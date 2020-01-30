Гарбузова каша з пшоном: рецепт
50 хв
4 порції
117 ккал
Гарбузова каша з пшоном вважається однією з найбільш корисних, тому її варто включити у своє меню.
Пшоно погано розварюється в молоці, тому його завжди варять спочатку у воді, ще це допомагає позбутися від гіркоти в крупі. Сама по собі пшоняна каша важка для травлення, тому додавання в неї гарбуза сприяє легшому її засвоєнню.
Рецепт приготування
1
Очищений від насіння та шкірки гарбуз поріжте на невеликі кубики. Половину викладіть на деку, посипте цукром та випікайте при 180 градусах близько 20 хвилин.
2
Решта гарбуза проваріть у підсоленій воді 10 хвилин. До нього додайте помите пшоно та цукор.
3
Варіть суміш упродовж 10 хвилин, після чого додайте перекип'ячене молоко. Варіть кашу до повної готовності.
4
При подачі на стіл страву можна прикрасити запеченим гарбузом.
Поради щодо приготування
Якщо є бажання, гарбуза можна покласти трохи, але важливо не перестаратися.
Крупа повинна бути ретельно промита гарячою водою, бо зерна рослин містять велику кількість жиру, який швидко гіркне, роблячи гіркою і кашу.
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