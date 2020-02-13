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Смачно 24 Десерти Млинці Що приготувати на День Закоханих: десерт з млинців

Що приготувати на День Закоханих: десерт з млинців

30 хв

2 порції

215 ккал

5 / 5

Червоні млинці на День Валентина/Смачно24

Приготуйте для своєї коханої другої половинки смачний десерт на День Валентина – солодкі червоні млинці. Смачно 24 підготував для вас рецепт червоних млинців з покроковою інструкцією. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для млинців

Рецепт приготування

1

Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте борошно, соду, сіль, цукор і ванільний цукор в глибокій мисці та ретельно перемішайте всі сухі інгредієнти. Розтопіть вершкове масло на водяній бані.

2

млинці рецептВ іншій мисці змішайте ледь тепле молоко, сметану, вершковий сир, масло і яйця. Останнім до маси додайте яблучний оцет та збийте всі інгредієнти блендером до однорідної консистенції.

3

червоні млинці на десерт Щоб вичавити сік з буряка, натріть його на тертці, обгорніть натертий буряк марлею та притисніть. Сік легко витече з буряка та буде нашим природним барвником для млинців. Замість буряка можна використати для кольору гелевий харчовий барвник. До рідкої маси всипте невеликими порціями змішані сухі інгредієнти та ретельно перемішайте. Влийте до тіста для млинців сік з буряка та знову збийте все блендером до однорідної консистенції.

4

млинціРозігрійте сковорідку для млинців, злегка змажте її вершковим маслом та випікайте млинці з обох сторін до золотої скоринки.

5

Складіть млинці трикутником, викладіть на презентаційну тарілку. Виріжте з паперу сердечко, покладіть його на млинець та посипте зверху цукровою пудрою. Обережно зніміть паперове серце з млинця. Святковий десерт рясно полийте шоколадною поливкою. Смачного!

Поради щодо приготування

Якщо така презентація млинців на День Валентина вам не до смаку, скрутіть з млинців трубочки та начиніть їх збитими солодкими вершками. Елемент декору з паперовим сердечком та цукровою пудрою також можна використати у цьому варіанті презентації.

млинці на десерт

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