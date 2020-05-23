Домашня нутелла – рецепт справжньої Нутелли з горіхами

Смачний рецепт домашньої нутелли
40 хв
4 порції
540 ккал
Як приготувати шоколадну пасту “Нутелла” вдома/Смачно24
Приготовану домашню нутеллу зберігайте в холодильнику до 2 тижнів. Якщо у вас не має молочного шоколаду, ви можете замінити його на 80% чорний шоколад.
Домашню шоколадну пасту найкраще смакувати з хрустким хлібом, свіжими булочками або млинцями. Гайда готувати шоколадний смаколик разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Волоські горіхи
70 г
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Молоко
40 мл
-
Молочний шоколад
100 г
-
Цукор
40 г
-
Вершкове масло
40 г
Рецепт приготування
1
Ретельно почистіть волоські горіхи, підсмажте їх на сухій сковорідці та перетріть у блендері до консистенції крихти.
2
Додайте в чашу блендера цукор, подрібнений шоколад та ще раз подрібніть горіхи.
3
На паровій бані розтопіть шоколадну масу, влийте до неї молоко та масло. Постійно помішуйте шоколадну пасту, доведіть до легкого кипіння та зніміть з паровою бані.
4
Охолодіть шоколадну пасту, перелийте її у посудину та зберігайте домашню нутеллу у холодильнику до 2 тижнів. Смачного!
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