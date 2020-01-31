Смачно 24 Випічка Шарлотка Рецепт шарлотки з яблуками в мультиварці

Рецепт шарлотки з яблуками в мультиварці

1 год 15 хв

5 порцій

164 ккал

Приготувати яблучну шарлотку в мультиварці – дуже просто і швидко. Підготовка такого десерту займає лише 10-15 хвилин, а далі все зробить мультиварка.

Інгредієнти

Рецепт приготування

1

Спершу готуємо тісто. Збиваємо міксером яйця з цукром – спочатку повільно, потім пришвидшуємо для утворення пишної маси.

2

Додаємо борошно, розпушувач, корицю і замішуємо тісто до густої консистенції, яка має бути схожою на сметану.

3

Яблука розрізаємо на невеликі шматочки та додаємо до тіста.

4

Далі потрібно підготувати мультиварку. Форму треба змастити вершковим маслом і трішки присипати цукром.

5

На дно мультиварки викладаємо тонкий шар яблук. Виливаємо тісто у форму.

6

Готуємо шарлотку у режимі "Випічка" 60 хвилин до повної готовності тіста.

Поради щодо приготування

Найкраще підійдуть яблука кисло-солодких сортів. Щоб шарлотка вийшла більш ароматною, потрібно скропити яблука лимонним соком.

Яблука потрібно нарізати тонко, але не занадто, щоб не втратити їх ніжний смак, і щоб сік повністю не пішов в тісто. Шкірку з яблук зрізати необов'язково, в ній багато вітамінів і вона надає Шарлотці колір, до того ж при запіканні шкірочка стає м'якою.

Зазвичай для шарлотки борошно і цукор беруть в рівних кількостях, але ви можете коригувати її солодкість: чим менше цукру ви покладете, тим менш солодкою вона вийде.

Пишність шарлотки може варіюватися в залежності від кількості яєць, тому що чим їх буде більше, тим вище і пишніше буде пиріг.

Зазвичай для приготування шарлотки в мультиварці використовують розпушувач для тіста, але при відсутності такого, його можна замінити гашеного оцтом содою.

Щоб надати аромат шарлотці в мультиварці, потрібно додати в тісто ванільного цукру або меленої кориці.

Яйця потрібно збивати з цукром до білого кольору. Якщо яйця збивати недовго, то утворюються бульбашки повітря, які при додаванні борошна лопаються. В такому випадку тісто швидко осяде.

Борошно потрібно обов'язково просіяти крізь сито, тоді шарлотка в мультиварці вийде більш повітряною.

До кінця приготування мультиварку краще не відкривати, оскільки існує ризик осідання тіста.

Після закінчення приготування пиріг відразу не виймають з мультиварки, а чекають 10-15 хвилин, щоб він не осів.

Прикрасити пиріг можна цукровою пудрою, кунжутом, шоколадною крихтою або часточками яблук. Можна подавати шарлотку з морозивом, молоком, какао, гарячим чаєм або фруктовим компотом.

Кухні світу Шарлотка Випічка

Схожі рецепти

Торт "Медовик": класичний рецепт приготування Приготуйте неймовірно смачний торт

1 год 30 хв

8 порцій

Торти
Чізкейк з гарбуза: покроковий рецепт десерту Витончена та легка у приготуванні страва

3 год

7 порцій

Чізкейки
Картопляна піца з розмарином: рецепт Приготуйте цей смачний та економний варіант піци з картоплею!

3 год

8 порцій

Піца
Гарбузовий тарт: покроковий рецепт Рецепт дуже ніжного та смачного десерту, який сподобається всім!

2 год

6 порцій

Тарт

Новини кулінарії

Популярні шеф-кухарі презентували десерти на китайський Новий Рік 2020
Шеф-кухарі
Ектор Хіменес-Браво вперше показав своє оголене спортивне тіло: фото 18+
Ектор Хіменес-Браво
Поль Бокюз: друга річниця смерті відомого шеф-кухара
Шеф-кухарі
50 найкращих ресторанів світу: список
Шеф-кухарі
Ектору Хіменесу-Браво 48: біографія шеф-кухара
Ектор Хіменес-Браво
Le Cordon Bleu 125 років: що відомо про кулінарну школу
Шеф-кухарі

Останні рецепти

Як приготувати шоколадні млинці: рецепт Покрокова інструкція приготування шоколадних млинців

45 хв

4 порції

Млинці
Гарбузова каша з пшоном: рецепт Гарбуз і пшоно – ідеальне поєднання для приготування смачної та поживної страви

50 хв

4 порції

Другі страви
Рецепт сирників з бананом Покрокова інструкція приготування сирників з бананом та без цукру

30 хв

4 порції

Сирники