Поради щодо приготування

Найкраще підійдуть яблука кисло-солодких сортів. Щоб шарлотка вийшла більш ароматною, потрібно скропити яблука лимонним соком.

Яблука потрібно нарізати тонко, але не занадто, щоб не втратити їх ніжний смак, і щоб сік повністю не пішов в тісто. Шкірку з яблук зрізати необов'язково, в ній багато вітамінів і вона надає Шарлотці колір, до того ж при запіканні шкірочка стає м'якою.



Зазвичай для шарлотки борошно і цукор беруть в рівних кількостях, але ви можете коригувати її солодкість: чим менше цукру ви покладете, тим менш солодкою вона вийде.

Пишність шарлотки може варіюватися в залежності від кількості яєць, тому що чим їх буде більше, тим вище і пишніше буде пиріг.

Зазвичай для приготування шарлотки в мультиварці використовують розпушувач для тіста, але при відсутності такого, його можна замінити гашеного оцтом содою.

Щоб надати аромат шарлотці в мультиварці, потрібно додати в тісто ванільного цукру або меленої кориці.



Яйця потрібно збивати з цукром до білого кольору. Якщо яйця збивати недовго, то утворюються бульбашки повітря, які при додаванні борошна лопаються. В такому випадку тісто швидко осяде.

Борошно потрібно обов'язково просіяти крізь сито, тоді шарлотка в мультиварці вийде більш повітряною.



До кінця приготування мультиварку краще не відкривати, оскільки існує ризик осідання тіста.



Після закінчення приготування пиріг відразу не виймають з мультиварки, а чекають 10-15 хвилин, щоб він не осів.



Прикрасити пиріг можна цукровою пудрою, кунжутом, шоколадною крихтою або часточками яблук. Можна подавати шарлотку з морозивом, молоком, какао, гарячим чаєм або фруктовим компотом.