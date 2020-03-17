Домашній йогурт на заквасці – рецепт йогурту без йогуртниці

Як приготувати домашній йогурт на заквасці: рецепт
9 год 20 хв
8 порцій
60 ккал
Як приготувати білий йогурт вдома/Смачно24
Якщо у вас не має спеціальної йогуртниці для білого домашнього йогурту, ви можете приготувати його вдома у звичайній каструлі. Але для цього вам потрібна рідка закваска, а не порошкова. Достатньо змішати закваску з молоком, щільно накрити харчовою плівкою та поставити в тепле місце на 8-10 годин. Гайда готувати натуральний домашній білий йогурт без добавок разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Закваска для йогурту (порошок)
1 банка
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Молоко
1200 мл
Рецепт приготування
1
Закип'ятіть молоко, остудіть його до кімнатної температури та всипте в каструлю закваску. Ретельно перемішайте молоко ложкою та розлийте по спеціальних баночках.
2
Поставте баночки з молочною сумішшю в йогуртницю, щільно закрийте її кришкою та виставте режим “Йогурт” на 8 годин.
3
Готовий білий йогурт в баночках охолодіть, накрийте кришками та поставте в холодильник. Зберігати готовий йогурт можна від 3 до 4 днів в холодильнику. Смачного!
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