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Смачно 24 Кухні світу Кухня близького Сходу Рецепт домашньої халви з манки від Лізи Глінської

Рецепт домашньої халви з манки від Лізи Глінської

4 год 5 хв

4 порції

290 ккал

0 / 5
Домашня халва з манки – рецепт Лізи Глінської

Як приготувати халву з манки/Смачно24

Якщо ви ніколи ще не куштували халву з манки у вас є чудова можливість приготувати її за рецептом талановитого кондитера – Єлизавети Глінської. Не втрачайте такої можливості, гайда готувати цей корисний смаколик без випікання разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для халви

  • Вода

    50 мл

  • Кокосове молоко

    200 мл

  • Манна крупа

    250 г

  • Мед

    30 мл

  • Пекан

    50 г

  • Сушене манго

    50 г

Рецепт приготування

1

Розігрійте сковорідку з кокосовим маслом та при постійному помішуванні підсмажте манну крупу протягом 3-5 хвилин.

2

У теплій воді розчиніть мед та з’єднайте з кокосовим молоком. Влийте суміш до манної крупи, перемішайте та зніміть з вогню.

3

Заздалегідь обсмажте горіхи та подрібніть їх ножем. Додайте горіхи та шматочки манго до манки, перемішайте та викладіть масу у форму. 

4

Покладіть халву в холодильник на кілька годин. Готову халву з манки наріжте на порційні шматочки та подавайте до столу. Смачного!

Поради щодо приготування

Пекан та сушене манго можна замінити на будь-які горіхи та сухофрукти, головне щоб загальна маса була 100 грамів.

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