте в стакани та охолодіть в холодильнику. Щоб десерт “Три шоколади” застиг – охолоджуйте його 5-6 годин. Смачного!
Поради щодо приготування
За бажанням задекоруйте десерт какао.
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