Як приготувати гамбургер вдома: простий рецепт
35 хв
2 порції
295 ккал
Як приготувати гамбургер вдома/Смачно24
Мабуть, не має людини, яка не любить посмакувати гамбургером з соковитою м’ясною котлетою та хрумким листям салату. Смачно 24 підготував для вас рецепт апетитного гамбургера, який ви з легкістю зможете приготувати вдома. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
-
Булка
2 шт.
-
Яловичий фарш
300 г
-
Гірчиця
за смаком
-
Кетчуп
за смаком
-
Цибуля ріпчаста
за смаком
-
Помідор
за смаком
-
Салат Айсберг
2 листочки
-
Твердий сир
2 скибочки
Рецепт приготування
1
Розріжте готову круглу булочку на дві половини та підсмажте її на сковорідці змащеній олією. Змастіть булку кетчупом та гірчицею.
2
Яловичий фарш приправте сіллю та перцем, ретельно перемішайте та сформуйте плоску котлету. Розігрійте сковорідку з олією та підсмажте котлету для бургера з обох сторін до готовності. Викладіть м’ясну котлету в булочку. Зверху поставте скибочку твердого сиру.
3
Почистіть цибулю від лушпиння, наріжте кільцями та викладіть на сир. Помийте помідор та листя салату водою, просушіть паперовим рушником. Помідор поріжте кільцями та покладіть на цибулю. Зверху листя салату і накрийте верхівкою булочки. Смачного!
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