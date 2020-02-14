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Смачно 24 Авторські рецепти Ліза Глінська Десерт "Три шоколада" рецепт від Лізи Глінської

Десерт "Три шоколада" рецепт від Лізи Глінської

5 год

6 порцій

401 ккал

“Три шоколада” десерт від Глінської/Смачно24

Десерт “Три шоколада” за рецептом Лізи Глінської закохає вас з першого шматочка. Ніжні та ароматні шари з крему Баваруа на трьох шоколадних основах просто тануть в роті. Смачно 24 рекомендує десерт “Три шоколада”!

Інгредієнти

для десерту

Рецепт приготування

1

Залийте желатин водою та залиште на кілька хвилин, щоб він набух.

2

десерт три шоколадаВізьміть невелику каструлю, налийте в неї вершки (10% жирності) та поставте на середній вогонь. Вершки прогрівайте, доки не почнуть парувати. 

3

три шоколада десертВ невеликій мисці розітріть вінчиком цукор з жовтками до однорідної маси. Влийте до жовтків гарячі вершки та перемішайте вінчиком. Перелийте масу знову в каструлю та поставте на вогонь. Постійно помішуйте крем силіконовою лопаткою та проваріть його до 84 градусів – крем повинен трішки загустіти. Перевірте крем на готовність: проведіть пальцем по силіконовій лопатці, якщо лінія стійка крем готовий.

4

десерт рецепт три шоколадаЯк тільки крем приготується, зніміть його з плити та додайте до нього набухлий желатин. Перемішайте крем до однорідності та розділіть його на три рівні частини. В кожну миску з кремом додайте шоколад – чорний, молочний та білий. Ретельно вимішайте шоколад з кремом до однорідної консистенції.

5

рецепт десерту три шоколадаВ окремій глибокій мисці збийте вершки (30-33% жирності). Додайте збиті вершки в кожну тарілку з кремом по 100 грамів та перемішайте.
Важливо: вершки додаються до крему тільки тоді, коли крем охолодиться до температури 35 градусів.

6

три шоколада рецептПриготуйте стаканчики для формування десерту. Розлийте крем з чорним шоколадом однаковими порціями в стакани та поставте в холодильник до повного застигання. Далі налийте крем з молочним шоколадом, знову поставте в холодильник. Останній світлий крем з білого шоколаду теж налийте в стакани та охолодіть в холодильнику. Щоб десерт “Три шоколади” застиг – охолоджуйте його 5-6 годин. Смачного!

Поради щодо приготування

За бажанням задекоруйте десерт какао.

Ліза Глінська Десерти без випікання Авторські рецепти Десерти

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