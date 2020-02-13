1

Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте борошно, соду, сіль, цукор і ванільний цукор в глибокій мисці та ретельно перемішайте всі сухі інгредієнти. Розтопіть вершкове масло на водяній бані.

2

В іншій мисці змішайте ледь тепле молоко, сметану, вершковий сир, масло і яйця. Останнім до маси додайте яблучний оцет та збийте всі інгредієнти блендером до однорідної консистенції.

3

Щоб вичавити сік з буряка, натріть його на тертці, обгорніть натертий буряк марлею та притисніть. Сік легко витече з буряка та буде нашим природним барвником для млинців. Замість буряка можна використати для кольору гелевий харчовий барвник. До рідкої маси всипте невеликими порціями змішані сухі інгредієнти та ретельно перемішайте. Влийте до тіста для млинців сік з буряка та знову збийте все блендером до однорідної консистенції.

4

Розігрійте сковорідку для млинців, злегка змажте її вершковим маслом та випікайте млинці з обох сторін до золотої скоринки.

5

Складіть млинці трикутником, викладіть на презентаційну тарілку. Виріжте з паперу сердечко, покладіть його на млинець та посипте зверху цукровою пудрою. Обережно зніміть паперове серце з млинця. Святковий десерт рясно полийте шоколадною поливкою. Смачного!