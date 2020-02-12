Домашнє морозиво на молоці: покроковий рецепт
30 хв
5 порцій
160 ккал
Домашнє морозиво готується швидко, однак більша частина часу йде на охолодження і заморожування. Якщо у вас є морозивниця — процес приготування значно спроститься.
Рецепт приготування
1
Домашнє молоко поставте на вогонь, додайте вершкове масло та доведіть до кипіння.
2
У мисці з'єднайте яєчні жовтки, крохмаль та цукор. Розітріть до однорідної маси, додайте 50 мілілітрів молока. У вас повинна вийти консистенція рідкої сметани.
3
Вилийте суміш з цукром в молоко, постійно розмішуючи.
4
Доведіть до кипіння, після цього знімайте з вогню.
5
Каструлю з морозивом поставте охолоджуватися в холодну воду. Коли морозиво досягне кімнатної температури, розлийте у форму та поставте у морозилку.
6
Через 3 години морозиво з молока буде готовим.
Поради щодо приготування
Готовий десерт діставайте з морозилки безпосередньо перед подачею, бо домашнє морозиво швидко тане. Набирайте спеціальною ложкою красиві кульки, накладайте їх в креманки та прикрашайте за своїм бажанням: тертим шоколадом, сиропами, джемами, свіжими фруктами.
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