Гарбузова каша з пшоном вважається однією з найбільш корисних, тому її варто включити у своє меню.

Пшоно погано розварюється в молоці, тому його завжди варять спочатку у воді, ще це допомагає позбутися від гіркоти в крупі. Сама по собі пшоняна каша важка для травлення, тому додавання в неї гарбуза сприяє легшому її засвоєнню.