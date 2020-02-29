Гарбузова каша з манкою – рецепт манної каші з гарбуза

Як приготувати манну кашу/Смачно24

Манна каша з гарбуза має дуже ніжну консистенцію і приємна на смак, завдяки чому її люблять і дорослі, і діти.

В кашу можна додати дрібку ванілі чи меленої кориці, а також інші прянощі за смаком.