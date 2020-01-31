Рецепт шарлотки з яблуками в мультиварці
1 год 15 хв
5 порцій
164 ккал
Приготувати яблучну шарлотку в мультиварці – дуже просто і швидко. Підготовка такого десерту займає лише 10-15 хвилин, а далі все зробить мультиварка.
Інгредієнти
-
Мелена кориця
0,5 ч. л.
-
Борошно пшеничне
1 склянка
-
Розпушувач
1 ч. л.
-
Цукор
1 склянка
-
Яблука
500 г
-
Яйце
4 шт.
Рецепт приготування
1
Спершу готуємо тісто. Збиваємо міксером яйця з цукром – спочатку повільно, потім пришвидшуємо для утворення пишної маси.
2
Додаємо борошно, розпушувач, корицю і замішуємо тісто до густої консистенції, яка має бути схожою на сметану.
3
Яблука розрізаємо на невеликі шматочки та додаємо до тіста.
4
Далі потрібно підготувати мультиварку. Форму треба змастити вершковим маслом і трішки присипати цукром.
5
На дно мультиварки викладаємо тонкий шар яблук. Виливаємо тісто у форму.
6
Готуємо шарлотку у режимі "Випічка" 60 хвилин до повної готовності тіста.
Поради щодо приготування
Найкраще підійдуть яблука кисло-солодких сортів. Щоб шарлотка вийшла більш ароматною, потрібно скропити яблука лимонним соком.
Яблука потрібно нарізати тонко, але не занадто, щоб не втратити їх ніжний смак, і щоб сік повністю не пішов в тісто. Шкірку з яблук зрізати необов'язково, в ній багато вітамінів і вона надає Шарлотці колір, до того ж при запіканні шкірочка стає м'якою.
Зазвичай для шарлотки борошно і цукор беруть в рівних кількостях, але ви можете коригувати її солодкість: чим менше цукру ви покладете, тим менш солодкою вона вийде.
Пишність шарлотки може варіюватися в залежності від кількості яєць, тому що чим їх буде більше, тим вище і пишніше буде пиріг.
Зазвичай для приготування шарлотки в мультиварці використовують розпушувач для тіста, але при відсутності такого, його можна замінити гашеного оцтом содою.
Щоб надати аромат шарлотці в мультиварці, потрібно додати в тісто ванільного цукру або меленої кориці.
Яйця потрібно збивати з цукром до білого кольору. Якщо яйця збивати недовго, то утворюються бульбашки повітря, які при додаванні борошна лопаються. В такому випадку тісто швидко осяде.
Борошно потрібно обов'язково просіяти крізь сито, тоді шарлотка в мультиварці вийде більш повітряною.
До кінця приготування мультиварку краще не відкривати, оскільки існує ризик осідання тіста.
Після закінчення приготування пиріг відразу не виймають з мультиварки, а чекають 10-15 хвилин, щоб він не осів.
Прикрасити пиріг можна цукровою пудрою, кунжутом, шоколадною крихтою або часточками яблук. Можна подавати шарлотку з морозивом, молоком, какао, гарячим чаєм або фруктовим компотом.
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