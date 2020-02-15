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Смачно 24 Авторські рецепти Гордон Рамзі Домашні ньокі за рецептом Гордона Рамзі

Домашні ньокі за рецептом Гордона Рамзі

2 год

4 порції

120 ккал

Легкий рецепт ньокі від гуру кулінарії Гордона Рамзі. Приготуйте картопляні ньокі для своєї родини та здивуйте їх неперевершеним смаком ресторанної страви, яку ви приготували власноруч.

Інгредієнти

для ньокі
для соусу

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте картоплю та запечіть з шкіркою в розігрітій духовці до 200 градусів приблизно одну годину до повної готовності. Зніміть шкірку з картоплі поки вона ще гаряча та зробіть з м’якоті пюре без грудочок.

2

Додайте до картопляного пюре Рікоту, сіль, білий перець та борошно. Зробіть невеличкий отвір та додайте яйце. Присипте руки борошном та вимісіть тісто. 

3

Додайте листочки чебрецю та далі вимішуйте тісто до гладкої структури. В цьому процесі головне не перестаратись із замісом тіста, щоб ньокі не були занадто щільні.

4

Розріжте тісто на дві половини та розкатайте в подовгасті ковбаски товщиною 1,5 см. Наріжте ковбаски з тіста тупою стороню ножа, який попередньо присипте борошном. Ньокі повинні бути довжиною не більше 2 см. Обережно натисніть пальцем по центру, на кожну подушечку ньокі, щоб в подальшому вони поглинули більше соусу та стали ще смачнішими.

5

Закипятіть велику каструлю води та відваріть ньокі 1,5-2 хвилини, обережно помішуючи їх, поки не почнуть підніматись на поверхню.

6

Злийте воду та дайте, щоб ньокі підсохли 1-2 хвилини на дні.

7

Розігрійте сковорідку та додайте оливкової олії. Висипте ньокі в сковорідку та підсмажте їх до золотистої скоринки.

8

Додайте до ньокі вершкове масло, зелений горошок і чебрець. Натріть цедру лимона та все перемішайте.

9

Перед подачею ньокі посипте тертим сиром Пармезан. Смачного!

Гордон Рамзі Авторські рецепти

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