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Смачно 24 Десерти Морозиво Домашнє морозиво на молоці: покроковий рецепт

Домашнє морозиво на молоці: покроковий рецепт

30 хв

5 порцій

160 ккал

Домашнє морозиво готується швидко, однак більша частина часу йде на охолодження і заморожування. Якщо у вас є морозивниця — процес приготування значно спроститься.

Інгредієнти

Список

Рецепт приготування

1

Домашнє молоко поставте на вогонь, додайте вершкове масло та доведіть до кипіння.

2

У мисці з'єднайте яєчні жовтки, крохмаль та цукор. Розітріть до однорідної маси, додайте 50 мілілітрів молока. У вас повинна вийти консистенція рідкої сметани. 

3

Вилийте суміш з цукром в молоко, постійно розмішуючи.

4

Доведіть до кипіння, після цього знімайте з вогню. 

5

Каструлю з морозивом поставте охолоджуватися в холодну воду. Коли морозиво досягне кімнатної температури, розлийте у форму та поставте у морозилку. 

6

Через 3 години морозиво з молока буде готовим. 

Поради щодо приготування

Готовий десерт діставайте з морозилки безпосередньо перед подачею, бо домашнє морозиво швидко тане. Набирайте спеціальною ложкою красиві кульки, накладайте їх в креманки та прикрашайте за своїм бажанням: тертим шоколадом, сиропами, джемами, свіжими фруктами.

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