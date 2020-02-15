Домашні ньокі за рецептом Гордона Рамзі
2 год
4 порції
120 ккал
Легкий рецепт ньокі від гуру кулінарії Гордона Рамзі. Приготуйте картопляні ньокі для своєї родини та здивуйте їх неперевершеним смаком ресторанної страви, яку ви приготували власноруч.
Інгредієнти
-
Сир Рікота
50 г
-
Білий перець
за смаком
-
Картопля
2 шт.
-
Морська сіль
за смаком
-
Борошно пшеничне
90 г
-
Сир Пармезан
для декору
-
Чебрець
листочки
-
Яйце
1 шт.
-
Зелений горошок
150 г
-
Лимон
1 шт.
-
Мелений чорний перець
за смаком
-
Оливкова олія
для смаження
-
Вершкове масло
за смаком
-
Чебрець
листочки
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте картоплю та запечіть з шкіркою в розігрітій духовці до 200 градусів приблизно одну годину до повної готовності. Зніміть шкірку з картоплі поки вона ще гаряча та зробіть з м’якоті пюре без грудочок.
2
Додайте до картопляного пюре Рікоту, сіль, білий перець та борошно. Зробіть невеличкий отвір та додайте яйце. Присипте руки борошном та вимісіть тісто.
3
Додайте листочки чебрецю та далі вимішуйте тісто до гладкої структури. В цьому процесі головне не перестаратись із замісом тіста, щоб ньокі не були занадто щільні.
4
Розріжте тісто на дві половини та розкатайте в подовгасті ковбаски товщиною 1,5 см. Наріжте ковбаски з тіста тупою стороню ножа, який попередньо присипте борошном. Ньокі повинні бути довжиною не більше 2 см. Обережно натисніть пальцем по центру, на кожну подушечку ньокі, щоб в подальшому вони поглинули більше соусу та стали ще смачнішими.
5
Закипятіть велику каструлю води та відваріть ньокі 1,5-2 хвилини, обережно помішуючи їх, поки не почнуть підніматись на поверхню.
6
Злийте воду та дайте, щоб ньокі підсохли 1-2 хвилини на дні.
7
Розігрійте сковорідку та додайте оливкової олії. Висипте ньокі в сковорідку та підсмажте їх до золотистої скоринки.
8
Додайте до ньокі вершкове масло, зелений горошок і чебрець. Натріть цедру лимона та все перемішайте.
9
Перед подачею ньокі посипте тертим сиром Пармезан. Смачного!
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