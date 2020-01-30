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Гарбузова каша з пшоном: рецепт

50 хв

4 порції

117 ккал

Гарбузова каша з пшоном вважається однією з найбільш корисних, тому її варто включити у своє меню. 

Пшоно погано розварюється в молоці, тому його завжди варять спочатку у воді, ще це допомагає позбутися від гіркоти в крупі. Сама по собі пшоняна каша важка для травлення, тому додавання в неї гарбуза сприяє легшому її засвоєнню. 

Інгредієнти

для каші з пшоном

Рецепт приготування

1

Очищений від насіння та шкірки гарбуз поріжте на невеликі кубики. Половину викладіть на деку, посипте цукром та випікайте при 180 градусах близько 20 хвилин.

2

Решта гарбуза проваріть у підсоленій воді 10 хвилин. До нього додайте помите пшоно та цукор.

3

Варіть суміш упродовж 10 хвилин, після чого додайте перекип'ячене молоко. Варіть кашу до повної готовності. 

4

При подачі на стіл страву можна прикрасити запеченим гарбузом. 

Поради щодо приготування

Якщо є бажання, гарбуза можна покласти трохи, але важливо не перестаратися.

Крупа повинна бути ретельно промита гарячою водою, бо зерна рослин містять велику кількість жиру, який швидко гіркне, роблячи гіркою і кашу. 

Другі страви Гарбузові каші Каші

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